» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?

Liebe Leute!

Heute, Karfreitag, und dann auch Ostermontag wird nicht gehandelt, damit geht es an der Wiener Börse erst am Dienstag weiter, morgen bringe ich aber einen grossen Osterpodcast mit viel Statistik. Ganz aktuell werfe ich heute die Frage ein, wer mein Nachbar in 1090 Wien werden will, es geht um eine "Charmante Maisonette-Wohnung mit großer Terrasse im begehrten 9. Bezirk PRIVATVERKAUF", vgl. https://www.willhaben.at/iad/immobilien/d/eigentumswohnung/wien/wien-1090-alsergrund/charmante-maisonette-wohnung-mit-grosser-terrasse-im-begehrten-9-bezirk-privatverkauf-860671165

... es ist eine wunderschöne Wohnung und hängt mit dem ersten Podcastgast hier zusammen ...

... hier hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8563/ Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern. https://www.instagram.com/finanzloewinnen Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610 Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ https://www.mischek.at/de Kontakt: hallo@strabag-real-estate.combzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8556 Alexander von Schirmeister ist der neue CEO von Nomentia. Mit dem "in Mexiko aufgewachsenen Topmanager mit deutschem Pass" spreche ich über die Fussball-WM 1986, über Procter & Gamble, Mexiko, dann Booz Allen in London, 12snap UK, weiters Telefonica in Madrid, lange Jahre bei eBay (auch als Länderchef und Vice President EMEA Expansion und Advisory Board bei Facebook), über RS Components, Xero und sogar eine Tätigkeit für "His Majesty". Seit Jänner ist Alexander CEO des Treasury-Software-Anbieters Nomentia. Da holen wir ebenfalls weit aus, reden über Finnland, Wien, die Treasury & Finance Conventions von SLG Treasury, Alexander Fleischmann, typische Kunden, Regulatorik und KI. Aber auch über Wein, DC Waterline und Angel-Investor-Sein. https://www.nomentia.com https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts incl. Alexander Fleischmann: https://audio-cd.at/search/tfc Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/ https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ https://www.mischek.at/de Kontakt: hallo@strabag-real-estate.combzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Neu ist das Label "Audio CD Allstars", monatlich wird ein Song released, wer reinhören mag: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm (3 Songs sind live und im Q2 kommen u.a. die Langversion von Inside Umbrella und ein WM-Song).

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8558 - ATX am Gründonnerstag rot - Agrana gesucht - AT&S nach fast vier Jahren gestern mit neuem High - News zu Andritz - RBI mit wildem Gründonnerstag - Bernadette Händlhuber läutet die Opening Bell für Donnerstag. Morgen geht ein Podcast mit der Finanzlöwin live und rundherum werde ich auch die Möglichkeit nennen, in 1090 Wien mein Nachbar zu werden - Börse Frankfurt: DAX ebenfalls am Gründonnerstag rot, Alles Gute, Edda Vogt - Otto Addo vs. Oddo BHF - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8557 - ATX am 1. April Vormittag um 2,4 Prozent fester - AT&S zweistellig im Plus - Research Porr - Vintage zum 1. 4. 2008 - Thomas Winkler mit Kitt und Asset Klasse: https://audio-cd.at/page/playlist/10052 - Dorothee Bauer läutet die Opening Bell für Mittwoch und das hoffentlich entspanntere Q2. Und es darf wieder geheiratet werden, Dorothee ist mit https://www.deliciouswedding.at ein Partner dafür - Börse Frankfurt: DAX ebenfalls deutlich stärker, Siemens Energy gesucht - mehr dazu im Podcast

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8554 - ATX am Ultimo-Vormittag fester - Porr, Uniqa und UBM gesucht - News zu Addiko-Wechsel, Reploid, cyan - Research zu UBM und Porr - Vintage zu Uniqa - Christian Stockers Börsencheck - Markus Cserna (CEO) und Timon Grasl (IR) läuten die Opening Bell für Dienstag. Für die börsenotierte cyan AG konnten die beiden heute den Turnaround im Geschäftsjahr 2025 sowie die Erwartung von weiterem profitablen Wachstum für 2026 kommunizieren - Börse Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall gesucht - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinlesen und -hören!

christian.drastil@audio-cd.at