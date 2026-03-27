Deutz Aktie: Rekord, trotzdem rot ( Finanztrends)

27.03.2026, 3005 Zeichen

Starke Zahlen, schwacher Kurs — das ist bei Deutz gerade Programm. Der Motorenhersteller legte gestern einen Jahresabschluss vor, der zu den besten der Unternehmensgeschichte zählt. Und dennoch verlor die Aktie zeitweise fast zehn Prozent.

Der Grund liegt nicht in der Vergangenheit, sondern im Ausblick.

Prognose-Korridor verunsichert

Für 2025 kann Deutz solide Zahlen vorweisen: Der Umsatz kletterte um 12,7 Prozent auf knapp 2,04 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 4,2 auf 5,5 Prozent. Maßgeblich dafür war das Kostenprogramm „Future Fit", das mehr als 25 Millionen Euro einsparte.

Das Problem ist der Ausblick für 2026. Deutz peilt eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,0 Prozent an — eine Spanne, die die DZ Bank ausdrücklich als „recht breit angelegt" bezeichnete. Dahinter steckt vor allem Unsicherheit über das Erholungstempo in der Baumaschinen- und Landtechnikbranche. Anleger quittierten die Ungewissheit mit Verkäufen; die Aktie notiert aktuell bei 8,28 Euro und damit rund 23 Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

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Defense und Energie als neue Wachstumssäulen

Mittelfristig verfolgt Deutz eine klare Wachstumsstrategie jenseits des klassischen Motorengeschäfts. Im Februar 2026 übernahm das Unternehmen die Frerk Aggregatebau GmbH vollständig — ein Systemintegrator für Notstromlösungen mit starker Präsenz im Rechenzentrumssegment. Deutz erwartet dadurch zusätzlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro; bis 2030 soll der Energiebereich auf 500 Millionen Euro wachsen.

Parallel dazu stieg Deutz in den Rüstungsbereich ein: Eine Beteiligung an TYTAN Technologies und eine Kooperation mit ARX Robotics zielen auf Antriebslösungen für Drohnenabwehrsysteme. Das mittelfristige Gesamtziel ist ambitioniert — bis 2030 will Deutz den Umsatz auf vier Milliarden Euro verdoppeln und die Marge auf zehn Prozent steigern.

Warburg sieht Einstiegschance

Warburg-Research-Analyst Stefan Augustin bewertet den Rücksetzer als überzogen. Er bestätigte die Kaufempfehlung und hält an seinem Kursziel von 12,90 Euro fest — das entspräche gegenüber dem aktuellen Kurs einem Aufwärtspotenzial von mehr als 55 Prozent.

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Ob der Margen-Korridor für 2026 im Jahresverlauf enger wird, zeigt sich erstmals am 7. Mai, wenn Deutz die Ergebnisse zum ersten Quartal vorlegt. Die Hauptversammlung folgt eine Woche später am 13. Mai — dann steht auch die leicht erhöhte Dividende von 0,18 Euro je Aktie zur Abstimmung.

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(27.03.2026)

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