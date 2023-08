Wiener Börse zu Mittag im Plus: Mayr Melnhof, Rosenbauer und Verbund gesucht, IRW-News zu Walmart

- News zu Wolftank, Aktienbesitz in Ö, Aktienkäufe bei Palfinger, Research zu Addiko, Rosenbauer, Knaus Tabbert - Nachlese: Welchen dieser 12 Emittenten wählt Ihr? Liane Hirner , Elisabeth Niedereder - Unser Robot sagt: FACC, Frequentis, VIG und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt im CEO-Ranking - Auch Österreich braucht staatliche Pensionsprogramme über die Börse, aber bitte ohne parteinahe Finanzprofis - Börsegeschichte 21.8.: Myron Scholes - Börse Social Depot Trading Kommentar - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last #gabb, +5.62% ytd, +70.90% seit Start 2013

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), RBI(1), VIG(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: OMV(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: SBO(1), Telekom Austria(1), Kontron(1), Porr(1), ams-Osram(1), Semperit(1), Zumtobel(1)

Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 8.05%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.7%

Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 8.05%, Rutsch der Stunde: FACC -1.16%

BSN MA-Event AT&S

Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 8.05%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.44%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Wienerberger(3), Kontron(2), Mayr-Melnhof(1), EVN(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 down, Ottakringer plans the final prost as a listed company

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Ulrich Wüst

Stadtbilder / Cityscapes 1979–1985

2021

Hartmann Projects



Uwe Bedenbecker

Sheffield 1991-1992 Two

2022

Café Royal Books



Richard Avedon

In the American West

1985

Harry N. Abrams



Uwe Bedenbecker

Sheffield 1991-1992 one

2022

Café Royal Books



Alexey Brodovitch

Ballet

1945

J.J. Augustin