» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)

28.02.2026, 3513 Zeichen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) arbeitet an neuen Richtlinien. Sie sollen vor allem für Menschen über 60 eine höhere Proteinzufuhr empfehlen. Dieser Schritt unterstreicht einen klaren Trend: Beim Abnehmen setzt sich die Wissenschaft gegen kurzfristige Wundermittel durch.

Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass die empfohlene Menge von derzeit 0,8 Gramm auf 1,0 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht steigen soll. Grund ist der altersbedingte Muskelabbau. Eine proteinreichere Ernährung soll dem entgegenwirken – besonders während einer Diät.

Die geplanten neuen Empfehlungen kommen zur rechten Zeit. Denn die Grenzen rein medikamentöser Lösungen wie Abnehmspritzen werden immer deutlicher. Studien warnen vor erheblichem Muskelverlust und schneller Wiederzunahme nach dem Absetzen.

Hier setzt die Strategie mit Protein an: Es fördert nicht nur ein langanhaltendes Sättigungsgefühl, sondern schützt auch die wertvolle Muskelmasse. Mehr Muskeln bedeuten einen höheren Grundumsatz – der Körper verbrennt also auch in Ruhe mehr Energie. Das ist die beste Verteidigung gegen den gefürchteten Jojo-Effekt.

Experten raten dabei zu natürlichen Quellen wie Hülsenfrüchten, Fisch oder magerem Fleisch. Speziell beworbene „High-Protein“-Produkte stehen oft nicht im Fokus.

Mediterrane Küche und Bewegung als starke Partner

Die Betonung von Protein ist nur ein Teil des Puzzles. Erfolgreiches Gewichtsmanagement setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz. Die bereits 2024 angepassten DGE-Empfehlungen raten zu einer überwiegend pflanzlichen Ernährung.

Als goldener Standard gilt dabei die mediterrane Diät. Sie kombiniert viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und gesunde Fette aus Olivenöl. Dieser Ansatz zielt nicht nur auf Gewichtsverlust, sondern auch auf die Prävention von Krankheiten ab.

Doch ohne Bewegung geht es nicht. Die WHO empfiehlt 150 bis 300 Minuten moderate Aktivität pro Woche plus Krafttraining. Besonders Letzteres ist der unverzichtbare Partner der Ernährung: Es erhält die Muskelmasse genau dann, wenn der Körper in der Diät zum Abbau neigt.