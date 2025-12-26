SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.12.2025, 1714 Zeichen

 

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8241/

Christian Mattasits ist CEO der Finanzfuchsgruppe, ausserdem spielt er in seinem eigenen Fussballteam. Einer, der sich der Vermögensberatung, Finanzierung und Finanzplanung für Private und Unternehmen verschrieben hat, holt dabei weit aus: Die Finanzfuchsgruppe ist ein grosser Arbeitgeber geworden und hat mehr als 20.000 Kunden in Österreich, Branchenpartner sind u.a. Allianz, Helvetia, Uniqa, Erste, Bawag, uvm.. Das Thema IT-Entwicklung wird grossgeschrieben, "Mehr Leben" ist die Botschaft des Unternehmens, die auch in den Sport hineingetragen wird, dies u.a. mit Dominic Thiem, Ivona Dadic und vielen mehr. Dazu gibt es auch eine Netflix-Facette.

https://finanzfuchsgruppe.at

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(26.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4sxHKDz5kHjBcGq4c2HlHh Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits -

Christian Mattasits ist CEO der Finanzfuchsgruppe, ausserdem spielt er in seinem eigenen Fussballteam. Einer, der sich der Vermögensberatung, Finanzierung und Finanzplanung für Private und Unternehmen verschrieben hat, holt dabei weit aus: Die Finanzfuchsgruppe ist ein grosser Arbeitgeber geworden und hat mehr als 20.000 Kunden in Österreich, Branchenpartner sind u.a. Allianz, Helvetia, Uniqa, Erste, Bawag, uvm.. Das Thema IT-Entwicklung wird grossgeschrieben, "Mehr Leben" ist die Botschaft des Unternehmens, die auch in den Sport hineingetragen wird, dies u.a. mit Dominic Thiem, Ivona Dadic und vielen mehr. Dazu gibt es auch eine Netflix-Facette.

https://finanzfuchsgruppe.at

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com
Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S13/06: Gunther Pahl


Börsepeople im Podcast S12/22: Stefan Uher


Börsepeople im Podcast S2/20: Sabina Haas


Meistgelesen
>> mehr
Wie Valneva, PayPal, Alibaba Group Holding, Amgen, NetEase und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
Wie Century, Canadian Solar, 3D Systems, Snowflake, TTM Technologies, Inc. und Coinbase Global für Gesprächsstoff sorgten
Wie 3D Systems, Snowflake, Under Armour, Vivendi, Wells Fargo und Sanofi für Gesprächsstoff sorgten
Incyte wird Daten zum bispezifischen TGFβR2×PD-1-Antikörper und zum KRAS-G12D-Inhibitor auf dem Kongress der European Society of Medical Oncology (ESMO) 2025 präsentieren




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Monkeyboy zu VIG
    #gabb #2007
    Featured Partner Video

    Offline Podcast S1/05: Quiz III zu den 70s, 80s & 90s, dazu Termine im Theater Center Forum und Orpheum (Seltenreich & Peter feat. Drastil)

    Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Sel...

    Books josefchladek.com

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni



    Autor: Christian Drastil

    26.12.2025, 1714 Zeichen

     

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8241/

    Christian Mattasits ist CEO der Finanzfuchsgruppe, ausserdem spielt er in seinem eigenen Fussballteam. Einer, der sich der Vermögensberatung, Finanzierung und Finanzplanung für Private und Unternehmen verschrieben hat, holt dabei weit aus: Die Finanzfuchsgruppe ist ein grosser Arbeitgeber geworden und hat mehr als 20.000 Kunden in Österreich, Branchenpartner sind u.a. Allianz, Helvetia, Uniqa, Erste, Bawag, uvm.. Das Thema IT-Entwicklung wird grossgeschrieben, "Mehr Leben" ist die Botschaft des Unternehmens, die auch in den Sport hineingetragen wird, dies u.a. mit Dominic Thiem, Ivona Dadic und vielen mehr. Dazu gibt es auch eine Netflix-Facette.

    https://finanzfuchsgruppe.at

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


    (26.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/4sxHKDz5kHjBcGq4c2HlHh Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits -

    Christian Mattasits ist CEO der Finanzfuchsgruppe, ausserdem spielt er in seinem eigenen Fussballteam. Einer, der sich der Vermögensberatung, Finanzierung und Finanzplanung für Private und Unternehmen verschrieben hat, holt dabei weit aus: Die Finanzfuchsgruppe ist ein grosser Arbeitgeber geworden und hat mehr als 20.000 Kunden in Österreich, Branchenpartner sind u.a. Allianz, Helvetia, Uniqa, Erste, Bawag, uvm.. Das Thema IT-Entwicklung wird grossgeschrieben, "Mehr Leben" ist die Botschaft des Unternehmens, die auch in den Sport hineingetragen wird, dies u.a. mit Dominic Thiem, Ivona Dadic und vielen mehr. Dazu gibt es auch eine Netflix-Facette.

    https://finanzfuchsgruppe.at

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com
    Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

    » Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

    » Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

    » Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

    » Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

    » PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

    » Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S13/06: Gunther Pahl


    Börsepeople im Podcast S12/22: Stefan Uher


    Börsepeople im Podcast S2/20: Sabina Haas


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Valneva, PayPal, Alibaba Group Holding, Amgen, NetEase und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
    Wie Century, Canadian Solar, 3D Systems, Snowflake, TTM Technologies, Inc. und Coinbase Global für Gesprächsstoff sorgten
    Wie 3D Systems, Snowflake, Under Armour, Vivendi, Wells Fargo und Sanofi für Gesprächsstoff sorgten
    Incyte wird Daten zum bispezifischen TGFβR2×PD-1-Antikörper und zum KRAS-G12D-Inhibitor auf dem Kongress der European Society of Medical Oncology (ESMO) 2025 präsentieren




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Monkeyboy zu VIG
      #gabb #2007
      Featured Partner Video

      Offline Podcast S1/05: Quiz III zu den 70s, 80s & 90s, dazu Termine im Theater Center Forum und Orpheum (Seltenreich & Peter feat. Drastil)

      Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Sel...

      Books josefchladek.com

      Claudia Andujar
      Genocídio do Yanomami
      2025
      Void

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de