Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)

Battalion Oil hat eine Privatplatzierung über 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen – und das inmitten eines der turbulentesten Kursverläufe in der Unternehmensgeschichte. Der Titel legte allein in sieben Tagen über 300 Prozent zu. Hinter dem Kurssprung steckt mehr als eine Finanzierungsrunde.

Geopolitik als Kurstreiber

Den Anstoß zur Rally gab die Eskalation im Nahen Osten. Am 3. März schoss die Aktie um 110 Prozent nach oben, als zunehmende Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran den Ölpreis in die Höhe trieben. Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus – über die rund 20 Prozent des globalen Öl- und LNG-Angebots laufen – war an diesem Zeitpunkt bereits den vierten Tag in Folge unterbrochen. Auch Branchenkollegen profitierten: TPET stieg um rund 46 Prozent, EONR um gut 27 Prozent.

Der Gedanke hinter dem Kursanstieg bei Battalion: Eine anhaltende Unterbrechung der Versorgungsrouten würde die Ölpreise hochhalten und die Cashflow-Perspektiven des Unternehmens verbessern – nach mehreren Verlustjahren ein nicht unwichtiger Faktor.

Privatplatzierung und Bilanzsanierung

Die Transaktion wurde am 4. März abgeschlossen. Battalion gab 1,8 Millionen Aktien sowie vorfinanzierte Warrants auf bis zu rund 927.000 weitere Anteile zu je 5,50 US-Dollar aus. Nach Platzierungsgebühren und Kosten erwartet das Unternehmen Nettoerlöse von rund 14,1 Millionen Dollar. Alleiniger Platzierungsagent war Roth Capital Partners.

Die Mittel sollen für allgemeine Betriebszwecke verwendet werden. Innerhalb von 20 Tagen nach Closing will Battalion einen Wiederverkaufs-Registrierungsantrag (Form S-3) einreichen.

Die Privatplatzierung ergänzt rund 60 Millionen Dollar aus jüngsten Vermögensverkäufen und Schuldentilgungen. Parallel dazu akzeptierte die NYSE American den Compliance-Plan des Unternehmens zur Wiederherstellung der Börsennotierungsstandards – Battalion hat bis zum 30. November 2026 Zeit, die geforderten Voraussetzungen zu erfüllen.

Operative Fortschritte, strukturelle Risiken

Auf operativer Seite gibt es messbare Fortschritte: Ein neuer Gasbehandlungsvertrag beseitigte Produktionsengpässe und erhöhte die Verarbeitungskapazität auf über 30 Millionen Kubikfuß pro Tag. Im Januar stieg die durchschnittliche Ölproduktion gegenüber Dezember um rund 1.200 Barrel pro Tag.

Die Finanzlage bleibt dennoch angespannt. Der Umsatz sank 2024 um gut 12 Prozent auf 193,9 Millionen Dollar, während sich der Verlust auf 64,1 Millionen Dollar belief – mehr als viermal so viel wie im Vorjahr. Hinzu kommen negativer freier Cashflow und die laufende Verwässerung durch wiederholte Kapitalmaßnahmen.

Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt über dem Branchendurchschnitt von etwa 1,9x – ein Aufschlag, der die Stimmungskomponente deutlich widerspiegelt. Am 26. März werden die nächsten Quartalsergebnisse erwartet. Sie dürften zeigen, ob die operativen Verbesserungen auch in der Bilanz ankommen.

