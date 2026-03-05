Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

05.03.2026, 2919 Zeichen

Impact Silver rückt in den Fokus der Anleger, während der Termin für den nächsten Kassensturz näher rückt. Der mexikanische Silber- und Zinkproduzent steht vor der Herausforderung, seine ambitionierten Expansionspläne in belastbare Finanzdaten zu übersetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die Hochlaufphase der Plomosas-Mine bereits Früchte trägt.

Fokus auf den 24. März

Ein zentrales Datum für Investoren ist der 24. März 2026. An diesem Tag wird die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 erwartet. Dieser Finanzbericht dürfte Aufschluss darüber geben, wie sich das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres operativ und finanziell geschlagen hat.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Produktionszahlen aus den Distrikten Zacualpan und Plomosas. Nach einer starken Performance auf Jahressicht von über 60 % geriet der Kurs zuletzt deutlich unter Druck und verlor im vergangenen Monat rund ein Viertel an Wert. Die kommenden Zahlen müssen nun zeigen, ob dieser Rücksetzer auf 0,20 € lediglich eine gesunde Korrektur oder Vorbote fundamentaler Probleme ist.

Strategische Projekte in Mexiko

Neben den nackten Zahlen fließen auch operative Fortschritte in die Bewertung ein. Impact Silver arbeitet derzeit intensiv daran, die Produktion in der Plomosas-Mine hochzufahren und prüft parallel einen Neustart des Capire-Projekts. Diese Maßnahmen sind Teil der langfristigen Strategie, Explorationsgebiete in kommerziell rentable Minen umzuwandeln – ein Prozess, in dem das Unternehmen über fast zwei Jahrzehnte bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat.