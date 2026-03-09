» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

09.03.2026, 3534 Zeichen

USD Coin festigt seine Position als bevorzugtes Instrument für den institutionellen Zahlungsverkehr. Während die On-Chain-Nutzung neue Höchststände erreicht, zeichnen sich in wichtigen Märkten wie Südkorea regulatorische Barrieren ab. Was bedeutet dieser regulatorische Spagat für die Zukunft der digitalen Treasury?

Rekordvolumen im institutionellen Sektor

Im Februar 2026 erreichte das Transfervolumen von Stablecoins einen historischen Höchstwert von 1,8 Billionen US-Dollar. Dabei beanspruchte USDC mit rund 1,26 Billionen US-Dollar einen Marktanteil von etwa 70 Prozent für sich. Diese Dominanz unterstreicht den Trend, dass professionelle Akteure für großvolumige Transaktionen verstärkt auf die Effizienz der Blockchain setzen.

Die operativen Vorteile zeigten sich am vergangenen Samstag, als Circle 68 Millionen US-Dollar innerhalb von weniger als 30 Minuten über acht interne Einheiten transferierte. Über klassische Bankwege hätte ein solcher Abgleich üblicherweise ein bis drei Tage in Anspruch genommen. Trotz dieser dynamischen On-Chain-Entwicklung bewegt sich der Kurs von USDC erwartungsgemäß stabil bei 1,00 USD, bei einer sehr geringen annualisierten Volatilität von 0,14 Prozent.

Gegenwind durch südkoreanische Aufseher

Trotz des technologischen Erfolgs wächst der Druck durch die Behörden. Die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) plant offenbar, dollarbasierte Stablecoins wie USDC von der Liste der für Unternehmen zulässigen Investitionsgüter zu streichen. Der Grund liegt in einem Konflikt mit dem nationalen Devisenhandelsgesetz, da diese digitalen Assets in Südkorea nicht als offizielle internationale Zahlungsmittel anerkannt sind.

Während Investitionen in volatile Werte wie Bitcoin oder Ethereum für Firmen unter den neuen Regeln weiterhin möglich bleiben könnten, würde der Ausschluss von Stablecoins die Nutzung von USDC in der Treasury lokaler Konzerne massiv einschränken. Marktbeobachter werten dies als Versuch, die Kontrolle über grenzüberschreitende Kapitalströme zu wahren.

Integration in den Massenmarkt

Ungeachtet der rechtlichen Debatten schreitet die Einbindung in kommerzielle Strukturen voran. Der Zahlungsriese Stripe investierte zuletzt über 1,1 Milliarden US-Dollar in eine Stablecoin-kompatible Infrastruktur, um Kleinstzahlungen zu ermöglichen, die für traditionelle Kreditkartennetzwerke unwirtschaftlich sind.

Auch im Gaming-Sektor setzt sich die Nutzung zur Wertstabilisierung fort. So stellte Mythical Games seinen NFT-Katalog für „FIFA Rivals“ am vergangenen Donnerstag vollständig auf USDC um, um den Nutzern vor der Weltmeisterschaft 2026 eine verlässliche Preisbasis jenseits schwankungsanfälliger Token zu bieten.

Die weitere Expansion von USDC hängt nun maßgeblich davon ab, ob die technologische Überlegenheit die rechtliche Unsicherheit in Asien kompensieren kann. Während die On-Chain-Daten eine robuste Nachfrage signalisieren, markiert die drohende Entscheidung in Südkorea einen kritischen Punkt für die Akzeptanz von US-Dollar-Stablecoins im regulierten Unternehmensumfeld.

