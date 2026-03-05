SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)

05.03.2026, 3007 Zeichen

Der Fleischersatz-Spezialist kämpft derzeit an mehreren Fronten gleichzeitig. Während der Aktienkurs weiterhin im Penny-Stock-Bereich verharrt, rücken juristische Fristen näher und Transaktionen der Führungsebene sorgen für Gesprächsstoff. Was steckt hinter den jüngsten Meldungen und wie ernst ist die Lage für das Unternehmen wirklich?

Insider-Transaktionen im Detail

Laut aktuellen Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC vom gestrigen Mittwoch gab es Bewegungen in den Depots der Chefetage. CEO Ethan Brown, COO Jonathan P. Nelson und Chefjuristin Teri L. Witteman verzeichneten am 2. März Aktienabgänge zu einem Kurs von 0,825 Dollar.

Hier ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig: Es handelte sich nicht um reguläre Verkäufe über die Börse, die als Misstrauensvotum gewertet werden könnten. Stattdessen wurden die Anteile – im Falle des CEOs 14.562 Stück – automatisch einbehalten, um steuerliche Verpflichtungen aus fällig gewordenen Aktienoptionen zu decken. Solche Vorgänge sind technischer Natur, fallen aber in einer Phase extremer Kursschwäche dennoch auf.

Juristisches Nachspiel

Parallel dazu drängen mehrere Anwaltskanzleien auf eine Entscheidung. Investoren werden derzeit an die Frist am 24. März 2026 für die Beteiligung an einer Sammelklage erinnert. Im Kern geht es um den Vorwurf, das Unternehmen habe im Jahr 2025 irreführende Angaben zum Buchwert langlebiger Vermögenswerte gemacht.

Die Wurzeln dieses Konflikts liegen im November 2025. Damals musste Beyond Meat die Vorlage der Quartalszahlen verschieben, um eine Werthaltigkeitsprüfung durchzuführen. Das Ergebnis war ein operativer Verlust von 112,3 Millionen Dollar, der eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 77,4 Millionen Dollar auf Sachanlagen und Leasingwerte beinhaltete. Diese Ereignisse belasten das Vertrauen der Anleger bis heute.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beyond Meat?

Produkt-Expansion als Gegenmittel

Um die Abhängigkeit vom Kerngeschäft zu verringern, setzt das Management auf Diversifizierung. Ende Februar erweiterte der Konzern seine funktionale Getränkelinie "Beyond Immerse" um vier neue Geschmacksrichtungen. Die Protein-Drinks sollen neue Käuferschichten erschließen und den Umsatz stabilisieren.

Zwar sorgte diese Ankündigung kurzzeitig für Aufmerksamkeit, doch der Markt richtet den Blick primär auf die fundamentalen Daten. Solange der Kurs dauerhaft unter der Marke von einem Dollar notiert und die juristischen Risiken nicht geklärt sind, bleibt die finanzielle Sanierung die dominierende Herausforderung für die kommenden Monate.

Anzeige

Beyond Meat-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beyond Meat-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Beyond Meat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beyond Meat-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
Smeil!
Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
    BSN Vola-Event adidas
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
    Featured Partner Video

    D&D Research Rendezvous #19: Gunter Deuber reiht den holprigen, aber guten, Jahresstart 2026 an den Börsen ein und bringt viel Ausblick

    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 3007 Zeichen

    Der Fleischersatz-Spezialist kämpft derzeit an mehreren Fronten gleichzeitig. Während der Aktienkurs weiterhin im Penny-Stock-Bereich verharrt, rücken juristische Fristen näher und Transaktionen der Führungsebene sorgen für Gesprächsstoff. Was steckt hinter den jüngsten Meldungen und wie ernst ist die Lage für das Unternehmen wirklich?

    Insider-Transaktionen im Detail

    Laut aktuellen Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC vom gestrigen Mittwoch gab es Bewegungen in den Depots der Chefetage. CEO Ethan Brown, COO Jonathan P. Nelson und Chefjuristin Teri L. Witteman verzeichneten am 2. März Aktienabgänge zu einem Kurs von 0,825 Dollar.

    Hier ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig: Es handelte sich nicht um reguläre Verkäufe über die Börse, die als Misstrauensvotum gewertet werden könnten. Stattdessen wurden die Anteile – im Falle des CEOs 14.562 Stück – automatisch einbehalten, um steuerliche Verpflichtungen aus fällig gewordenen Aktienoptionen zu decken. Solche Vorgänge sind technischer Natur, fallen aber in einer Phase extremer Kursschwäche dennoch auf.

    Juristisches Nachspiel

    Parallel dazu drängen mehrere Anwaltskanzleien auf eine Entscheidung. Investoren werden derzeit an die Frist am 24. März 2026 für die Beteiligung an einer Sammelklage erinnert. Im Kern geht es um den Vorwurf, das Unternehmen habe im Jahr 2025 irreführende Angaben zum Buchwert langlebiger Vermögenswerte gemacht.

    Die Wurzeln dieses Konflikts liegen im November 2025. Damals musste Beyond Meat die Vorlage der Quartalszahlen verschieben, um eine Werthaltigkeitsprüfung durchzuführen. Das Ergebnis war ein operativer Verlust von 112,3 Millionen Dollar, der eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 77,4 Millionen Dollar auf Sachanlagen und Leasingwerte beinhaltete. Diese Ereignisse belasten das Vertrauen der Anleger bis heute.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beyond Meat?

    Produkt-Expansion als Gegenmittel

    Um die Abhängigkeit vom Kerngeschäft zu verringern, setzt das Management auf Diversifizierung. Ende Februar erweiterte der Konzern seine funktionale Getränkelinie "Beyond Immerse" um vier neue Geschmacksrichtungen. Die Protein-Drinks sollen neue Käuferschichten erschließen und den Umsatz stabilisieren.

    Zwar sorgte diese Ankündigung kurzzeitig für Aufmerksamkeit, doch der Markt richtet den Blick primär auf die fundamentalen Daten. Solange der Kurs dauerhaft unter der Marke von einem Dollar notiert und die juristischen Risiken nicht geklärt sind, bleibt die finanzielle Sanierung die dominierende Herausforderung für die kommenden Monate.

    Anzeige

    Beyond Meat-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beyond Meat-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

    Die neusten Beyond Meat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beyond Meat-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

    » Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

    » SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

    » Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

    » Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

    » Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

    » Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

    » Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
    Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
    Smeil!
    Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
      BSN Vola-Event adidas
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
      Featured Partner Video

      D&D Research Rendezvous #19: Gunter Deuber reiht den holprigen, aber guten, Jahresstart 2026 an den Börsen ein und bringt viel Ausblick

      Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen...

      Books josefchladek.com

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de