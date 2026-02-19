SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.02.2026, 602 Zeichen

19.02.1990: Top 2: EVN: 9.53055% - [Top 1: 10.82% (03.11.2008), Top 3: 9.34488% (30.07.1998)]
19.02.2021: Top 1: Marinomed Biotech: 17.6471% - [Top 2: 14.1176% (20.03.2020), Top 3: 10.687% (04.03.2021)]

Bisher gab es an einem 19. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.02. beträgt 0,42%. Der beste 19.02. fand im Jahr 1991 mit 2,46% statt, der schlechteste 19.02. im Jahr 2025 mit -1,96%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)


(19.02.2026)

