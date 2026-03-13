ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf

13.03.2026

Mitten in einer laufenden Sanierungsphase trennt sich der Erneuerbare-Energien-Projektierer ABO Energy abrupt von seinem Finanzchef. Nach zwei Jahrzehnten im Unternehmen wurde Alexander Reinicke mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Die fehlende Begründung für diesen plötzlichen Schritt lässt aufhorchen, zumal die Position für die finanzielle Steuerung des Unternehmens aktuell von zentraler Bedeutung ist.

Abrupter Schnitt nach 20 Jahren

Gestern gaben die Komplementärgesellschafter per Ad-hoc-Mitteilung die sofortige Entbindung Reinickes von all seinen Aufgaben bekannt. Der Manager blickte auf eine lange Karriere bei dem Projektierer zurück und gehörte seit 2022 dem Vorstand an. Mit dem Formwechsel zur Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) im Jahr 2024 hatte er die Position des Geschäftsführers übernommen. Über die genauen Hintergründe der Trennung schweigt das Management. Bis auf Weiteres wird das bestehende Führungsteam die Aufgaben des Finanzressorts untereinander aufteilen.

Firmengründer Dr. Jochen Ahn bedankte sich zwar offiziell für die geleistete Arbeit, betonte aber gleichzeitig, dass das operative Geschäft und die laufenden Sanierungsbemühungen unangetastet bleiben. Die Börse reagierte auf die Personalie bemerkenswert gelassen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierte das Papier am Donnerstag bei 6,46 Euro und verbuchte damit ein minimales Plus von 0,62 Prozent.

Politischer Gegenwind für die Branche

Der Führungswechsel fällt in eine politisch unruhige Phase. Zeitgleich formiert sich massiver Widerstand gegen die energiepolitischen Pläne der Bundesregierung. Am selben Tag warnten mehr als 440 Akteure der Bürgerenergie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vor dem geplanten „Netzpaket“. Der Appell macht deutlich, dass die Investitionssicherheit für dezentrale Energiewende-Projekte derzeit auf dem Spiel steht.

Die interimistische Führung von ABO Energy muss nun beweisen, dass sie die Kapitalmarktkommunikation und die Sanierungssteuerung auch ohne dedizierten Finanzchef im Griff hat. Die kommenden Quartalsberichte erfordern konkrete Belege dafür, dass die internen Umstrukturierungen trotz der Vakanz an der Finanzspitze und der regulatorischen Unsicherheiten im Zeitplan bleiben.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

