Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)

Covestro startet nach der Übernahme durch die Adnoc-Tochter XRG in eine neue Phase – und die hat es in sich. Der jetzt vorgelegte Abschluss für 2025 ist der letzte als unabhängiger Konzern und zeigt, wie viel operativ schiefgelaufen ist. Gleichzeitig bröckelt die Führungsebene: Immer mehr Top-Manager verlassen das Unternehmen. Wie schnell lässt sich das Geschäft unter neuer Kontrolle stabilisieren?

2025: Verluste treffen auf Sondereffekte

Das Geschäftsjahr 2025 stand laut Bericht klar unter Belastung. Covestro verbuchte hohe operative Verluste und einen spürbaren Kapitalabfluss. Als zentraler Gegenwind wird die anhaltende Chemiekrise genannt, die das gesamte Marktumfeld erschwerte.

Dazu kam ein harter standortspezifischer Rückschlag: Ein Brand im Werk Dormagen belastete die operative Entwicklung und zog zusätzliche Kapitalbelastungen nach sich. In Summe ergibt sich ein Abschluss, der weniger von normalem Tagesgeschäft geprägt ist als von einem schwierigen Umfeld und handfesten Ausfällen im Produktionsnetzwerk.

Führungswechsel: Unruhe nach dem Kontrollwechsel

Parallel zur Ergebnislage läuft ein personeller Umbruch. Seit dem formellen Kontrollwechsel im Dezember des Vorjahres – die strategische und operative Steuerung liegt nun bei XRG – verzeichnet der Konzern einen auffälligen Abgang von Führungskräften im Top-Management.

Der Bericht stellt diesen „Aderlass“ in direkten Zusammenhang mit den internen Umwälzungen nach dem Ende der Unabhängigkeit und der Eingliederung in neue Konzernstrukturen. Für XRG bedeutet das: Stabilisierung ist nicht nur eine Frage der Werke und Kosten, sondern auch des Know-hows und der Kontinuität in der Führung.