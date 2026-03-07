SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

07.03.2026, 3171 Zeichen

Krafttraining löst Ausdauersport als beste Abnehm-Strategie für Frauen in den Wechseljahren ab. Aktuelle sportmedizinische Auswertungen zeigen: Intensives Muskeltraining hilft Frauen nach der Menopause, wieder das Leistungsniveau ihrer Dreißiger zu erreichen. Dieser Paradigmenwechsel dominiert die Fitnessbranche.

Ab 50 baut der Körper natürlicherweise Muskulatur ab, doch mit den richtigen Übungen lässt sich dieser Trend effektiv stoppen und die allgemeine Fitness steigern. In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie, wie Sie mit nur 6 gezielten Übungen Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen und kraftvoll bleiben. Gratis-PDF mit 6 Kraftübungen für zu Hause sichern

Warum Diäten und Joggen jetzt oft scheitern

Ab 50 verändern sich die Voraussetzungen für Gewichtsverlust drastisch. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, während die Muskelmasse schwindet – bis zu zehn Prozent pro Jahrzehnt. Die hormonelle Umstellung verschärft das Problem.

Das Absinken des Östrogen- und Progesteronspiegels begünstigt Fetteinlagerungen am Bauch. Gleichzeitig beschleunigt sinkendes Testosteron den Muskelabbau. Der Grundumsatz sinkt, traditionelle Diäten zeigen kaum noch Wirkung. Was also hilft wirklich?

Muskeln als Turbo für den Stoffwechsel

Die Antwort lautet: gezieltes Krafttraining. Es wirkt dem Muskelabbau entgegen und hält den Stoffwechsel in Schwung. Sportmediziner wie Professor Ingo Froböse betonen die Wichtigkeit, die weißen Muskelfasern zu stimulieren – sie sind der Motor für Energieverbrauch.

Empfohlen werden mindestens zwei Einheiten pro Woche mit moderaten bis schweren Gewichten. Acht bis zwölf Wiederholungen bis zur Muskelermüdung sind effektiver als leichtes „Bewegungstraining“. Der Bonus: Starke Muskeln schützen vor Stürzen und beugen Osteoporose vor.

Viele Menschen über 50 setzen bereits auf einfache, aber effektive Übungen, um typische Alltagsbeschwerden zu lindern und die Muskulatur zu stärken. Sichern Sie sich diesen Expertenrat kostenfrei und starten Sie noch heute mit einem praxiserprobten Plan für mehr Kraft und Vitalität. Kostenlose Anleitung für mehr Kraft ab 50 anfordern

Die neuen Fitness- und Ernährungskonzepte 2026

Die Branche reagiert mit maßgeschneiderter „Menopause-Fitness“. Gefragt sind gelenkschonende Formate wie Reformer-Pilates oder hybride Kurse, die Kraft und Mobilität verbinden. Doch ohne angepasste Ernährung läuft nichts.

Ernährungsexperten raten zu deutlich mehr Protein in jeder Mahlzeit. Es unterstützt den Muskelaufbau und stabilisiert den Blutzucker. Ein weiterer Trend: Kreatin. Studien zeigen, dass drei bis fünf Gramm täglich die Muskelkraft steigern und die Knochendichte erhalten können.

Vom Abnehm-Hype zur langfristigen Gesundheitsvorsorge

Die neuen Leitlinien entlarven radikale Kalorienrestriktion als kontraproduktiv – sie beschleunigt nur den Muskelabbau. Statt kurzfristiger Gewichtsziele steht nun „Longevity“ im Vordergrund: langfristige Gesundheit und Lebensqualität.

Fitnessstudios und Apps passen ihre Angebote rasant an. Programme kombinieren Krafttraining mit Stressmanagement, denn auch Schlaf und Psyche beeinflussen das Gewicht. Starke Muskeln und stabile Knochen gelten als beste Altersvorsorge.


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

    „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

      SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

      „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

