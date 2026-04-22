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Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.04.2026, 2019 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8624/

Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.

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Monika in Martina und Menschen: https://open.spotify.com/episode/5RmStf8pgYWMJlThdFA7fQ
Mit Monika beim Wings for Life World Run: https://www.photaq.com/page/pic/59722/
Hey Mama: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm?si=ukC4i9b8SDy5HpnDmyeNOw

Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher




 

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1. https://open.spotify.com/episode/1bjFxBDVz9tvwngUrBdobB Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher -

Monika Kalbacher ist Flugbegleiterin bei der früher börsenotierten Austrian Airlines, die KI nennt sie eine "bekannte Flugbegleiterin", dies, weil Monika als leidenschaftliche Langstreckenläuferin auch ein Gesicht der Airline ist und gerne in Kampagnen, u.a. wie zum Beispiel unter dem Hashtag #myAustrianMoment, porträtiert wird. Moni nutzt ihre beruflichen Reisen dazu, die Welt laufend zu entdecken. Und so reden wir über Runfluencing all over the world, aber auch den Wienerwald, die Lobau, Marathons Sub3, den Sportclub Austrian Airlines und 12 Halbmarathons in einem Jahr, hier spiele ich eine Passage aus einem Podcast mit Martina Draper ein. Und in dieser Folge geht es auch um Trauer und Verluste.

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