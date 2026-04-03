Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.04.2026, 1980 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8563/
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
https://www.instagram.com/finanzloewinnen
Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610
Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit
Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Börsezahl des Quartals, die drei meistgehörten Podcasts und das erste Mail an mich als Senator
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/5lAzkI04tQnwGKFKYbqM69
Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber - Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
https://www.instagram.com/finanzloewinnen
Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610
Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit
Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
» News zu Andritz, Wiener Börse und ein Spoiler zum börsefreien Karfreitag...
» ATX am Gründonnerstag im Minus – AT&S feiert All-Time-High und die Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S14/03: Kalina Jarova Müller
Börsepeople im Podcast S19/05: Rudolf Preyer
Börsepeople im Podcast S12/09: Yvonne Heil
- 21st Austria weekly - EPH (03/04/2026)
- 21st Austria weekly - UBM, RBI, CPI Eurppe (27/03...
- 21st Austria weekly - Vienna Stock Exchange (02/0...
- 21st Austria weekly - Porr, Kontron, Andritz, Baj...
- 21st Austria weekly - Raiffeisen Top Picks (01/04...
- 21st Austria weekly - FACC, Kontron, Andritz, Fre...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos
Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epame...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
03.04.2026, 1980 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8563/
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
https://www.instagram.com/finanzloewinnen
Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610
Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit
Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Börsezahl des Quartals, die drei meistgehörten Podcasts und das erste Mail an mich als Senator
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/5lAzkI04tQnwGKFKYbqM69
Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber - Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
https://www.instagram.com/finanzloewinnen
Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610
Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit
Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
» News zu Andritz, Wiener Börse und ein Spoiler zum börsefreien Karfreitag...
» ATX am Gründonnerstag im Minus – AT&S feiert All-Time-High und die Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S14/03: Kalina Jarova Müller
Börsepeople im Podcast S19/05: Rudolf Preyer
Börsepeople im Podcast S12/09: Yvonne Heil
- 21st Austria weekly - EPH (03/04/2026)
- 21st Austria weekly - UBM, RBI, CPI Eurppe (27/03...
- 21st Austria weekly - Vienna Stock Exchange (02/0...
- 21st Austria weekly - Porr, Kontron, Andritz, Baj...
- 21st Austria weekly - Raiffeisen Top Picks (01/04...
- 21st Austria weekly - FACC, Kontron, Andritz, Fre...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos
Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epame...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana