Renten steigen 2026 überraschend stark um 4,24 Prozent ( Finanztrends)

Die gesetzliche Rente in Deutschland wird ab Juli deutlich stärker steigen als erwartet. Eine positive Lohnentwicklung macht den kräftigen Sprung möglich, der die Kaufkraft der Rentner spürbar erhöhen soll.

Das Bundesarbeitsministerium hat am 5. März 2026 die endgültige Anpassung verkündet: Ab dem 1. Juli erhöhen sich die Renten um 4,24 Prozent. Dieser Wert liegt deutlich über der Prognose vom Herbst 2025, die noch von rund 3,7 Prozent ausging. Die Anpassung gilt einheitlich in Ost und West und basiert auf der positiven Entwicklung der Bruttolöhne im vergangenen Jahr.

So wirkt sich die Erhöhung konkret aus

Grundlage der Berechnung ist der Wert eines Rentenpunkts. Dieser steigt von bisher 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Was bedeutet das für den Einzelnen?

Für einen Bezieher der sogenannten Standardrente – 45 Beitragsjahre mit durchschnittlichem Einkommen – erhöht sich die monatliche Bruttorente um etwa 77,85 Euro. Wer aktuell 1.000 Euro Rente erhält, bekommt ab Juli rund 42,40 Euro mehr. Auch Hinterbliebenenrenten werden analog angehoben. Die entsprechende Rechtsverordnung muss noch vom Bundeskabinett und dem Bundesrat gebilligt werden, was als Formsache gilt.

Reale Kaufkraft gewinnt gegen die Inflation

Die Rentenerhöhung fällt in eine günstige gesamtwirtschaftliche Lage. Für 2026 wird eine Inflationsrate von nur etwa 2,1 Prozent erwartet. Da die Rentenanpassung mehr als doppelt so hoch ausfällt, steigt die reale Kaufkraft der Rentnerhaushalte spürbar.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wertet die kräftige Anpassung als Beleg für die Leistungsfähigkeit des Umlagesystems in der Erholungsphase. „Die Rente hält, was sie verspricht: Sie gibt an der Lohnentwicklung der Aktiven teil“, betonte auch Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Volkswirte erwarten durch die höhere disponible Masse einen spürbaren Konjunkturimpuls für den Binnenkonsum im zweiten Halbjahr 2026.

Steuerfalle und höhere Krankenkassenbeiträge dämpfen Netto-Effekt

Die Freude über den Brutto-Zuwachs wird durch Abzüge getrübt. Zwei Faktoren schmälern den Netto-Gewinn:

Erstens kann die Erhöhung dazu führen, dass mehr Rentner die Steuerfreigrenze überschreiten. Der Grundfreibetrag liegt 2026 bei 12.348 Euro für Alleinstehende. Wer diesen übersteigt, muss eine Steuererklärung abgeben und gegebenenfalls Einkommensteuer zahlen. Zudem unterliegt der steuerpflichtige Teil der Rente dem Kohortenprinzip: Je später der Renteneintritt, desto höher der besteuerte Anteil. Die Erhöhung vergrößert die absolute steuerpflichtige Summe.

Zweitens wirken sich gestiegene Krankenkassenbeiträge aus. Rund die Hälfte der gesetzlichen Kassen hat ihre Zusatzbeiträge zum Jahresbeginn 2026 erhöht. Diese höheren Abzüge mindern die Netto-Auszahlung bereits seit März und fressen einen Teil des Rentenplus auf. Verbraucherschützer raten, den neuen Rentenbescheid genau zu prüfen.

Auszahlungstermin hängt vom Rentenbeginn ab

Wann das zusätzliche Geld auf dem Konto landet, hängt vom Renteneintrittsdatum ab:

* Rentner mit Beginn vor April 2004 erhalten die erhöhte Rate bereits Ende Juni 2026 (vorschüssige Zahlung).

* Für alle, die ab April 2004 in Rente gingen, kommt das Plus erst Ende Juli (nachschüssige Zahlung).

Trotz der erfreulichen Nachricht für das laufende Jahr bleiben die langfristigen demografischen Herausforderungen bestehen. Der Ruhestand der Babyboomer-Generation belastet das Umlagesystem weiterhin. Die Deutsche Rentenversicherung steht nun vor der administrativen Mammutaufgabe, über 21 Millionen aktualisierte Rentenbescheide zu versenden.

Bildnachweis

Trading





