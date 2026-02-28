Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.02.2026, 2924 Zeichen
Covestro startet nach der Übernahme durch die Adnoc-Tochter XRG in eine neue Phase – und die hat es in sich. Der jetzt vorgelegte Abschluss für 2025 ist der letzte als unabhängiger Konzern und zeigt, wie viel operativ schiefgelaufen ist. Gleichzeitig bröckelt die Führungsebene: Immer mehr Top-Manager verlassen das Unternehmen. Wie schnell lässt sich das Geschäft unter neuer Kontrolle stabilisieren?
2025: Verluste treffen auf Sondereffekte
Das Geschäftsjahr 2025 stand laut Bericht klar unter Belastung. Covestro verbuchte hohe operative Verluste und einen spürbaren Kapitalabfluss. Als zentraler Gegenwind wird die anhaltende Chemiekrise genannt, die das gesamte Marktumfeld erschwerte.
Dazu kam ein harter standortspezifischer Rückschlag: Ein Brand im Werk Dormagen belastete die operative Entwicklung und zog zusätzliche Kapitalbelastungen nach sich. In Summe ergibt sich ein Abschluss, der weniger von normalem Tagesgeschäft geprägt ist als von einem schwierigen Umfeld und handfesten Ausfällen im Produktionsnetzwerk.
Führungswechsel: Unruhe nach dem Kontrollwechsel
Parallel zur Ergebnislage läuft ein personeller Umbruch. Seit dem formellen Kontrollwechsel im Dezember des Vorjahres – die strategische und operative Steuerung liegt nun bei XRG – verzeichnet der Konzern einen auffälligen Abgang von Führungskräften im Top-Management.
Der Bericht stellt diesen „Aderlass“ in direkten Zusammenhang mit den internen Umwälzungen nach dem Ende der Unabhängigkeit und der Eingliederung in neue Konzernstrukturen. Für XRG bedeutet das: Stabilisierung ist nicht nur eine Frage der Werke und Kosten, sondern auch des Know-hows und der Kontinuität in der Führung.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Covestro?
Aktie: Nah am Hoch, aber wenig Dynamik
An der Börse wirkt die Lage aktuell eher technisch „eingefangen“ als trendstark. Der Schlusskurs liegt heute bei 60,72 Euro und damit nur rund 0,46% unter dem 52‑Wochen‑Hoch (61,00 Euro). Gleichzeitig signalisiert der RSI von 30,3 eine schwache kurzfristige Momentum-Lage, während die Volatilität mit 2,16% (30 Tage, annualisiert) vergleichsweise niedrig bleibt.
Unterm Strich passt das zur Gemengelage aus strategischer Zäsur und operativem Aufräumen: Die Übernahme ist vollzogen, der 2025er-Abschluss setzt einen klaren Schlusspunkt unter die alte Ära – und die unmittelbare Aufgabe für XRG ist laut Bericht eindeutig, das operative Geschäft nach Chemiekrise und Dormagen-Effekt zu stabilisieren und die Führungsstruktur zu beruhigen.
Covestro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Covestro-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Covestro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Covestro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Covestro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Aufstieg Lilli Tagger, Erfolg Ekaterina Perelygina, Juriy Rodionov mit dem win2day-Moment der Woche
Presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für ...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
28.02.2026, 2924 Zeichen
Covestro startet nach der Übernahme durch die Adnoc-Tochter XRG in eine neue Phase – und die hat es in sich. Der jetzt vorgelegte Abschluss für 2025 ist der letzte als unabhängiger Konzern und zeigt, wie viel operativ schiefgelaufen ist. Gleichzeitig bröckelt die Führungsebene: Immer mehr Top-Manager verlassen das Unternehmen. Wie schnell lässt sich das Geschäft unter neuer Kontrolle stabilisieren?
2025: Verluste treffen auf Sondereffekte
Das Geschäftsjahr 2025 stand laut Bericht klar unter Belastung. Covestro verbuchte hohe operative Verluste und einen spürbaren Kapitalabfluss. Als zentraler Gegenwind wird die anhaltende Chemiekrise genannt, die das gesamte Marktumfeld erschwerte.
Dazu kam ein harter standortspezifischer Rückschlag: Ein Brand im Werk Dormagen belastete die operative Entwicklung und zog zusätzliche Kapitalbelastungen nach sich. In Summe ergibt sich ein Abschluss, der weniger von normalem Tagesgeschäft geprägt ist als von einem schwierigen Umfeld und handfesten Ausfällen im Produktionsnetzwerk.
Führungswechsel: Unruhe nach dem Kontrollwechsel
Parallel zur Ergebnislage läuft ein personeller Umbruch. Seit dem formellen Kontrollwechsel im Dezember des Vorjahres – die strategische und operative Steuerung liegt nun bei XRG – verzeichnet der Konzern einen auffälligen Abgang von Führungskräften im Top-Management.
Der Bericht stellt diesen „Aderlass“ in direkten Zusammenhang mit den internen Umwälzungen nach dem Ende der Unabhängigkeit und der Eingliederung in neue Konzernstrukturen. Für XRG bedeutet das: Stabilisierung ist nicht nur eine Frage der Werke und Kosten, sondern auch des Know-hows und der Kontinuität in der Führung.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Covestro?
Aktie: Nah am Hoch, aber wenig Dynamik
An der Börse wirkt die Lage aktuell eher technisch „eingefangen“ als trendstark. Der Schlusskurs liegt heute bei 60,72 Euro und damit nur rund 0,46% unter dem 52‑Wochen‑Hoch (61,00 Euro). Gleichzeitig signalisiert der RSI von 30,3 eine schwache kurzfristige Momentum-Lage, während die Volatilität mit 2,16% (30 Tage, annualisiert) vergleichsweise niedrig bleibt.
Unterm Strich passt das zur Gemengelage aus strategischer Zäsur und operativem Aufräumen: Die Übernahme ist vollzogen, der 2025er-Abschluss setzt einen klaren Schlusspunkt unter die alte Ära – und die unmittelbare Aufgabe für XRG ist laut Bericht eindeutig, das operative Geschäft nach Chemiekrise und Dormagen-Effekt zu stabilisieren und die Führungsstruktur zu beruhigen.
Covestro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Covestro-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Covestro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Covestro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Covestro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Aufstieg Lilli Tagger, Erfolg Ekaterina Perelygina, Juriy Rodionov mit dem win2day-Moment der Woche
Presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für ...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo