Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)

05.03.2026, 3007 Zeichen

Der Fleischersatz-Spezialist kämpft derzeit an mehreren Fronten gleichzeitig. Während der Aktienkurs weiterhin im Penny-Stock-Bereich verharrt, rücken juristische Fristen näher und Transaktionen der Führungsebene sorgen für Gesprächsstoff. Was steckt hinter den jüngsten Meldungen und wie ernst ist die Lage für das Unternehmen wirklich?

Insider-Transaktionen im Detail

Laut aktuellen Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC vom gestrigen Mittwoch gab es Bewegungen in den Depots der Chefetage. CEO Ethan Brown, COO Jonathan P. Nelson und Chefjuristin Teri L. Witteman verzeichneten am 2. März Aktienabgänge zu einem Kurs von 0,825 Dollar.

Hier ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig: Es handelte sich nicht um reguläre Verkäufe über die Börse, die als Misstrauensvotum gewertet werden könnten. Stattdessen wurden die Anteile – im Falle des CEOs 14.562 Stück – automatisch einbehalten, um steuerliche Verpflichtungen aus fällig gewordenen Aktienoptionen zu decken. Solche Vorgänge sind technischer Natur, fallen aber in einer Phase extremer Kursschwäche dennoch auf.

Juristisches Nachspiel

Parallel dazu drängen mehrere Anwaltskanzleien auf eine Entscheidung. Investoren werden derzeit an die Frist am 24. März 2026 für die Beteiligung an einer Sammelklage erinnert. Im Kern geht es um den Vorwurf, das Unternehmen habe im Jahr 2025 irreführende Angaben zum Buchwert langlebiger Vermögenswerte gemacht.

Die Wurzeln dieses Konflikts liegen im November 2025. Damals musste Beyond Meat die Vorlage der Quartalszahlen verschieben, um eine Werthaltigkeitsprüfung durchzuführen. Das Ergebnis war ein operativer Verlust von 112,3 Millionen Dollar, der eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 77,4 Millionen Dollar auf Sachanlagen und Leasingwerte beinhaltete. Diese Ereignisse belasten das Vertrauen der Anleger bis heute.