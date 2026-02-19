SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.02.2026, 696 Zeichen

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: Es ist sich noch ein neuer Rekord ausgegangen .... https://audio-cd.at/page/podcast/8427
- ATX deutlich stärker, am Freitag ist Verfallstag
- Uniqa gesucht
- News zu wienerberger, Post, Agrana
- Research zu Uniqa, FMA straft
- Tauros finanziert
- Michael Buhl und der Personenindex
- Tobias Hermeling läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Künstler könnte mit seinen Arbeiten den Begriff "Börsepeople" neu definieren.
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls stärker, 2x Siemens gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)


(19.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...

» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
RLB NÖ-Wien trennt sich von Strabag-Aktien
BayWa, ProSiebenSat1 am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wie Airbus Group, Rheinmetall, BASF, RWE, Vonovia SE und Hannover Rück für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Oddo wird bei FACC optimistischer
wingsofkiliman-charly: Finanzexperte Karl Mauracher mit dem Gleitschirm auf den Kilimanjaro
ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Polytec Group 1.17%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.82%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Mayr-Melnhof(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Porsche Automobil Holding
    Star der Stunde: FACC 4.2%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Strabag(2), RBI(1), Frequentis(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN MA-Event Deutsche Boerse
    Star der Stunde: FACC 3.68%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.18%
    #gabb #2044
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    19.02.2026, 696 Zeichen

    - Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: Es ist sich noch ein neuer Rekord ausgegangen .... https://audio-cd.at/page/podcast/8427
    - ATX deutlich stärker, am Freitag ist Verfallstag
    - Uniqa gesucht
    - News zu wienerberger, Post, Agrana
    - Research zu Uniqa, FMA straft
    - Tauros finanziert
    - Michael Buhl und der Personenindex
    - Tobias Hermeling läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Künstler könnte mit seinen Arbeiten den Begriff "Börsepeople" neu definieren.
    - Börse Frankfurt: DAX ebenfalls stärker, 2x Siemens gesucht
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)


    (19.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

    » Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

    » SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...

    » Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

    » Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

    » Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

    » In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    RLB NÖ-Wien trennt sich von Strabag-Aktien
    BayWa, ProSiebenSat1 am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wie Airbus Group, Rheinmetall, BASF, RWE, Vonovia SE und Hannover Rück für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Oddo wird bei FACC optimistischer
    wingsofkiliman-charly: Finanzexperte Karl Mauracher mit dem Gleitschirm auf den Kilimanjaro
    ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Polytec Group 1.17%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.82%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Mayr-Melnhof(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Porsche Automobil Holding
      Star der Stunde: FACC 4.2%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Strabag(2), RBI(1), Frequentis(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN MA-Event Deutsche Boerse
      Star der Stunde: FACC 3.68%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.18%
      #gabb #2044
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de