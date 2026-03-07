Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
07.03.2026, 3171 Zeichen
Krafttraining löst Ausdauersport als beste Abnehm-Strategie für Frauen in den Wechseljahren ab. Aktuelle sportmedizinische Auswertungen zeigen: Intensives Muskeltraining hilft Frauen nach der Menopause, wieder das Leistungsniveau ihrer Dreißiger zu erreichen. Dieser Paradigmenwechsel dominiert die Fitnessbranche.
Anzeige
Ab 50 baut der Körper natürlicherweise Muskulatur ab, doch mit den richtigen Übungen lässt sich dieser Trend effektiv stoppen und die allgemeine Fitness steigern. In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie, wie Sie mit nur 6 gezielten Übungen Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen und kraftvoll bleiben. Gratis-PDF mit 6 Kraftübungen für zu Hause sichern
Warum Diäten und Joggen jetzt oft scheitern
Ab 50 verändern sich die Voraussetzungen für Gewichtsverlust drastisch. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, während die Muskelmasse schwindet – bis zu zehn Prozent pro Jahrzehnt. Die hormonelle Umstellung verschärft das Problem.
Das Absinken des Östrogen- und Progesteronspiegels begünstigt Fetteinlagerungen am Bauch. Gleichzeitig beschleunigt sinkendes Testosteron den Muskelabbau. Der Grundumsatz sinkt, traditionelle Diäten zeigen kaum noch Wirkung. Was also hilft wirklich?
Muskeln als Turbo für den Stoffwechsel
Die Antwort lautet: gezieltes Krafttraining. Es wirkt dem Muskelabbau entgegen und hält den Stoffwechsel in Schwung. Sportmediziner wie Professor Ingo Froböse betonen die Wichtigkeit, die weißen Muskelfasern zu stimulieren – sie sind der Motor für Energieverbrauch.
Empfohlen werden mindestens zwei Einheiten pro Woche mit moderaten bis schweren Gewichten. Acht bis zwölf Wiederholungen bis zur Muskelermüdung sind effektiver als leichtes „Bewegungstraining“. Der Bonus: Starke Muskeln schützen vor Stürzen und beugen Osteoporose vor.
Anzeige
Viele Menschen über 50 setzen bereits auf einfache, aber effektive Übungen, um typische Alltagsbeschwerden zu lindern und die Muskulatur zu stärken. Sichern Sie sich diesen Expertenrat kostenfrei und starten Sie noch heute mit einem praxiserprobten Plan für mehr Kraft und Vitalität. Kostenlose Anleitung für mehr Kraft ab 50 anfordern
Die neuen Fitness- und Ernährungskonzepte 2026
Die Branche reagiert mit maßgeschneiderter „Menopause-Fitness“. Gefragt sind gelenkschonende Formate wie Reformer-Pilates oder hybride Kurse, die Kraft und Mobilität verbinden. Doch ohne angepasste Ernährung läuft nichts.
Ernährungsexperten raten zu deutlich mehr Protein in jeder Mahlzeit. Es unterstützt den Muskelaufbau und stabilisiert den Blutzucker. Ein weiterer Trend: Kreatin. Studien zeigen, dass drei bis fünf Gramm täglich die Muskelkraft steigern und die Knochendichte erhalten können.
Vom Abnehm-Hype zur langfristigen Gesundheitsvorsorge
Die neuen Leitlinien entlarven radikale Kalorienrestriktion als kontraproduktiv – sie beschleunigt nur den Muskelabbau. Statt kurzfristiger Gewichtsziele steht nun „Longevity“ im Vordergrund: langfristige Gesundheit und Lebensqualität.
Fitnessstudios und Apps passen ihre Angebote rasant an. Programme kombinieren Krafttraining mit Stressmanagement, denn auch Schlaf und Psyche beeinflussen das Gewicht. Starke Muskeln und stabile Knochen gelten als beste Altersvorsorge.
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)
» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...
» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)
» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...
» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)
» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)
» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Rosenbauer und Polytec Group vs. voestalpine und ...
- Talanx und Hannover Rück vs. Allianz und Generali...
- Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafon...
- ArcelorMittal und Salzgitter vs. ThyssenKrupp und...
