EU-KI-Verordnung: Unternehmen starten in die Compliance-Praxis ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 4668 Zeichen
Die Vorbereitungspflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft – doch die Regeln für Hochrisiko-Systeme bleiben unklar. Während Unternehmen ihre KI-Inventare erstellen müssen, fehlen entscheidende Leitlinien der EU-Kommission. Gleichzeitig könnte ein neues Gesetzespaket die Fristen um Monate verschieben.
Seit dem 1. März 2026 müssen Organisationen in der Europäischen Union ihre KI-Systeme nicht nur entwickeln, sondern auch aktiv verwalten und dokumentieren. Die sogenannten vorbereitenden Pflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft getreten und markieren den Übergang von der Theorie zur Praxis. Unternehmen sind nun verpflichtet, vollständige Inventare ihrer KI-Anwendungen zu führen, Risiken zu bewerten und klare Verantwortlichkeiten für automatisierte Entscheidungen festzulegen. Die Haftung erstreckt sich dabei auch auf KI-Modelle von Drittanbietern in der Lieferkette.
Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, riskieren viele Unternehmen unwissentlich hohe Bußgelder bei der Implementierung neuer Technologien. Dieser kostenlose Leitfaden unterstützt Sie dabei, die aktuellen Anforderungen zu verstehen und sofort rechtssicher umzusetzen. Gratis KI-Umsetzungsleitfaden jetzt herunterladen
Kommission verpasst Frist für Hochrisiko-Leitfaden
Doch dieser operative Start erfolgt im Nebel der Ungewissheit. Die EU-Kommission hat eine entscheidende Fritte verpasst: Praktische Leitlinien zur Einstufung von Hochrisiko-KI-Systemen gemäß Artikel 6 des Gesetzes sollten eigentlich bereits am 2. Februar vorliegen. Dieses Dokument ist jedoch noch nicht veröffentlicht. Es soll konkrete Beispiele liefern, welche Anwendungen unter die strengsten Auflagen fallen – etwa für technische Dokumentation, Risikomanagement und Marktüberwachung.
Rechtsexperten erwarten den Entwurf nun im März oder April 2026. Für die Wirtschaft bedeutet diese Verzögerung erheblichen Druck. Die Hauptfrist für die Einhaltung der Hochrisiko-Vorschriften läuft offiziell noch bis August 2026. Die Zeit für notwendige Anpassungen wird damit immer knapper.
„Digital Omnibus“ könnte Fristen verschieben
Die angespannte Lage hat eine hitzige politische Debatte über den Zeitplan des KI-Gesetzes entfacht. Im Zentrum steht der Vorschlag der EU-Kommission für ein „Digital Omnibus“-Paket, das digitale Vorschriften vereinfachen soll. Ein zentraler Punkt: Die Anwendung der Hochrisiko-Regeln könnte um bis zu sechszehn Monate auf Dezember 2027 verschoben werden.
Im Europäischen Parlament liegen dazu konkurrierende Änderungsanträge vor. Fraktionen wie die Sozialdemokraten und die Grünen lehnen Lockerungen bei KI-Kompetenzpflichten oder Ausnahmen für besondere Datenkategorien ab. Andere Gruppen fordern sogar, bestimmte industrielle KI-Systeme ganz aus dem Geltungsbereich des KI-Gesetzes herauszunehmen. Verzögerungen bei der Erstellung notwendiger technischer Normen durch europäische Standardisierungsgremien bis Ende 2026 verschärfen die Unsicherheit zusätzlich.
Neben der KI-Regulierung verschärfen auch neue Sicherheitsgesetze die Anforderungen an die betriebliche IT-Infrastruktur massiv. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen effektiv gegen Cyberrisiken wappnen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Kostenlosen Cyber-Security-Ratgeber sichern
Hohe Strafen trotz Unklarheit
Trotz der politischen Grabenkämpfe und fehlender Leitlinien raten Rechtsberater dringend davon ab, einfach abzuwarten. Die finanziellen Konsequenzen bei Verstößen sind massiv: Für verbotene KI-Praktiken drohen Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Verstöße gegen Hochrisiko-Anforderungen können bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des Umsatzes kosten.
Als Brückenlösung empfehlen Experten, sich an bestehende freiwillige Rahmenwerke zu halten. Die neu eingerichtete KI-Taskforce der EU-Kommission soll die Anwendung des Verhaltenskodex für Allzweck-KI-Modelle erleichtern. Die Einhaltung dieses Kodex verschafft Unternehmen eine Vermutung der Konformität mit den Gesetzespflichten – und damit dringend benötigte Rechtssicherheit.
Unternehmen sollten jetzt handeln: Ihre KI-Portfolios anhand vorläufiger Risikoklassifizierungen prüfen, interne Daten-Governance verbessern und Mitarbeiter in KI-Kompetenz schulen. Zentral bleibt auch die klare Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten, um die Verbreitung von Desinformation zu verhindern.
Die kommenden Monate werden entscheidend sein für die Zukunft der KI-Regulierung in Europa. Die Wirtschaft wartet gespannt auf die verspäteten Leitlinien und das Votum des Parlaments zur Fristverlängerung. Eines ist jedoch bereits klar: Die Ära des unregulierten KI-Einsatzes in der EU ist vorbei.
