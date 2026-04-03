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Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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03.04.2026, 1980 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8563/

Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.

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Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610
Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit

Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Börsezahl des Quartals, die drei meistgehörten Podcasts und das erste Mail an mich als Senator




 

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1. https://open.spotify.com/episode/5lAzkI04tQnwGKFKYbqM69 Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber -

Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.

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