ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
20.01.2026, 2715 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump an einige europäische Länder hat die Kurse auch am Wiener Aktienmarkt etwas unter Druck gebracht. Dabei fielen die Abgaben im europäischen Vergleich aber unterdurchschnittlich aus. Der ATX unterbrach seine Rekordjagd und gab um 0,53 Prozent auf 5.441,57 Einheiten nach. Der ATX Prime schloss 0,57 Prozent leichter bei 2.700,88 Zähler. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Streit um Grönland mit neuen Strafzöllen gedroht, die ab Februar schrittweise auf bis zu 25 Prozent steigen und mehrere europäische NATO-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, betreffen würden. Als Reaktion berief EU-Ratspräsident António Costa für Donnerstag einen Sondergipfel ein; zahlreiche EU-Politiker sprachen sich für eine geschlossene und selbstbewusste Antwort aus. Zugleich signalisierte die EU-Kommission Dialogbereitschaft und warnte vor den wirtschaftlichen Schäden weiterer Zölle für beide Seiten. Deutlichere Abgaben als am Wiener Aktienmarkt gab es im europäischen Umfeld zu sehen, insbesondere bei einigen der exportlastigeren Titeln aus Ländern, die direkt von Zöllen betroffen wären. Marktbeobachter erwarten, dass die in den vergangenen Wochen angesichts erhöhter Wachstumserwartungen aufgekommene Risikofreude in den kommenden Wochen gedämpft bleiben dürfte. Eine stärkere Reaktion an den Märkten dürfte aber ausbleiben, bis sich ein klareres Bild, etwa über die Antwort der EU, ergebe.
Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Wien der Energieversorger Verbund und der Stahlkonzern voestalpine nach Analystenstudien in den Fokus. Für den Verbund senkten die Analysten von Deutsche Bank Research das Kursziel von 60,0 auf 58,0 Euro. Die Einstufung "Sell" wurde beibehalten. "Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", erklärte der zuständige Analyst. Die Papiere des Stromunternehmens fielen um 2,6 Prozent auf 61,80 Euro. Einen positiven Akzent setzten hingegen voestalpine, die an der ATX-Spitze um 1,4 Prozent auf 39,32 Euro zulegten, nachdem Barclays das Kursziel für die Aktien von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben hatte. Die Anlageempfehlung des Analystenteams lautet "Overweight". Erklärt wird das damit, dass "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität, erwartet wird." Damit waren die voest-Aktien eine der wenigen, die sich im ATX Prime im Plus fanden. Gefragt waren noch Versicherer sowie die Titel der Telekom Austria. Klare Verluste gab es überwiegend bei den Zyklikern aus dem Bausektor und der Industrie."
Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...
» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Grönland-Spannungen - Citigroup stuft europäische...
- DAX-Frühmover: Siemens Energy, Fresenius, Siemens...
- ATX TR-Frühmover: Strabag, Uniqa, CPI Europe AG, ...
- Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche N...
- Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspann...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic
Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...
Books josefchladek.com
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
20.01.2026, 2715 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump an einige europäische Länder hat die Kurse auch am Wiener Aktienmarkt etwas unter Druck gebracht. Dabei fielen die Abgaben im europäischen Vergleich aber unterdurchschnittlich aus. Der ATX unterbrach seine Rekordjagd und gab um 0,53 Prozent auf 5.441,57 Einheiten nach. Der ATX Prime schloss 0,57 Prozent leichter bei 2.700,88 Zähler. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Streit um Grönland mit neuen Strafzöllen gedroht, die ab Februar schrittweise auf bis zu 25 Prozent steigen und mehrere europäische NATO-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, betreffen würden. Als Reaktion berief EU-Ratspräsident António Costa für Donnerstag einen Sondergipfel ein; zahlreiche EU-Politiker sprachen sich für eine geschlossene und selbstbewusste Antwort aus. Zugleich signalisierte die EU-Kommission Dialogbereitschaft und warnte vor den wirtschaftlichen Schäden weiterer Zölle für beide Seiten. Deutlichere Abgaben als am Wiener Aktienmarkt gab es im europäischen Umfeld zu sehen, insbesondere bei einigen der exportlastigeren Titeln aus Ländern, die direkt von Zöllen betroffen wären. Marktbeobachter erwarten, dass die in den vergangenen Wochen angesichts erhöhter Wachstumserwartungen aufgekommene Risikofreude in den kommenden Wochen gedämpft bleiben dürfte. Eine stärkere Reaktion an den Märkten dürfte aber ausbleiben, bis sich ein klareres Bild, etwa über die Antwort der EU, ergebe.
Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Wien der Energieversorger Verbund und der Stahlkonzern voestalpine nach Analystenstudien in den Fokus. Für den Verbund senkten die Analysten von Deutsche Bank Research das Kursziel von 60,0 auf 58,0 Euro. Die Einstufung "Sell" wurde beibehalten. "Der Verbund steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter schwache Wasserkraft, Ausfälle und neue Vorschriften für das Versorgungsgeschäft", erklärte der zuständige Analyst. Die Papiere des Stromunternehmens fielen um 2,6 Prozent auf 61,80 Euro. Einen positiven Akzent setzten hingegen voestalpine, die an der ATX-Spitze um 1,4 Prozent auf 39,32 Euro zulegten, nachdem Barclays das Kursziel für die Aktien von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben hatte. Die Anlageempfehlung des Analystenteams lautet "Overweight". Erklärt wird das damit, dass "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität, erwartet wird." Damit waren die voest-Aktien eine der wenigen, die sich im ATX Prime im Plus fanden. Gefragt waren noch Versicherer sowie die Titel der Telekom Austria. Klare Verluste gab es überwiegend bei den Zyklikern aus dem Bausektor und der Industrie."
Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...
» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Grönland-Spannungen - Citigroup stuft europäische...
- DAX-Frühmover: Siemens Energy, Fresenius, Siemens...
- ATX TR-Frühmover: Strabag, Uniqa, CPI Europe AG, ...
- Salzgitter am besten (Peer Group Watch Deutsche N...
- Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspann...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic
Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...
Books josefchladek.com
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void