PIR-News: DO&CO, Uniqa, Valneva, Andritz, Cleen Energy, Research zu Verbund (Christine Petzwinkler)

Im November erst hat DO&CO angekündigt, an großen Ausschreibungen teilzunehmen - jetzt gibt es einen Erfolg zu berichten: DO&CO wird für die nächsten 10 Jahre der Hub Caterer von Delta Air in Boston sein. Im Frühjahr wurde bekanntlich schon der Delta Hub in Detroit gewonnen. Boston ist somit der insgesamt 34. Standort von DO&CO und der 5. in den USA. Beim neuen Deal werden sämtliche Delta Air Kurz- und Langstreckenflüge aus Boston becatert, teilt DO&CO mit. Auf Nachfrage meint IR-Verantwortlicher Lukas Hasenöhrl, dass es sich um ca. 12 Langestreckenflüge und 160 bis 170 Kurzstreckenflüge pro Tag handelt (Anm.: etwaige Corona-Einflüsse nicht berücksichtigt). Am 18. Jänner 2022 erfolgt die Übernahme der Catering Leistungen, am 15. März 2022 werden dann auch die Handling Leistungen übernommen. Es handelt sich auch hier um einen sogenannten Open Book-Vertrag, so Hasenöhrl, was soviel heißt, dass DO&CO eine fixe Marge verdient und quasi kein ökonomisches Risiko eingeht. Die Investitionsausgaben in Boston beziffert Hasenöhrl mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Gepunktet habe man nicht nur mit der Qualität sondern auch mit der Flexibilität, die Aufträge auch rasch umsetzen zu können, verdeutlicht Co-CEO Gottfried Neumeister. Für die neuen großen Deals wird auch die Mannschaft vergrößert. Allein in diesem Geschäftsjahr kommen in den USA an die 1000 neuen Mitrabeiter*innen zu DO&CO. Tendenz wohl steigend, denn an den nächsten Deals wird bereits gearbeitet, wie eingangs schon erwähnt nimmt DO&CO an weiteren großen Ausschreibungen teil.

Die Uniqa hat eine Anleihe in einem Gesamtnennbetrag von 375 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern in Österreich und im Ausland platziert. Die Neue Anleihe ist nach Ablauf von 20 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann unter bestimmten Voraussetzungen von Uniqa erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden. Während der ersten zehn Jahre ist die Verzinsung fix 2,375 Prozent jährlich, danach gilt eine variable Verzinsung. Im Vorfeld der Anleihen-Begebung hat Uniqa Anleihen (2023, 2026) im Volumen von 375 Mio. Euro zurückgekauft und damit mehr als im Vorfeld angekündigt (300 Mio. Euro). Als Folge des Rückkaufs rechnet Uniqa im Jahr 2021 mit einer Erhöhung ihrer Finanzierungskosten von rund 65 Mio. Euro. Nach dem Rückkauf und der Platzierung der Neuen Anleihe erwartet der Versicherungskonzern eine durchschnittliche Reduzierung der Finanzierungskosten von rund 9 Mio. Euro jährlich ab 2022.

Der Impfstoffentwickler Valneva SE bestätigte, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ein rollierendes Prüfungsverfahren für VLA2001 gestartet hat. Mögliche behördliche Zulassungen werden für das 1. Quartal 2022 erwartet, teilt Valneva mit. Man sei auch der Ansicht, dass VLA2001 möglicherweise eine Rolle beim Schutz vor der neuen Omikron-Variante spielen kann. Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva, kommentierte: "Wir sind zuversichtlich, dass unser Impfstoffkandidat auch gegen Varianten des SARS-CoV-2-Virus schützen könnte, und wir verfügen auch über die Flexibilität, das Wissen und die Ressourcen, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck an den Zulassungsanträgen, damit wir unseren Impfstoff schnell einsetzen können und damit sicherstellen, dass er die Menschen erreicht, die ihn brauchen." Valneva wird die Kreuzneutralisation von VLA2001 gegen die Omikron-Variante testen und bestätigt auch, dass seine Technologieplattform bei Bedarf an neue Varianten angepasst werden kann.

Beim Feuerwehren-Ausrüster Rosenbauer Iwurden die Vorstandsverträge von Sebastian Wolf (CFO), Daniel Tomaschko (CTO) und Andreas Zeller (CSO) um weitere fünf Jahre verlängert. Andreas Zeller wird darüber hinaus auch künftig als stv. Vorstandsvorsitzender fungieren. Sebastian Wolf, Daniel Tomaschko und Andreas Zeller wurden 2017 erstmals in den Vorstand der Rosenbauer International AG berufen. Der Vertrag von Dieter Siegel (CEO) ist bereits im Juni erneuert worden.

Andritz hat einen Auftrag von Gutex Holzfaserplattenwerk zur Lieferung eines zweiten Faserstoffaufbereitungssystems für die Produktion von Holzfaserdämmplatten in Eschbach, Deutschland, erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Der Lieferumfang umfasst eine komplette Faserstoffaufbereitungslinie samt Entrindung und Hackschnitzellinie sowie den Stahlbau, die Verrohrung und die Installation. Zudem informierte Andritz, dass von 13. Dezember 2021 bis 6. Februar 2022 bis zu 1 Mio. Aktien (0,96 Prozent) erworben werden sollen. Die Aktien werden für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm verwendet.

Die Cleen Energy AG übernimmt die Assets der deutschen Ravolta GmbH, einen seiner wichtigsten Vorlieferanten, wie Cleen Energy mitteilt. Die Partnerfirma ist auf die Projektierung und den Bau von PV-Großprojekten spezialisiert. Noch im Dezember wird die Cleen Energy AG sämtliche Mitarbeiter, Anlagen und akquirierte Aufträge (rund 5,8 MWp in Deutschland) um 1 Mio. Euro erwerben und in eine neue deutsche Tochter integrieren.

Research: Raiffeisen Research stuft Verbund von Reduzieren auf Halten hoch und das Kursziel von 77,0 auf 94,0 Euro.

