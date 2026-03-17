Südkorea setzt im Energienotfall auf Atom und Kohle ( Finanztrends)

17.03.2026, 4396 Zeichen

Südkorea reagiert auf die globale Energiekrise mit einer drastischen Kehrtwende: Die Regierung hebt die Produktionsgrenzen für Atom- und Kohlekraftwerke auf. Grund sind schwere Lieferengpässe bei Öl und Gas durch den Konflikt im Nahen Osten.

Notfallmaßnahmen gegen die Energiekrise

Die Regierung und die regierende Demokratische Partei haben am Montag, den 16. März 2026, einen strategischen Schwenk verkündet. Um die Versorgung zu sichern, wird die Auslastung der heimischen Atomreaktoren auf rund 80 Prozent hochgefahren. Gleichzeitig wird die saisonale Obergrenze von 80 Prozent für Kohlekraftwerke im Frühjahr aufgehoben. Diese wurde bisher zur Luftreinhaltung eingehalten.

Hintergrund ist eine schwere Störung der globalen Lieferketten. Nach der Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus durch den Iran und Drohnenangriffen auf Gasanlagen in Katar steht Südkorea als importabhängige Nation unter enormem Druck. Erdgas macht fast 30 Prozent der Stromerzeugung aus. Die neuen Maßnahmen sollen den Verbrauch von Flüssigerdgas (LNG) für die Stromproduktion minimieren und das Netz vor extremen Preisschwankungen auf den Weltmärkten schützen.

Atomreaktoren werden schneller hochgefahren

Um das 80-Prozent-Ziel zu erreichen, werden Wartungsarbeiten an sechs Atomreaktoren beschleunigt. Das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt plant, zwei Anlagen bereits Ende März und die verbleibenden vier bis Mitte Mai wieder ans Netz zu nehmen. Der staatliche Versorger Korea Electric Power Corporation und der Betreiber Korea Hydro & Nuclear Power koordinieren die beschleunigten Inbetriebnahmen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.

Diese Eile unterstreicht, wie dringlich die Lage nach drei Wochen geopolitischer Spannungen geworden ist. Die schnelle Rückkehr der Reaktoren soll die heimische Stromversorgung stabilisieren, ohne auf teure Notimporte fossiler Brennstoffe angewiesen zu sein.

Strategische Reserven werden angezapft

Die Krise zwingt Südkorea auch zum Eingriff in seine Ölstrategie. Als achtgrößter Verbraucher von Rohöl weltweit spürt das Land die Blockade der Straße von Hormus unmittelbar. Daher kündigte die Regierung an, in den nächsten drei Monaten schrittweise 22,46 Millionen Barrel aus den strategischen Erdölreserven freizugeben.

Zusätzlich muss die staatliche Korea National Oil Corporation bis Juni 3,35 Millionen Barrel Rohöl aus eigenen Überseeprojekten importieren. Das Industrieministerium will die nationale Alarmstufe zur Lage im Nahen Osten noch diese Woche auf „Vorsicht“ erhöhen. Diese Schritte sind entscheidend, um die Handelsströme aufrechtzuerhalten und wichtige Industriekomplexe wie Yeosu weiter mit Rohstoffen zu versorgen.

Wirtschaftliche Folgen und Hilfen

Die Rückkehr zu Kohle und Atomkraft offenbart die tiefe Verwundbarkeit exportorientierter Volkswirtschaften. Analysten sehen den Schwenk als notwendige Überlebenstaktik. Der Angriff auf die Gasinfrastruktur in Katar hat die asiatischen Märkte gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Südkorea versucht so, seine Stromkosten von den explodierenden Weltmarktpreisen für Brennstoffe abzukoppeln.

Die Regierung erkennt auch die wirtschaftlichen Folgen für kleinere Unternehmen. Es wurden Hilfen in Höhe von 670 Milliarden Won (rund 450 Millionen Euro) für kleine Betriebe angekündigt, die durch die Krise in Liquiditätsengpässe geraten sind. Experten merken an: Obwohl der erhöhte Kohleeinsatz Umweltziele konterkariert, bleiben den Politikern angesichts der dramatischen Lieferkettenstörung kaum Alternativen, um einen industriellen Abschwung zu verhindern.

Langfristige Folgen für die Energiepolitik

Die aktuelle Krise dürfte Südkoreas langfristiges Bekenntnis zum Ausbau der Atomkraft beschleunigen. Über die akute Krisenbewältigung bis Mai hinaus werden die offengelegten geopolitischen Abhängigkeiten die künftige Energiepolitik prägen.

Marktbeobachter erwarten, dass die Regierung die Entwicklung neuer Großreaktoren und innovativer kleiner modularer Reaktoren weiter vorantreiben wird. Ziel ist eine dauerhafte Verringerung der Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen. Falls die globalen Öl- und Gaslieferketten weiter gestört bleiben, hängen die Stromversorgung und der exportgetriebene Industriesektor Südkoreas maßgeblich am sicheren Betrieb seiner Atomflotte. Die kommenden Monate werden die Widerstandsfähigkeit der nationalen Energieinfrastruktur auf eine harte Probe stellen.

(17.03.2026)

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