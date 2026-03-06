Cybersicherheit wird Chefsache: Neue EU-Regeln treten in Kraft ( Finanztrends)

06.03.2026, 4570 Zeichen

Die digitale Sicherheit ist für Unternehmen heute überlebenswichtig. Diese Woche markiert eine Zeitenwende: In Deutschland läuft eine zentrale Registrierungsfrist ab, während die EU-Kommission neue Leitlinien für den kommenden Cyber Resilience Act vorlegt. Gleichzeitig zeigen alarmierende Daten, wie riskant Nachlässigkeit ist.

Seit Dezember 2025 gilt in Deutschland das verschärfte IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Es erweitert den Kreis der betroffenen Unternehmen massiv. Betroffen sind nicht mehr nur klassische Kritische Infrastrukturen wie Energieversorger oder Krankenhäuser. Jetzt fallen auch Cloud-Dienste, Rechenzentren, Online-Marktplätze und Teile der verarbeitenden Industrie unter die strengen Meldepflichten.

Die Frist zur Registrierung beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) endet heute, am 6. März 2026. Wer sie verpasst, muss mit Bußgeldern von bis zu 500.000 Euro rechnen. Die Registrierung erfordert ein spezielles ELSTER-Zertifikat. Juristen warnen: Das Gesetz sieht nicht nur die einmalige Meldung vor. Unternehmen müssen fortlaufend nachweisen, dass sie ihre IT-Systeme gegen Angriffe schützen.

EU-Kommission legt Fahrplan für Cybersicherheit vor

Während in Deutschland die Uhr tickt, arbeitet Brüssel an der langfristigen Architektur. Am 3. März veröffentlichte die EU-Kommission einen Entwurf für Leitlinien zum Cyber Resilience Act. Dieses Gesetz wird ab Dezember 2027 verbindliche Sicherheitsanforderungen für fast alle in der EU verkauften Hard- und Softwareprodukte stellen.

Bereits ab September 2026 sollen erste Meldepflichten bei Sicherheitslücken greifen. Die neuen Leitlinien sollen vor allem kleinen und mittleren Unternehmen helfen, den Überblick zu behalten. Sie behandeln komplexe Themen wie die Nutzung von Open-Source-Software oder Cloud-Diensten. Bis zum 31. März können Verbände und Unternehmen noch Feedback geben.

KI-Boom wird zum Sicherheitsrisiko: Erholung dauert Monate

Die regulatorische Eile hat handfeste Gründe. Eine globale Studie vom 2. März 2026 zeigt ein gefährliches Muster: Firmen, die künstliche Intelligenz (KI) schnell einführen, aber ihre Sicherheitssysteme vernachlässigen, bezahlen einen hohen Preis.

Nach einem IT-Sicherheitsvorfall brauchen diese Unternehmen im Schnitt sieben Monate, um sich vollständig zu erholen. Das sind 80 Tage länger als bei Firmen, die Sicherheit vor schneller KI-Einführung priorisieren. Die Studie warnt: Wer in KI investiert, aber gleichzeitig die Cybersicherheit modernisiert, schafft sich ein enormes finanzielles Risiko.

Vorstand haftet persönlich für IT-Sicherheit

Die neuen Regeln machen Cybersicherheit zur direkten Verantwortung der Unternehmensführung. Sie ist nun gesetzlich verpflichtet, Risikomanagement zu betreiben und Vorfälle extrem schnell zu melden.