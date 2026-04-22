» ATX-Trends: Bawag, RBI, Erste Group, FACC ...

22.04.2026, 1824 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX gab 0,24 Prozent auf 5.852,36 Punkte ab. Der ATX Prime verlor 0,28 Prozent auf 2.894,88 Zähler.

In Österreich haben die schwergewichteten Bankenpapiere die Blicke auf sich gezogen. Die Bawag hat am Morgen bekanntgegeben, dass der Nettogewinn im ersten Quartal um 16 Prozent auf 232,3 Millionen Euro gestiegen ist. Außerdem konnte das Kreditgeschäft weiter ausgebaut werden. Die Bank will zudem die Übernahme der irischen Bank PTSB im vierten Quartal 2026 oder ersten Quartal 2027 abschließen. Die Bank hat sich bereits 57,5 Prozent der PTSB-Anteile, die das irische Finanzministerium hält, gesichert. BAWAG drehten im Verlauf in den positiven Bereich und ging mit plus 2,5 Prozent als Topperformer im ATX Prime-Segment aus dem Handel. Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) leicht von 39 auf 40 Euro erhöht. Die Einstufung "equal weight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert belassen. RBI gaben 0,49 Prozent auf 44,40 Zähler ab. Für die Erste Group haben Analysten von Barclays ihr Kursziel von 119 auf 123 Euro nach oben gesetzt. Die Einstufung "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie unverändert beibehalten. Erste Group verloren 2,57 Prozent auf 102,30 Euro. Die Papiere der Agrana verloren 1,25 Prozent auf 11,85 Euro. Analysten der Erste Group erwarten für den Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern für das Geschäftsjahr 2026/27 eine Erholung, es würden jedoch weiter Herausforderungen bestehen. Das Kursziel wurde von 12,5 auf 12,7 Euro erhöht, das Votum "Hold" bestätigt. Am Ende des ATX Prime-Segments fanden sich Zumtobel mit minus 3,8 Prozent und FACC mit minus 2,8 Prozent."

(22.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher

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Aktien auf dem Radar:AT&S, Flughafen Wien, Bajaj Mobility AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Fabasoft, Hutter & Schrantz, Rath AG, Zumtobel, Semperit, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Bayer, MTU Aero Engines, UnitedHealth, Deutsche Boerse, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Mercedes-Benz Group, Rheinmetall, Airbus Group.

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