- William Hill und Borussia Dortmund vs. World Wres...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
07.03.2026, 3171 Zeichen
Krafttraining löst Ausdauersport als beste Abnehm-Strategie für Frauen in den Wechseljahren ab. Aktuelle sportmedizinische Auswertungen zeigen: Intensives Muskeltraining hilft Frauen nach der Menopause, wieder das Leistungsniveau ihrer Dreißiger zu erreichen. Dieser Paradigmenwechsel dominiert die Fitnessbranche.
Anzeige
Ab 50 baut der Körper natürlicherweise Muskulatur ab, doch mit den richtigen Übungen lässt sich dieser Trend effektiv stoppen und die allgemeine Fitness steigern. In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie, wie Sie mit nur 6 gezielten Übungen Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen und kraftvoll bleiben. Gratis-PDF mit 6 Kraftübungen für zu Hause sichern
Warum Diäten und Joggen jetzt oft scheitern
Ab 50 verändern sich die Voraussetzungen für Gewichtsverlust drastisch. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, während die Muskelmasse schwindet – bis zu zehn Prozent pro Jahrzehnt. Die hormonelle Umstellung verschärft das Problem.
Das Absinken des Östrogen- und Progesteronspiegels begünstigt Fetteinlagerungen am Bauch. Gleichzeitig beschleunigt sinkendes Testosteron den Muskelabbau. Der Grundumsatz sinkt, traditionelle Diäten zeigen kaum noch Wirkung. Was also hilft wirklich?
Muskeln als Turbo für den Stoffwechsel
Die Antwort lautet: gezieltes Krafttraining. Es wirkt dem Muskelabbau entgegen und hält den Stoffwechsel in Schwung. Sportmediziner wie Professor Ingo Froböse betonen die Wichtigkeit, die weißen Muskelfasern zu stimulieren – sie sind der Motor für Energieverbrauch.
Empfohlen werden mindestens zwei Einheiten pro Woche mit moderaten bis schweren Gewichten. Acht bis zwölf Wiederholungen bis zur Muskelermüdung sind effektiver als leichtes „Bewegungstraining“. Der Bonus: Starke Muskeln schützen vor Stürzen und beugen Osteoporose vor.
Anzeige
Viele Menschen über 50 setzen bereits auf einfache, aber effektive Übungen, um typische Alltagsbeschwerden zu lindern und die Muskulatur zu stärken. Sichern Sie sich diesen Expertenrat kostenfrei und starten Sie noch heute mit einem praxiserprobten Plan für mehr Kraft und Vitalität. Kostenlose Anleitung für mehr Kraft ab 50 anfordern
Die neuen Fitness- und Ernährungskonzepte 2026
Die Branche reagiert mit maßgeschneiderter „Menopause-Fitness“. Gefragt sind gelenkschonende Formate wie Reformer-Pilates oder hybride Kurse, die Kraft und Mobilität verbinden. Doch ohne angepasste Ernährung läuft nichts.
Ernährungsexperten raten zu deutlich mehr Protein in jeder Mahlzeit. Es unterstützt den Muskelaufbau und stabilisiert den Blutzucker. Ein weiterer Trend: Kreatin. Studien zeigen, dass drei bis fünf Gramm täglich die Muskelkraft steigern und die Knochendichte erhalten können.
Vom Abnehm-Hype zur langfristigen Gesundheitsvorsorge
Die neuen Leitlinien entlarven radikale Kalorienrestriktion als kontraproduktiv – sie beschleunigt nur den Muskelabbau. Statt kurzfristiger Gewichtsziele steht nun „Longevity“ im Vordergrund: langfristige Gesundheit und Lebensqualität.
Fitnessstudios und Apps passen ihre Angebote rasant an. Programme kombinieren Krafttraining mit Stressmanagement, denn auch Schlaf und Psyche beeinflussen das Gewicht. Starke Muskeln und stabile Knochen gelten als beste Altersvorsorge.
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)
» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...
» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)
» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...
» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)
» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)
» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Rosenbauer und Polytec Group vs. voestalpine und ...
- Talanx und Hannover Rück vs. Allianz und Generali...
- Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafon...
- ArcelorMittal und Salzgitter vs. ThyssenKrupp und...
- William Hill und Borussia Dortmund vs. World Wres...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void