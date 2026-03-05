Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 2919 Zeichen
Impact Silver rückt in den Fokus der Anleger, während der Termin für den nächsten Kassensturz näher rückt. Der mexikanische Silber- und Zinkproduzent steht vor der Herausforderung, seine ambitionierten Expansionspläne in belastbare Finanzdaten zu übersetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die Hochlaufphase der Plomosas-Mine bereits Früchte trägt.
Fokus auf den 24. März
Ein zentrales Datum für Investoren ist der 24. März 2026. An diesem Tag wird die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 erwartet. Dieser Finanzbericht dürfte Aufschluss darüber geben, wie sich das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres operativ und finanziell geschlagen hat.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Produktionszahlen aus den Distrikten Zacualpan und Plomosas. Nach einer starken Performance auf Jahressicht von über 60 % geriet der Kurs zuletzt deutlich unter Druck und verlor im vergangenen Monat rund ein Viertel an Wert. Die kommenden Zahlen müssen nun zeigen, ob dieser Rücksetzer auf 0,20 € lediglich eine gesunde Korrektur oder Vorbote fundamentaler Probleme ist.
Strategische Projekte in Mexiko
Neben den nackten Zahlen fließen auch operative Fortschritte in die Bewertung ein. Impact Silver arbeitet derzeit intensiv daran, die Produktion in der Plomosas-Mine hochzufahren und prüft parallel einen Neustart des Capire-Projekts. Diese Maßnahmen sind Teil der langfristigen Strategie, Explorationsgebiete in kommerziell rentable Minen umzuwandeln – ein Prozess, in dem das Unternehmen über fast zwei Jahrzehnte bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Impact Silver?
Die Dynamik an den globalen Märkten für Edel- und Industriemetalle bleibt dabei der entscheidende externe Faktor. Da Impact Silver neben Silber auch Blei und Zink fördert, hängen die Margen maßgeblich von der Nachfrageentwicklung dieser Rohstoffe ab. Erst kürzlich präsentierte sich das Management auf der PDAC-Konvention in Kanada, um über den aktuellen Stand dieser Projekte zu informieren.
Die kommenden Meilensteine
Für die weitere Kursentwicklung wird entscheidend sein, ob Impact Silver die Produktionsziele an den Standorten Plomosas und Zacualpan erreicht. Mit dem 24. März steht das nächste konkrete Datum fest, an dem die Marktteilnehmer die Fortschritte bei der Kostenkontrolle und dem Ausstoß bewerten können. Bis dahin dürften vor allem die Schwankungen der Rohstoffpreise den Takt für die Aktie vorgeben.
Impact Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Impact Silver-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten Impact Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Impact Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Impact Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...
» Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank
» Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...
» Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
» Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...
» iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)
» Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)
» Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbu...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Höheres Kursziel für Porr, aber Downgrade auf Hold
- ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerber...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
05.03.2026, 2919 Zeichen
Impact Silver rückt in den Fokus der Anleger, während der Termin für den nächsten Kassensturz näher rückt. Der mexikanische Silber- und Zinkproduzent steht vor der Herausforderung, seine ambitionierten Expansionspläne in belastbare Finanzdaten zu übersetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die Hochlaufphase der Plomosas-Mine bereits Früchte trägt.
Fokus auf den 24. März
Ein zentrales Datum für Investoren ist der 24. März 2026. An diesem Tag wird die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 erwartet. Dieser Finanzbericht dürfte Aufschluss darüber geben, wie sich das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres operativ und finanziell geschlagen hat.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Produktionszahlen aus den Distrikten Zacualpan und Plomosas. Nach einer starken Performance auf Jahressicht von über 60 % geriet der Kurs zuletzt deutlich unter Druck und verlor im vergangenen Monat rund ein Viertel an Wert. Die kommenden Zahlen müssen nun zeigen, ob dieser Rücksetzer auf 0,20 € lediglich eine gesunde Korrektur oder Vorbote fundamentaler Probleme ist.
Strategische Projekte in Mexiko
Neben den nackten Zahlen fließen auch operative Fortschritte in die Bewertung ein. Impact Silver arbeitet derzeit intensiv daran, die Produktion in der Plomosas-Mine hochzufahren und prüft parallel einen Neustart des Capire-Projekts. Diese Maßnahmen sind Teil der langfristigen Strategie, Explorationsgebiete in kommerziell rentable Minen umzuwandeln – ein Prozess, in dem das Unternehmen über fast zwei Jahrzehnte bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Impact Silver?
Die Dynamik an den globalen Märkten für Edel- und Industriemetalle bleibt dabei der entscheidende externe Faktor. Da Impact Silver neben Silber auch Blei und Zink fördert, hängen die Margen maßgeblich von der Nachfrageentwicklung dieser Rohstoffe ab. Erst kürzlich präsentierte sich das Management auf der PDAC-Konvention in Kanada, um über den aktuellen Stand dieser Projekte zu informieren.
Die kommenden Meilensteine
Für die weitere Kursentwicklung wird entscheidend sein, ob Impact Silver die Produktionsziele an den Standorten Plomosas und Zacualpan erreicht. Mit dem 24. März steht das nächste konkrete Datum fest, an dem die Marktteilnehmer die Fortschritte bei der Kostenkontrolle und dem Ausstoß bewerten können. Bis dahin dürften vor allem die Schwankungen der Rohstoffpreise den Takt für die Aktie vorgeben.
Impact Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Impact Silver-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten Impact Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Impact Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Impact Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...
» Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank
» Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...
» Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
» Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...
» iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)
» Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)
» Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbu...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Höheres Kursziel für Porr, aber Downgrade auf Hold
- ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerber...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void