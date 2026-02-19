Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht
Christian Drastil
19.02.2026, 1231 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:42 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +1.44% auf 136.95 Euro und Semperit mit +1.23% auf 13.18 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25047 ( -0.91%, Ultimo 2025: 24490, 3.22% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +1.60% auf 27.34 Euro, dahinter Scout24 mit +1.53% auf 69.75 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.52% auf 41.005 Euro.
- In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S
- #gabb Jobrradar: Uniqa, DO & CO, wienerberger
- Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ...
- Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed
- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +5.65% ytd, +126.90% seit Start 2013
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.
