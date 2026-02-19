Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
19.02.2026, 696 Zeichen
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: Es ist sich noch ein neuer Rekord ausgegangen .... https://audio-cd.at/page/podcast/8427
- ATX deutlich stärker, am Freitag ist Verfallstag
- Uniqa gesucht
- News zu wienerberger, Post, Agrana
- Research zu Uniqa, FMA straft
- Tauros finanziert
- Michael Buhl und der Personenindex
- Tobias Hermeling läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Künstler könnte mit seinen Arbeiten den Begriff "Börsepeople" neu definieren.
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls stärker, 2x Siemens gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
