SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...

20.01.2026, 2715 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump an einige europäische Länder hat die Kurse auch am Wiener Aktienmarkt etwas unter Druck gebracht. Dabei fielen die Abgaben im europäischen Vergleich aber unterdurchschnittlich aus. Der ATX unterbrach seine Rekordjagd und gab um 0,53 Prozent auf 5.441,57 Einheiten nach. Der ATX Prime schloss 0,57 Prozent leichter bei 2.700,88 Zähler. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Streit um Grönland mit neuen Strafzöllen gedroht, die ab Februar schrittweise auf bis zu 25 Prozent steigen und mehrere europäische NATO-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, betreffen würden. Als Reaktion berief EU-Ratspräsident António Costa für Donnerstag einen Sondergipfel ein; zahlreiche EU-Politiker sprachen sich für eine geschlossene und selbstbewusste Antwort aus. Zugleich signalisierte die EU-Kommission Dialogbereitschaft und warnte vor den wirtschaftlichen Schäden weiterer Zölle für beide Seiten. Deutlichere Abgaben als am Wiener Aktienmarkt gab es im europäischen Umfeld zu sehen, insbesondere bei einigen der exportlastigeren Titeln aus Ländern, die direkt von Zöllen betroffen wären. Marktbeobachter erwarten, dass die in den vergangenen Wochen angesichts erhöhter Wachstumserwartungen aufgekommene Risikofreude in den kommenden Wochen gedämpft bleiben dürfte. Eine stärkere Reaktion an den Märkten dürfte aber ausbleiben, bis sich ein klareres Bild, etwa über die Antwort der EU, ergebe.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Wien der Energieversorger Verbund und der Stahlkonzern voestalpine nach Analystenstudien in den Fokus. Für den Verbund senkten die Analysten von Deutsche Bank Research das Kursziel von 60,0 auf 58,0 Euro. Die Einstufung "Sell" wurde beibehalten. "Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", erklärte der zuständige Analyst. Die Papiere des Stromunternehmens fielen um 2,6 Prozent auf 61,80 Euro. Einen positiven Akzent setzten hingegen voestalpine, die an der ATX-Spitze um 1,4 Prozent auf 39,32 Euro zulegten, nachdem Barclays das Kursziel für die Aktien von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben hatte. Die Anlageempfehlung des Analystenteams lautet "Overweight". Erklärt wird das damit, dass "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität, erwartet wird." Damit waren die voest-Aktien eine der wenigen, die sich im ATX Prime im Plus fanden. Gefragt waren noch Versicherer sowie die Titel der Telekom Austria. Klare Verluste gab es überwiegend bei den Zyklikern aus dem Bausektor und der Industrie."


(20.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...

» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...

» Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)

» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...

» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2023
Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
Wie Bayer, Evotec, Valneva, Porsche Automobil Holding, Telekom Austria und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff sorgten
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens Energy, Bayer, Kikkoman
ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspannungs-Energiesektor




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 0.95%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1)
    BSN MA-Event Porsche Automobil Holding
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1)
    BSN MA-Event Continental
    BSN Vola-Event Bayer
    #gabb #2021
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

    Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...

    Books josefchladek.com

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Krass Clement
    Født af mørket
    2025
    Gyldendal



    Autor: Mario Tunkowitsch

    20.01.2026, 2715 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump an einige europäische Länder hat die Kurse auch am Wiener Aktienmarkt etwas unter Druck gebracht. Dabei fielen die Abgaben im europäischen Vergleich aber unterdurchschnittlich aus. Der ATX unterbrach seine Rekordjagd und gab um 0,53 Prozent auf 5.441,57 Einheiten nach. Der ATX Prime schloss 0,57 Prozent leichter bei 2.700,88 Zähler. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Streit um Grönland mit neuen Strafzöllen gedroht, die ab Februar schrittweise auf bis zu 25 Prozent steigen und mehrere europäische NATO-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, betreffen würden. Als Reaktion berief EU-Ratspräsident António Costa für Donnerstag einen Sondergipfel ein; zahlreiche EU-Politiker sprachen sich für eine geschlossene und selbstbewusste Antwort aus. Zugleich signalisierte die EU-Kommission Dialogbereitschaft und warnte vor den wirtschaftlichen Schäden weiterer Zölle für beide Seiten. Deutlichere Abgaben als am Wiener Aktienmarkt gab es im europäischen Umfeld zu sehen, insbesondere bei einigen der exportlastigeren Titeln aus Ländern, die direkt von Zöllen betroffen wären. Marktbeobachter erwarten, dass die in den vergangenen Wochen angesichts erhöhter Wachstumserwartungen aufgekommene Risikofreude in den kommenden Wochen gedämpft bleiben dürfte. Eine stärkere Reaktion an den Märkten dürfte aber ausbleiben, bis sich ein klareres Bild, etwa über die Antwort der EU, ergebe.

    Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Wien der Energieversorger Verbund und der Stahlkonzern voestalpine nach Analystenstudien in den Fokus. Für den Verbund senkten die Analysten von Deutsche Bank Research das Kursziel von 60,0 auf 58,0 Euro. Die Einstufung "Sell" wurde beibehalten. "Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", erklärte der zuständige Analyst. Die Papiere des Stromunternehmens fielen um 2,6 Prozent auf 61,80 Euro. Einen positiven Akzent setzten hingegen voestalpine, die an der ATX-Spitze um 1,4 Prozent auf 39,32 Euro zulegten, nachdem Barclays das Kursziel für die Aktien von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben hatte. Die Anlageempfehlung des Analystenteams lautet "Overweight". Erklärt wird das damit, dass "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität, erwartet wird." Damit waren die voest-Aktien eine der wenigen, die sich im ATX Prime im Plus fanden. Gefragt waren noch Versicherer sowie die Titel der Telekom Austria. Klare Verluste gab es überwiegend bei den Zyklikern aus dem Bausektor und der Industrie."


    (20.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...

    » Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...

    » Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...

    » Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)

    » PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...

    » ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...

    » Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2023
    Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Bayer, Evotec, Valneva, Porsche Automobil Holding, Telekom Austria und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff sorgten
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens Energy, Bayer, Kikkoman
    ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
    Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspannungs-Energiesektor




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 0.95%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1)
      BSN MA-Event Porsche Automobil Holding
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1)
      BSN MA-Event Continental
      BSN Vola-Event Bayer
      #gabb #2021
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

      Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...

      Books josefchladek.com

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de