Wiener Börse Party 2024 in the Making, 8. Mai (Oida!)

14.05.2024, 1457 Zeichen

Mittwoch, 8. Mai

Gestern habe ich geschrieben, dass der ATX Total Return einen neuen Rekord hat, aber dies niemand interessierem würde. Und tatsächlich blieb es still, keine Zeitung auch nur irgendwas, wenngleich der Linked-Newsletter dazu, dass mich das aufregt, dass es still ist, mehr als 4700 Aufrufe hatte (bei LinkedIn sieht man das schön öffentlich, was wichtig ist in einer Branche, in der so viel gelogen wird). Mein Fazit der Postings: Wir müssen an der Relevanz der Wiener Börse arbeiten, hier ein paar Wortspenden: "Der österreichische Aktienmarkt ist halt leider zu unwichtig… auch weil in Österreich Aktien als Teufelwerk gelten" ( Ritschy Dobetsberger, grösster wikifolio-Trader). "Danke dir, dass du das Thema aufgreifst. Für mich (leider) ein Indiz dafür, welche Bedeutung Aktien in Österreich haben." ( Josef Obergantschnig, Buchautor). "Welcome to Bore-Land. Wir bohren in Österreich wirklich die dicksten Bretter an der Börse aber, ganz im Sinne des heutigen Post-Ergebnisses: aufgegeben wird nur ein Brief ;-) well done to remind us Buddy" ( Wolfgang Matejka, bekanntester Asset Manager). Ich glaube, wir haben bei aller Freude über neue, junge Aktionärinnen und Aktionäre (die Kryptos oder Sparpläne auf den MSCI kaufen) total vergessen, dass wir auch einen Heimatmarkt haben. Oida!

(14.05.2024)

