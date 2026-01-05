Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

05.01.2026, 1940 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/

Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, sprechen über Branchenradar, die Immobilienbranche incl. conwert und Wiener Privatbank und gehen dann natürlich zum Hauptthema: Aferdita unterstützt Arbeitgeber dabei, Corporate-Fitness-Programme direkt ins Büro zu bringen und ihren Mitarbeitern zu helfen, persönliche Gesundheits- und Wohlfühlziele zu erreichen. Da haben wir die Strabag als Beispiel. Und als Beispiel für Geistesinterpretationen haben wir Toni Faber. Dazu kommen noch Radiologie, Urbanek Law, Boxen bei und mit Simba Sports sowie Neujahrsvorsätze im Sport generell.



https://aferdita.at/

https://geistesinterpretationen.com/

Podcast: https://open.spotify.com/show/1ok3YAADyjplxxOZ1COwYB

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(05.01.2026)

