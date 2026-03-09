» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Yellow Aktie: Liquidation läuft

09.03.2026

Die Abwicklung des ehemaligen Logistikriesen Yellow schreitet vor dem US-Insolvenzgericht voran. Mehr als zwei Jahre nach der Betriebseinstellung im Sommer 2023 liegt der Fokus auf der Verwertung der letzten Vermögenswerte unter gerichtlicher Aufsicht. Doch wie viel Kapital bleibt nach Abzug der Verfahrenskosten tatsächlich für die Gläubiger übrig?

Fokus auf Immobilienverkäufe

Ein Großteil der Betriebsstätten und der Ausrüstung wurde bereits in den vergangenen zwei Jahren versteigert. Aktuell unterliegen verbleibende Terminal-Immobilien und Restbestände an Fuhrparkgeräten weiterhin gerichtlich genehmigten Verkaufsprozessen. Diese Resterlöse sind entscheidend für die finale Masse.

Parallel dazu befasst sich das Insolvenzgericht in Delaware mit der Klärung komplexer Rechtsansprüche. Dabei geht es vor allem um die Rangfolge der Forderungen und die endgültige Begleichung von Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Parteien, nachdem die gesicherten Schulden bedient wurden.

Branche hat Kapazitäten absorbiert

Der Markt für Stückgut-Transporte (Less-than-Truckload) hat die Lücke, die Yellow hinterlassen hat, mittlerweile vollständig geschlossen. Wettbewerber übernahmen ehemalige Standorte und integrierten die Kapazitäten in ihre eigenen Netzwerke. Logistikimmobilien zeigen sich dabei weiterhin als gefragte Assetklasse mit konstantem Interesse seitens verschiedener Investorengruppen.

09.03.2026

