EU-KI-Verordnung: Unternehmen starten in die Compliance-Praxis ( Finanztrends)

04.03.2026, 4668 Zeichen

Die Vorbereitungspflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft – doch die Regeln für Hochrisiko-Systeme bleiben unklar. Während Unternehmen ihre KI-Inventare erstellen müssen, fehlen entscheidende Leitlinien der EU-Kommission. Gleichzeitig könnte ein neues Gesetzespaket die Fristen um Monate verschieben.

Seit dem 1. März 2026 müssen Organisationen in der Europäischen Union ihre KI-Systeme nicht nur entwickeln, sondern auch aktiv verwalten und dokumentieren. Die sogenannten vorbereitenden Pflichten des EU-KI-Gesetzes sind in Kraft getreten und markieren den Übergang von der Theorie zur Praxis. Unternehmen sind nun verpflichtet, vollständige Inventare ihrer KI-Anwendungen zu führen, Risiken zu bewerten und klare Verantwortlichkeiten für automatisierte Entscheidungen festzulegen. Die Haftung erstreckt sich dabei auch auf KI-Modelle von Drittanbietern in der Lieferkette.

Anzeige

Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, riskieren viele Unternehmen unwissentlich hohe Bußgelder bei der Implementierung neuer Technologien. Dieser kostenlose Leitfaden unterstützt Sie dabei, die aktuellen Anforderungen zu verstehen und sofort rechtssicher umzusetzen. Gratis KI-Umsetzungsleitfaden jetzt herunterladen

Kommission verpasst Frist für Hochrisiko-Leitfaden

Doch dieser operative Start erfolgt im Nebel der Ungewissheit. Die EU-Kommission hat eine entscheidende Fritte verpasst: Praktische Leitlinien zur Einstufung von Hochrisiko-KI-Systemen gemäß Artikel 6 des Gesetzes sollten eigentlich bereits am 2. Februar vorliegen. Dieses Dokument ist jedoch noch nicht veröffentlicht. Es soll konkrete Beispiele liefern, welche Anwendungen unter die strengsten Auflagen fallen – etwa für technische Dokumentation, Risikomanagement und Marktüberwachung.

Rechtsexperten erwarten den Entwurf nun im März oder April 2026. Für die Wirtschaft bedeutet diese Verzögerung erheblichen Druck. Die Hauptfrist für die Einhaltung der Hochrisiko-Vorschriften läuft offiziell noch bis August 2026. Die Zeit für notwendige Anpassungen wird damit immer knapper.

„Digital Omnibus“ könnte Fristen verschieben

Die angespannte Lage hat eine hitzige politische Debatte über den Zeitplan des KI-Gesetzes entfacht. Im Zentrum steht der Vorschlag der EU-Kommission für ein „Digital Omnibus“-Paket, das digitale Vorschriften vereinfachen soll. Ein zentraler Punkt: Die Anwendung der Hochrisiko-Regeln könnte um bis zu sechszehn Monate auf Dezember 2027 verschoben werden.

Im Europäischen Parlament liegen dazu konkurrierende Änderungsanträge vor. Fraktionen wie die Sozialdemokraten und die Grünen lehnen Lockerungen bei KI-Kompetenzpflichten oder Ausnahmen für besondere Datenkategorien ab. Andere Gruppen fordern sogar, bestimmte industrielle KI-Systeme ganz aus dem Geltungsbereich des KI-Gesetzes herauszunehmen. Verzögerungen bei der Erstellung notwendiger technischer Normen durch europäische Standardisierungsgremien bis Ende 2026 verschärfen die Unsicherheit zusätzlich.