» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

19.02.2026, 1231 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:42 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +1.44% auf 136.95 Euro und Semperit mit +1.23% auf 13.18 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25047 ( -0.91%, Ultimo 2025: 24490, 3.22% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +1.60% auf 27.34 Euro, dahinter Scout24 mit +1.53% auf 69.75 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.52% auf 41.005 Euro.

- In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S

- #gabb Jobrradar: Uniqa, DO & CO, wienerberger

- Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ...

- Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed

- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +5.65% ytd, +126.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425

Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418

Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409

Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393

Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378

(19.02.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

Random Partner Erste Asset Management

Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...

» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)