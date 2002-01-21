Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
21.01.2026, 658 Zeichen
Extrema:
21.01.2008: Flop 2: Mayr-Melnhof: -8.82% - [Flop 1: -12.1462% (28.10.1997), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)] zum Kalender
Indexumstellungen:
21.01.2002: BBAG (zum 2. Mal), Andritz, Uniqa kommen in den ATX, Head, CyberTron, bwin scheiden aus dem ATX aus
Bisher gab es an einem 21. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.01. beträgt -0,44%. Der beste 21.01. fand im Jahr 2016 mit 1,88% statt, der schlechteste 21.01. im Jahr 2008 mit -4,76%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)
Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem
Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.
Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.
