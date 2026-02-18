SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA straft, Tauros finanziert (Christine Petzwinkler)

18.02.2026, 4513 Zeichen

wienerberger hat heute einen Kurzbericht zu 2025 veröffentlicht. Der Umsatz liegt demnach bei 4.566 Mio. Euro und damit um ein Prozent höher als im Jahr davor. Laut wienerberger konnte eine starke Performance im Dach- und Rohrbereich erreicht werden, der strategische Fokus auf renovierungsgetriebene und infrastrukturbasierte Endmärkte habe sich ausgezahlt, so das Unternehmen. Das operative EBITDA wird mit 754 Mio. Euro ausgewiesen, was einem Minus von einem Prozent entspricht. Das EBIT wurde um 13 Prozent auf 332 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern konnte mehr als verdoppelt werden und liegt bei 166 Mio. Euro (2024: 80 Mio. Euro). wienerberger wird eine unveränderte Dividende von 0,95 Euro je Aktie vorschlagen. CEO Heimo Scheuch betont in seinem Brief an die Aktionäre: "Bemerkenswert ist, dass es uns trotz des insgesamt schwachen Neubauumfelds gelungen ist, Umsätze und Margen zu halten und gleichzeitig unsere Free-Cashflow-Generierung deutlich zu stärken. Diese Leistung spiegelt unser diszipliniertes Kostenmanagement, unsere operative Exzellenz sowie unsere Fähigkeit wider, den Fokus aktiv auf wider- standsfähigere und wachsende Endmärkte wie Infrastruktur- und Dachlösungen zu verlagern." Der Free Cash Flow wurde um 14 Prozent auf 474 Mio. Euro erhöht. Der CEO ist zuversichtlich, dass wienerberger für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt ist. "Mit einem widerstandsfähigen Portfolio, einer starken Bilanz und einer klaren strategischen Ausrichtung auf Lösungen für die gesamte Gebäudehülle sind wir bereit, von einer Markterholung zu profitieren, die durch sinkende Zinsen und steigende öffentliche und private Investitionen angetrieben wird," meint er im Aktionärsbrief. Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung: "Die leichte Umsatzsteigerung kam aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes zustande, beim EBITDA wirkten operative Effizienzsteigerungen. 2025 verlief somit stabil, der Ausblick für 2026 wird am Capital Markets Day am 24. Februar präsentiert."
Wienerberger ( Akt. Indikation:  29,86 /29,94, 0,67%)

Die Post Wertlogistik, die auf Werttransporte, Hochsicherheitslagerung und Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist, hat in einer Ausschreibung den Zuschlag für das gesamte Cash Management von Spar Österreich gewonnen. Der Auftrag umfasst sowohl die Abholung der Tageslosungen als auch die Zustellung von Wechselgeld an über 850 Standorte in Österreich.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,80 /34,90, 0,29%)

Bei Agrana ist aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes im Zucker-Segment mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf zu rechnen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die außerplanmäßige Abschreibung wird das Anlagevermögen des Segmentes ACS – Zucker voraussichtlich in einer Größenordnung zwischen 45 bis 55 Mio. Euro betreffen. Die endgültige Höhe der Wertminderung wird laut Agrana im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025|26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) festgestellt.
Agrana ( Akt. Indikation:  11,55 /11,70, -0,21%)

Research: Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen das Kursziel für die Uniqa-Aktie von 17,00 auf 19,60 Euro und bestätigen die Buy-Empfehlung.
Uniqa ( Akt. Indikation:  16,58 /16,62, 3,11%)

Strafe: Erneut hat die FMA wegen einer verspäteten Directors‘ Dealing‘s-Meldung eine Strafe verhängt. Diesmal trifft es ein Aufsichtsratsmitglied einer Emittentin, dem eine Geldstrafe in Höhe von 4.300 Euro verhängt wurde. Das Aufsichtsratsmitglied hat die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt.

