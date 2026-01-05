SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.01.2026, 1940 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/

Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, sprechen über Branchenradar, die Immobilienbranche incl. conwert und Wiener Privatbank und gehen dann natürlich zum Hauptthema: Aferdita unterstützt Arbeitgeber dabei, Corporate-Fitness-Programme direkt ins Büro zu bringen und ihren Mitarbeitern zu helfen, persönliche Gesundheits- und Wohlfühlziele zu erreichen. Da haben wir die Strabag als Beispiel. Und als Beispiel für Geistesinterpretationen haben wir Toni Faber. Dazu kommen noch Radiologie, Urbanek Law, Boxen bei und mit Simba Sports sowie Neujahrsvorsätze im Sport generell.

https://aferdita.at/
https://geistesinterpretationen.com/
Podcast: https://open.spotify.com/show/1ok3YAADyjplxxOZ1COwYB
Siehe auch Opening Bell unter https://photaq.com/page/index/4184

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(05.01.2026)

    Autor: Christian Drastil

    05.01.2026, 1940 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/

    Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, sprechen über Branchenradar, die Immobilienbranche incl. conwert und Wiener Privatbank und gehen dann natürlich zum Hauptthema: Aferdita unterstützt Arbeitgeber dabei, Corporate-Fitness-Programme direkt ins Büro zu bringen und ihren Mitarbeitern zu helfen, persönliche Gesundheits- und Wohlfühlziele zu erreichen. Da haben wir die Strabag als Beispiel. Und als Beispiel für Geistesinterpretationen haben wir Toni Faber. Dazu kommen noch Radiologie, Urbanek Law, Boxen bei und mit Simba Sports sowie Neujahrsvorsätze im Sport generell.

    https://aferdita.at/
    https://geistesinterpretationen.com/
    Podcast: https://open.spotify.com/show/1ok3YAADyjplxxOZ1COwYB
    Siehe auch Opening Bell unter https://photaq.com/page/index/4184

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


    (05.01.2026)

