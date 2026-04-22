Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.04.2026, 2019 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/
Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
https://www.instagram.com/moni_am_mond/
https://www.austrian.com/at/de/homepage
Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw
Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/1bjFxBDVz9tvwngUrBdobB
Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher - Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
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https://www.austrian.com/at/de/homepage
Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw
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Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.
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