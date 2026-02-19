SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.02.2026, 1231 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:42 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +1.44% auf 136.95 Euro und Semperit mit +1.23% auf 13.18 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25047 ( -0.91%, Ultimo 2025: 24490, 3.22% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +1.60% auf 27.34 Euro, dahinter Scout24 mit +1.53% auf 69.75 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.52% auf 41.005 Euro.

- In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S
- #gabb Jobrradar: Uniqa, DO & CO, wienerberger
- Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ...
- Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed
- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +5.65% ytd, +126.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378


(19.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

