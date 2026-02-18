PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA straft, Tauros finanziert (Christine Petzwinkler)

18.02.2026, 4513 Zeichen

wienerberger hat heute einen Kurzbericht zu 2025 veröffentlicht. Der Umsatz liegt demnach bei 4.566 Mio. Euro und damit um ein Prozent höher als im Jahr davor. Laut wienerberger konnte eine starke Performance im Dach- und Rohrbereich erreicht werden, der strategische Fokus auf renovierungsgetriebene und infrastrukturbasierte Endmärkte habe sich ausgezahlt, so das Unternehmen. Das operative EBITDA wird mit 754 Mio. Euro ausgewiesen, was einem Minus von einem Prozent entspricht. Das EBIT wurde um 13 Prozent auf 332 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern konnte mehr als verdoppelt werden und liegt bei 166 Mio. Euro (2024: 80 Mio. Euro). wienerberger wird eine unveränderte Dividende von 0,95 Euro je Aktie vorschlagen. CEO Heimo Scheuch betont in seinem Brief an die Aktionäre: "Bemerkenswert ist, dass es uns trotz des insgesamt schwachen Neubauumfelds gelungen ist, Umsätze und Margen zu halten und gleichzeitig unsere Free-Cashflow-Generierung deutlich zu stärken. Diese Leistung spiegelt unser diszipliniertes Kostenmanagement, unsere operative Exzellenz sowie unsere Fähigkeit wider, den Fokus aktiv auf wider- standsfähigere und wachsende Endmärkte wie Infrastruktur- und Dachlösungen zu verlagern." Der Free Cash Flow wurde um 14 Prozent auf 474 Mio. Euro erhöht. Der CEO ist zuversichtlich, dass wienerberger für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt ist. "Mit einem widerstandsfähigen Portfolio, einer starken Bilanz und einer klaren strategischen Ausrichtung auf Lösungen für die gesamte Gebäudehülle sind wir bereit, von einer Markterholung zu profitieren, die durch sinkende Zinsen und steigende öffentliche und private Investitionen angetrieben wird," meint er im Aktionärsbrief. Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung: "Die leichte Umsatzsteigerung kam aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes zustande, beim EBITDA wirkten operative Effizienzsteigerungen. 2025 verlief somit stabil, der Ausblick für 2026 wird am Capital Markets Day am 24. Februar präsentiert."

Die Post Wertlogistik, die auf Werttransporte, Hochsicherheitslagerung und Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist, hat in einer Ausschreibung den Zuschlag für das gesamte Cash Management von Spar Österreich gewonnen. Der Auftrag umfasst sowohl die Abholung der Tageslosungen als auch die Zustellung von Wechselgeld an über 850 Standorte in Österreich.

Bei Agrana ist aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes im Zucker-Segment mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf zu rechnen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die außerplanmäßige Abschreibung wird das Anlagevermögen des Segmentes ACS – Zucker voraussichtlich in einer Größenordnung zwischen 45 bis 55 Mio. Euro betreffen. Die endgültige Höhe der Wertminderung wird laut Agrana im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025|26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) festgestellt.

Research: Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen das Kursziel für die Uniqa-Aktie von 17,00 auf 19,60 Euro und bestätigen die Buy-Empfehlung.

Strafe: Erneut hat die FMA wegen einer verspäteten Directors‘ Dealing‘s-Meldung eine Strafe verhängt. Diesmal trifft es ein Aufsichtsratsmitglied einer Emittentin, dem eine Geldstrafe in Höhe von 4.300 Euro verhängt wurde. Das Aufsichtsratsmitglied hat die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt.

Tauros Capital unterstützt den 2021 gegründeten Wiener Versicherungsmakler IO Insurance Brokers bei seinem Wachstumskurs mit einer Umsatzbeteiligung. IO Insurance Broker hat zuletzt zwei Zukäufe getätigt, nämlich die Rubas & Co Versicherungsmakler GmbH und die Kanzlei Wienerroither Versicherungsmakler- und Versicherungsberatungs Ges.m.b.H. Die Tauros Capital Umsatzbeteiligung im sechsstelligen Bereich soll nun den Finanzierungsmix für die Transaktion abrunden. Tauros Capital mit Sitz am Erste Campus bietet Wachstumskapital auf Basis von „Revenue-based Financing“. Zu den Investoren von Tauros gehören u.a. die Erste Group und die Wiener Städtische.

