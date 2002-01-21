Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung

21.01.2026

Extrema:
21.01.2008: Flop 2: Mayr-Melnhof: -8.82% - [Flop 1: -12.1462% (28.10.1997), Flop 3: -8.33333% (04.04.2025)] zum Kalender

Indexumstellungen:
21.01.2002: BBAG (zum 2. Mal), Andritz, Uniqa kommen in den ATX, Head, CyberTron, bwin scheiden aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 21. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.01. beträgt -0,44%. Der beste 21.01. fand im Jahr 2016 mit 1,88% statt, der schlechteste 21.01. im Jahr 2008 mit -4,76%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)


(21.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem




 

