Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

Krafttraining löst Ausdauersport als beste Abnehm-Strategie für Frauen in den Wechseljahren ab. Aktuelle sportmedizinische Auswertungen zeigen: Intensives Muskeltraining hilft Frauen nach der Menopause, wieder das Leistungsniveau ihrer Dreißiger zu erreichen. Dieser Paradigmenwechsel dominiert die Fitnessbranche.

Warum Diäten und Joggen jetzt oft scheitern

Ab 50 verändern sich die Voraussetzungen für Gewichtsverlust drastisch. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, während die Muskelmasse schwindet – bis zu zehn Prozent pro Jahrzehnt. Die hormonelle Umstellung verschärft das Problem.

Das Absinken des Östrogen- und Progesteronspiegels begünstigt Fetteinlagerungen am Bauch. Gleichzeitig beschleunigt sinkendes Testosteron den Muskelabbau. Der Grundumsatz sinkt, traditionelle Diäten zeigen kaum noch Wirkung. Was also hilft wirklich?

Muskeln als Turbo für den Stoffwechsel

Die Antwort lautet: gezieltes Krafttraining. Es wirkt dem Muskelabbau entgegen und hält den Stoffwechsel in Schwung. Sportmediziner wie Professor Ingo Froböse betonen die Wichtigkeit, die weißen Muskelfasern zu stimulieren – sie sind der Motor für Energieverbrauch.

Empfohlen werden mindestens zwei Einheiten pro Woche mit moderaten bis schweren Gewichten. Acht bis zwölf Wiederholungen bis zur Muskelermüdung sind effektiver als leichtes „Bewegungstraining“. Der Bonus: Starke Muskeln schützen vor Stürzen und beugen Osteoporose vor.

Die neuen Fitness- und Ernährungskonzepte 2026

Die Branche reagiert mit maßgeschneiderter „Menopause-Fitness“. Gefragt sind gelenkschonende Formate wie Reformer-Pilates oder hybride Kurse, die Kraft und Mobilität verbinden. Doch ohne angepasste Ernährung läuft nichts.

Ernährungsexperten raten zu deutlich mehr Protein in jeder Mahlzeit. Es unterstützt den Muskelaufbau und stabilisiert den Blutzucker. Ein weiterer Trend: Kreatin. Studien zeigen, dass drei bis fünf Gramm täglich die Muskelkraft steigern und die Knochendichte erhalten können.

Vom Abnehm-Hype zur langfristigen Gesundheitsvorsorge

Die neuen Leitlinien entlarven radikale Kalorienrestriktion als kontraproduktiv – sie beschleunigt nur den Muskelabbau. Statt kurzfristiger Gewichtsziele steht nun „Longevity“ im Vordergrund: langfristige Gesundheit und Lebensqualität.

Fitnessstudios und Apps passen ihre Angebote rasant an. Programme kombinieren Krafttraining mit Stressmanagement, denn auch Schlaf und Psyche beeinflussen das Gewicht. Starke Muskeln und stabile Knochen gelten als beste Altersvorsorge.

