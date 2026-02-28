» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren

28.02.2026, 3513 Zeichen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) arbeitet an neuen Richtlinien. Sie sollen vor allem für Menschen über 60 eine höhere Proteinzufuhr empfehlen. Dieser Schritt unterstreicht einen klaren Trend: Beim Abnehmen setzt sich die Wissenschaft gegen kurzfristige Wundermittel durch.

Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass die empfohlene Menge von derzeit 0,8 Gramm auf 1,0 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht steigen soll. Grund ist der altersbedingte Muskelabbau. Eine proteinreichere Ernährung soll dem entgegenwirken – besonders während einer Diät.

Warum Protein der Schlüssel gegen den Jojo-Effekt ist

Die geplanten neuen Empfehlungen kommen zur rechten Zeit. Denn die Grenzen rein medikamentöser Lösungen wie Abnehmspritzen werden immer deutlicher. Studien warnen vor erheblichem Muskelverlust und schneller Wiederzunahme nach dem Absetzen.

Passend zur Warnung vor Muskelverlust bei Diäten bietet gezieltes Training den notwendigen Schutz für den Körper. Wie Sie bereits ab 50 dem natürlichen Abbau entgegenwirken und Ihre Gelenke stabilisieren, zeigt dieser Ratgeber mit sechs effektiven Übungen. Gratis-PDF: 6 Übungen gegen Muskelabbau sichern

Hier setzt die Strategie mit Protein an: Es fördert nicht nur ein langanhaltendes Sättigungsgefühl, sondern schützt auch die wertvolle Muskelmasse. Mehr Muskeln bedeuten einen höheren Grundumsatz – der Körper verbrennt also auch in Ruhe mehr Energie. Das ist die beste Verteidigung gegen den gefürchteten Jojo-Effekt.

Experten raten dabei zu natürlichen Quellen wie Hülsenfrüchten, Fisch oder magerem Fleisch. Speziell beworbene „High-Protein“-Produkte stehen oft nicht im Fokus.

Mediterrane Küche und Bewegung als starke Partner

Die Betonung von Protein ist nur ein Teil des Puzzles. Erfolgreiches Gewichtsmanagement setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz. Die bereits 2024 angepassten DGE-Empfehlungen raten zu einer überwiegend pflanzlichen Ernährung.

Als goldener Standard gilt dabei die mediterrane Diät. Sie kombiniert viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und gesunde Fette aus Olivenöl. Dieser Ansatz zielt nicht nur auf Gewichtsverlust, sondern auch auf die Prävention von Krankheiten ab.

Doch ohne Bewegung geht es nicht. Die WHO empfiehlt 150 bis 300 Minuten moderate Aktivität pro Woche plus Krafttraining. Besonders Letzteres ist der unverzichtbare Partner der Ernährung: Es erhält die Muskelmasse genau dann, wenn der Körper in der Diät zum Abbau neigt.

Da die WHO ausdrücklich zu Krafttraining rät, um die Muskulatur während einer Ernährungsumstellung zu erhalten, ist der Einstieg zu Hause besonders unkompliziert. Dieser kostenlose Plan liefert Ihnen die sechs wichtigsten Übungen für mehr Kraft und besseren Schlaf direkt als E-Book. Kostenloses E-Book mit 6 Kraft-Übungen anfordern

Der Abschied von der Quick-Fix-Mentalität

Die aktuellen Entwicklungen markieren einen Wandel. Der Fokus verschiebt sich von ästhetischen Kurzzeit-Zielen hin zu langfristiger Gesundheit und Langlebigkeit. Die Skepsis gegenüber Wundermitteln wächst.

Die Erfahrungen mit Abnehmspritzen haben dies bestätigt. Sie zeigen die Grenzen einer rein pharmakologischen Herangehensweise auf. Erfolgreiches Gewichtsmanagement wird heute als Marathon verstanden, nicht als Sprint.

Die Zukunft liegt in der intelligenten Kombination: einer pflanzenbetonten, proteinbewussten Ernährung, regelmäßigem Krafttraining und nachhaltigen Alltagsroutinen. Medikamente mögen ein Werkzeug für bestimmte Fälle bleiben – die Grundlage bleibt aber immer die Veränderung des Lebensstils.


(28.02.2026)