Tauros Capital unterstützt den 2021 gegründeten Wiener Versicherungsmakler IO Insurance Brokers bei seinem Wachstumskurs mit einer Umsatzbeteiligung. IO Insurance Broker hat zuletzt zwei Zukäufe getätigt, nämlich die Rubas & Co Versicherungsmakler GmbH und die Kanzlei Wienerroither Versicherungsmakler- und Versicherungsberatungs Ges.m.b.H. Die Tauros Capital Umsatzbeteiligung im sechsstelligen Bereich soll nun den Finanzierungsmix für die Transaktion abrunden. Tauros Capital mit Sitz am Erste Campus bietet Wachstumskapital auf Basis von „Revenue-based Financing“. Zu den Investoren von Tauros gehören u.a. die Erste Group und die Wiener Städtische.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.02.)


(18.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex




Agrana
Akt. Indikation:  11.60 / 11.75
Uhrzeit:  14:30:33
Veränderung zu letztem SK:  0.21%
Letzter SK:  11.65 ( 0.00%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  34.95 / 35.00
Uhrzeit:  14:32:40
Veränderung zu letztem SK:  0.65%
Letzter SK:  34.75 ( 0.43%)

Uniqa
Akt. Indikation:  16.62 / 16.70
Uhrzeit:  14:32:57
Veränderung zu letztem SK:  3.48%
Letzter SK:  16.10 ( 0.63%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  29.98 / 30.06
Uhrzeit:  14:30:19
Veränderung zu letztem SK:  1.08%
Letzter SK:  29.70 ( -2.56%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Bayer.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA str...

» Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag ...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. audio-cd.at, wikifolio, Börse Express, ...

» ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...

» Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana (Börse ...

» Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)

» PIR-News: News zu BAWAG, AT&S (Christine Petzwinkler)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für Uniqa-Aktie
Bilder by Tanja Stroschneider
ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...
Portraitzyklus Tobias Hermeling
Wie Ibu-Tec, Francotyp-Postalia, Stratec Biomedical, Transocean, Südzucker und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
wienerberger-CEO Scheuch: "Sind für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt"




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.96%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.96%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1), Erste Group(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Agrana
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Wienerberger
    Star der Stunde: voestalpine 1.36%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.65%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Christine Petzwinkler

    18.02.2026, 4513 Zeichen

    wienerberger hat heute einen Kurzbericht zu 2025 veröffentlicht. Der Umsatz liegt demnach bei 4.566 Mio. Euro und damit um ein Prozent höher als im Jahr davor. Laut wienerberger konnte eine starke Performance im Dach- und Rohrbereich erreicht werden, der strategische Fokus auf renovierungsgetriebene und infrastrukturbasierte Endmärkte habe sich ausgezahlt, so das Unternehmen. Das operative EBITDA wird mit 754 Mio. Euro ausgewiesen, was einem Minus von einem Prozent entspricht. Das EBIT wurde um 13 Prozent auf 332 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern konnte mehr als verdoppelt werden und liegt bei 166 Mio. Euro (2024: 80 Mio. Euro). wienerberger wird eine unveränderte Dividende von 0,95 Euro je Aktie vorschlagen. CEO Heimo Scheuch betont in seinem Brief an die Aktionäre: "Bemerkenswert ist, dass es uns trotz des insgesamt schwachen Neubauumfelds gelungen ist, Umsätze und Margen zu halten und gleichzeitig unsere Free-Cashflow-Generierung deutlich zu stärken. Diese Leistung spiegelt unser diszipliniertes Kostenmanagement, unsere operative Exzellenz sowie unsere Fähigkeit wider, den Fokus aktiv auf wider- standsfähigere und wachsende Endmärkte wie Infrastruktur- und Dachlösungen zu verlagern." Der Free Cash Flow wurde um 14 Prozent auf 474 Mio. Euro erhöht. Der CEO ist zuversichtlich, dass wienerberger für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt ist. "Mit einem widerstandsfähigen Portfolio, einer starken Bilanz und einer klaren strategischen Ausrichtung auf Lösungen für die gesamte Gebäudehülle sind wir bereit, von einer Markterholung zu profitieren, die durch sinkende Zinsen und steigende öffentliche und private Investitionen angetrieben wird," meint er im Aktionärsbrief. Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung: "Die leichte Umsatzsteigerung kam aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes zustande, beim EBITDA wirkten operative Effizienzsteigerungen. 2025 verlief somit stabil, der Ausblick für 2026 wird am Capital Markets Day am 24. Februar präsentiert."
    Wienerberger ( Akt. Indikation:  29,86 /29,94, 0,67%)

