» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8241/

Christian Mattasits ist CEO der Finanzfuchsgruppe, ausserdem spielt er in seinem eigenen Fussballteam. Einer, der sich der Vermögensberatung, Finanzierung und Finanzplanung für Private und Unternehmen verschrieben hat, holt dabei weit aus: Die Finanzfuchsgruppe ist ein grosser Arbeitgeber geworden und hat mehr als 20.000 Kunden in Österreich, Branchenpartner sind u.a. Allianz, Helvetia, Uniqa, Erste, Bawag, uvm.. Das Thema IT-Entwicklung wird grossgeschrieben, "Mehr Leben" ist die Botschaft des Unternehmens, die auch in den Sport hineingetragen wird, dies u.a. mit Dominic Thiem, Ivona Dadic und vielen mehr. Dazu gibt es auch eine Netflix-Facette.



https://finanzfuchsgruppe.at



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com

Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.