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
04.03.2026, 4668 Zeichen
Die Vorbereitungspflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft – doch die Regeln für Hochrisiko-Systeme bleiben unklar. Während Unternehmen ihre KI-Inventare erstellen müssen, fehlen entscheidende Leitlinien der EU-Kommission. Gleichzeitig könnte ein neues Gesetzespaket die Fristen um Monate verschieben.
Seit dem 1. März 2026 müssen Organisationen in der Europäischen Union ihre KI-Systeme nicht nur entwickeln, sondern auch aktiv verwalten und dokumentieren. Die sogenannten vorbereitenden Pflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft getreten und markieren den Übergang von der Theorie zur Praxis. Unternehmen sind nun verpflichtet, vollständige Inventare ihrer KI-Anwendungen zu führen, Risiken zu bewerten und klare Verantwortlichkeiten für automatisierte Entscheidungen festzulegen. Die Haftung erstreckt sich dabei auch auf KI-Modelle von Drittanbietern in der Lieferkette.
Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, riskieren viele Unternehmen unwissentlich hohe Bußgelder bei der Implementierung neuer Technologien. Dieser kostenlose Leitfaden unterstützt Sie dabei, die aktuellen Anforderungen zu verstehen und sofort rechtssicher umzusetzen. Gratis KI-Umsetzungsleitfaden jetzt herunterladen
Kommission verpasst Frist für Hochrisiko-Leitfaden
Doch dieser operative Start erfolgt im Nebel der Ungewissheit. Die EU-Kommission hat eine entscheidende Fritte verpasst: Praktische Leitlinien zur Einstufung von Hochrisiko-KI-Systemen gemäß Artikel 6 des Gesetzes sollten eigentlich bereits am 2. Februar vorliegen. Dieses Dokument ist jedoch noch nicht veröffentlicht. Es soll konkrete Beispiele liefern, welche Anwendungen unter die strengsten Auflagen fallen – etwa für technische Dokumentation, Risikomanagement und Marktüberwachung.
Rechtsexperten erwarten den Entwurf nun im März oder April 2026. Für die Wirtschaft bedeutet diese Verzögerung erheblichen Druck. Die Hauptfrist für die Einhaltung der Hochrisiko-Vorschriften läuft offiziell noch bis August 2026. Die Zeit für notwendige Anpassungen wird damit immer knapper.
„Digital Omnibus“ könnte Fristen verschieben
Die angespannte Lage hat eine hitzige politische Debatte über den Zeitplan des KI-Gesetzes entfacht. Im Zentrum steht der Vorschlag der EU-Kommission für ein „Digital Omnibus“-Paket, das digitale Vorschriften vereinfachen soll. Ein zentraler Punkt: Die Anwendung der Hochrisiko-Regeln könnte um bis zu sechszehn Monate auf Dezember 2027 verschoben werden.
Im Europäischen Parlament liegen dazu konkurrierende Änderungsanträge vor. Fraktionen wie die Sozialdemokraten und die Grünen lehnen Lockerungen bei KI-Kompetenzpflichten oder Ausnahmen für besondere Datenkategorien ab. Andere Gruppen fordern sogar, bestimmte industrielle KI-Systeme ganz aus dem Geltungsbereich des KI-Gesetzes herauszunehmen. Verzögerungen bei der Erstellung notwendiger technischer Normen durch europäische Standardisierungsgremien bis Ende 2026 verschärfen die Unsicherheit zusätzlich.
Neben der KI-Regulierung verschärfen auch neue Sicherheitsgesetze die Anforderungen an die betriebliche IT-Infrastruktur massiv. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen effektiv gegen Cyberrisiken wappnen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Kostenlosen Cyber-Security-Ratgeber sichern
Hohe Strafen trotz Unklarheit
Trotz der politischen Grabenkämpfe und fehlender Leitlinien raten Rechtsberater dringend davon ab, einfach abzuwarten. Die finanziellen Konsequenzen bei Verstößen sind massiv: Für verbotene KI-Praktiken drohen Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Verstöße gegen Hochrisiko-Anforderungen können bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des Umsatzes kosten.
Als Brückenlösung empfehlen Experten, sich an bestehende freiwillige Rahmenwerke zu halten. Die neu eingerichtete KI-Taskforce der EU-Kommission soll die Anwendung des Verhaltenskodex für Allzweck-KI-Modelle erleichtern. Die Einhaltung dieses Kodex verschafft Unternehmen eine Vermutung der Konformität mit den Gesetzespflichten – und damit dringend benötigte Rechtssicherheit.
Unternehmen sollten jetzt handeln: Ihre KI-Portfolios anhand vorläufiger Risikoklassifizierungen prüfen, interne Daten-Governance verbessern und Mitarbeiter in KI-Kompetenz schulen. Zentral bleibt auch die klare Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten, um die Verbreitung von Desinformation zu verhindern.
Die kommenden Monate werden entscheidend sein für die Zukunft der KI-Regulierung in Europa. Die Wirtschaft wartet gespannt auf die verspäteten Leitlinien und das Votum des Parlaments zur Fristverlängerung. Eines ist jedoch bereits klar: Die Ära des unregulierten KI-Einsatzes in der EU ist vorbei.
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard