Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine Petzwinkler)

11.12.2025, 2896 Zeichen

Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach den jüngsten News, hinsichtlich der Veräußerung der UK-Firma, die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 4,0 Euro für die Polytec-Aktie. Sie meinen: "Alles in allem begrüßen wir den Schritt von Polytec, seine Geschäftstätigkeit weiter zu optimieren und sich von leistungsschwachen Vermögenswerten zu trennen."
Polytec Group ( Akt. Indikation:  3,26 /3,32, -1,20%)

Wie bereits angekündigt, ist heute der erste Handelstag des Südtiroler Softwareunternehmens Zeppelin Hotel Tech im Marktsegment direct market des Vienna MTF der Wiener Börse. Die Aktien mit der ISIN IT0005667032 können ab sofort einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden, wie die Wiener Börse mitteilt. Der Referenzpreis der Aktien wurde auf 1,24 Euro je Stück festgelegt. Die Rosinger Group begleitete das Listing als Lead Manager. In der kommenden Woche, am 16. Dezember, folgt dann wie ebenfalls bereits angekündigt die in Bozen ansässige Gallmetzer HealthCare S.p.A. an die Wiener Börse. Gallmetzer HealthCare ist im Bereich Zahnmedizin und Mundpflege tätig.

Laut EY IPO Barometer legte die Zahl der IPOs in 2025 weltweit um zwei Prozent auf 1.259 (Vorjahr: 1.240) zu. Das Emissionsvolumen steigerte sich um 32 Prozent auf rund 163,3 Mrd. US-Dollar. Im vierten Quartal 2025 gingen weltweit 347 Unternehmen an die Börse – ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (366). Dagegen stieg das Emissionsvolumen um 15 Prozent auf 51,7 Mrd. US-Dollar. Der weltweit größte Börsengang des Jahres war die chinesische Contemporary Amperex Technology Co. Ltd mit rund 5,3 Mrd. US-Dollar Emissionserlösen. Der größte europäische IPO fand im vierten Quartal statt: Das Schweizer Unternehmen Verisure erzielte fast 4,2 Mrd. US-Dollar. In Deutschland war die Ottobock SE & Co. KGaA mit einem Emissionsvolumen von rund 865 Mio. US-Dollar der größte Börsengang – zugleich auch mit rund 5 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung am IPO-Tag der wertvollste deutsche Neuzugang. Martina Geisler, Partner und Leiterin IPO bei EY Österreich ist für das kommende Jahr zuversichtlich: „Für das kommende Jahr sehen wir vorsichtigen Optimismus – vorausgesetzt, das makroökonomische Umfeld entwickelt sich stabil. In Europa gibt es eine umfangreiche Pipeline mit vielen Unternehmen, die auf ein passendes Marktfenster warten. Für den deutschen Markt rechnen wir 2026 mit einem Potenzial von bis zu zehn IPOs aus unterschiedlichen Segmenten – vom Mittelstand über Großunternehmen bis hin zu Private-Equity-Exits und Wachstumsunternehmen. Auch in Österreich ist eine solide Pipeline erkennbar, insbesondere im Mid- und Small-Cap-Segment sowie bei potenziellen Spin-offs. Wir gehen davon aus, dass 2026 – abhängig vom Marktfenster – mehrere KMU-Listings sowie selektive größere Transaktionen möglich sind.“

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


(11.12.2025)

Polytec Group
Akt. Indikation:  3.29 / 3.37
Uhrzeit:  22:57:18
Veränderung zu letztem SK:  -0.30%
Letzter SK:  3.34 ( 0.30%)



 