    Die Post Wertlogistik, die auf Werttransporte, Hochsicherheitslagerung und Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist, hat in einer Ausschreibung den Zuschlag für das gesamte Cash Management von Spar Österreich gewonnen. Der Auftrag umfasst sowohl die Abholung der Tageslosungen als auch die Zustellung von Wechselgeld an über 850 Standorte in Österreich.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,80 /34,90, 0,29%)

    Bei Agrana ist aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes im Zucker-Segment mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf zu rechnen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die außerplanmäßige Abschreibung wird das Anlagevermögen des Segmentes ACS – Zucker voraussichtlich in einer Größenordnung zwischen 45 bis 55 Mio. Euro betreffen. Die endgültige Höhe der Wertminderung wird laut Agrana im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025|26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) festgestellt.
    Agrana ( Akt. Indikation:  11,55 /11,70, -0,21%)

    Research: Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen das Kursziel für die Uniqa-Aktie von 17,00 auf 19,60 Euro und bestätigen die Buy-Empfehlung.
    Uniqa ( Akt. Indikation:  16,58 /16,62, 3,11%)

    Strafe: Erneut hat die FMA wegen einer verspäteten Directors‘ Dealing‘s-Meldung eine Strafe verhängt. Diesmal trifft es ein Aufsichtsratsmitglied einer Emittentin, dem eine Geldstrafe in Höhe von 4.300 Euro verhängt wurde. Das Aufsichtsratsmitglied hat die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt.

    Tauros Capital unterstützt den 2021 gegründeten Wiener Versicherungsmakler IO Insurance Brokers bei seinem Wachstumskurs mit einer Umsatzbeteiligung. IO Insurance Broker hat zuletzt zwei Zukäufe getätigt, nämlich die Rubas & Co Versicherungsmakler GmbH und die Kanzlei Wienerroither Versicherungsmakler- und Versicherungsberatungs Ges.m.b.H. Die Tauros Capital Umsatzbeteiligung im sechsstelligen Bereich soll nun den Finanzierungsmix für die Transaktion abrunden. Tauros Capital mit Sitz am Erste Campus bietet Wachstumskapital auf Basis von „Revenue-based Financing“. Zu den Investoren von Tauros gehören u.a. die Erste Group und die Wiener Städtische.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.02.)


    (18.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex




    Agrana
    Akt. Indikation:  11.60 / 11.75
    Uhrzeit:  14:30:33
    Veränderung zu letztem SK:  0.21%
    Letzter SK:  11.65 ( 0.00%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  34.95 / 35.00
    Uhrzeit:  14:32:40
    Veränderung zu letztem SK:  0.65%
    Letzter SK:  34.75 ( 0.43%)

    Uniqa
    Akt. Indikation:  16.62 / 16.70
    Uhrzeit:  14:32:57
    Veränderung zu letztem SK:  3.48%
    Letzter SK:  16.10 ( 0.63%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  29.98 / 30.06
    Uhrzeit:  14:30:19
    Veränderung zu letztem SK:  1.08%
    Letzter SK:  29.70 ( -2.56%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Bayer.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA str...

    » Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag ...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. audio-cd.at, wikifolio, Börse Express, ...

    » ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...

    » Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana (Börse ...

    » Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu BAWAG, AT&S (Christine Petzwinkler)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für Uniqa-Aktie
    Bilder by Tanja Stroschneider
    ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...
    Portraitzyklus Tobias Hermeling
    Wie Ibu-Tec, Francotyp-Postalia, Stratec Biomedical, Transocean, Südzucker und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
    wienerberger-CEO Scheuch: "Sind für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt"




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.96%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.96%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1), Erste Group(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Agrana
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Wienerberger
      Star der Stunde: voestalpine 1.36%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.65%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de