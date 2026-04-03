03.04.2026, 1980 Zeichen

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Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.



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Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(03.04.2026)

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1. https://open.spotify.com/episode/5lAzkI04tQnwGKFKYbqM69 Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber - Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.



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