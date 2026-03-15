UNICEF-Report: Einsamkeit bei Jugendlichen erreicht neuen Höchststand ( Finanztrends)

15.03.2026, 4207 Zeichen

Mehr als jedes dritte Mädchen fühlt sich chronisch einsam. Das zeigt der neue UNICEF-Report zur Lage der Kinder in Deutschland. Besonders betroffen sind Teenager aus finanziell benachteiligten Familien.

Die systematische Erhebung offenbart eine drastische geschlechtsspezifische Kluft. Bereits mehr als ein Viertel der 13-jährigen Mädchen gibt an, sich einsam zu fühlen – bei gleichaltrigen Jungen liegt der Wert im einstelligen Bereich. Bei den 15-Jährigen klettert der Anteil der Mädchen mit chronischer Einsamkeit auf fast ein Drittel.

#fühlICH: Kampagne soll Schweigen brechen

Gegen diesen Trend starteten UNICEF Deutschland und das Medienunternehmen Ströer diese Woche eine bundesweite Mitmachkampagne. Unter dem Motto „#fühlICH. Reden hilft. Zuhören auch.“ sollen Jugendliche ermutigt werden, belastende Gefühle offen zu thematisieren.

Über digitale Bildschirme im öffentlichen Raum können Teenager per QR-Code anonym an einem Stimmungsbarometer teilnehmen. „Mentale Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für das Wohlergehen“, sagt UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider. Betroffene Jugendliche dürften mit ihren Sorgen nicht allein bleiben.

Mecklenburg-Vorpommern: Angststörungen auf hohem Niveau

Wie sich die bundesweiten Trends regional auswirken, zeigt ein Blick in den Nordosten. Der Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit belegte bereits Ende letzten Jahres: Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen verharren in Mecklenburg-Vorpommern auf konstant hohem Niveau.

Die Kassendaten weisen spezifische Belastungsschwerpunkte für Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren aus. 67 von 1.000 DAK-versicherten Mädchen wurden wegen einer Angststörung behandelt, 72 von 1.000 wegen einer Anpassungsstörung. Diese Diagnose erhalten Jugendliche, die extreme Schwierigkeiten haben, sich an einschneidende Lebensveränderungen anzupassen.

„Psychische Erkrankungen bei jugendlichen Mädchen bleiben ein ernsthaftes Problem“, warnt DAK-Landeschef Andreas Mirwald. In einer von Krisen geprägten Zeit falle es Heranwachsenden zunehmend schwer, ihren Platz zu finden.

Soziale Medien und Krisen als Doppelbelastung

Experten sehen die Ursachen in einem Bündel gesellschaftlicher und technologischer Faktoren. Soziale Medien spielen eine ambivalente Rolle: Sie bieten Vernetzung, befeuern aber auch unrealistische Vergleichsmaßstäbe und Cybermobbing.

Hinzu kommt die permanente Konfrontation mit globalen Krisen. Berichte über Kriege, Klimawandel und wirtschaftliche Unsicherheiten prasseln ungefiltert auf Jugendliche ein. Kann das familiäre Umfeld diese Sorgen nicht auffangen, manifestieren sie sich in klinischen Störungsbildern.

Fünf Monate Wartezeit auf Therapieplatz

Trotz des hohen Bedarfs stoßen hilfesuchende Mädchen auf ein überlastetes System. Aktuell warten Jugendliche in Deutschland durchschnittlich 18 bis 22 Wochen auf einen Psychotherapieplatz – fast fünf Monate.

In ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage besonders angespannt. Die Dichte an Fachärzten liegt hier deutlich unter der in Ballungsräumen. Viele Praxen nehmen keine neuen Patienten mehr auf, da sie ihre Kapazitätsgrenzen überschritten haben.

Experten warnen vor den Folgen. „Wenn der bloße Gedanke an den Schulbesuch Panik auslöst, ist ein Warten von einem halben Jahr kaum vertretbar“, sagt Sven Armbrust, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Ohne zeitnahe Intervention könnten sich Symptome verfestigen.

Offensive für mentale Jugendgesundheit gestartet

Als Reaktion hat die Bundesregierung Mitte Februar eine „Offensive für mentale Jugendgesundheit“ angekündigt. Das zuständige Ministerium fördert Präventionsprojekte, die bereits im Grundschulalter Strategien zur Stressbewältigung vermitteln sollen.

Kritiker bemängeln, dass solche Programme akut leidenden Teenagern nicht helfen. Die im Koalitionsvertrag versprochene Anpassung der Bedarfsplanung bei Psychotherapiesitzen stehe noch aus.

Mediziner wie Armbrust fordern daher alltagsnahe Prävention direkt in Schulen und Kitas. Gemeinsamer Frühsport oder ein gesundes Frühstück könnten die psychische Resilienz stärken. Parallel bleibt der Ausbau der therapeutischen Infrastruktur im ländlichen Raum eine drängende Aufgabe.

(15.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» KI erkennt häusliche Gewalt Jahre vor Hilfesuche ( Finanztrends)

» UNICEF-Report: Einsamkeit bei Jugendlichen erreicht neuen Höchststand ( ...

» Grundsicherung: So können Bezieher ihr Einkommen aufstocken ( Finanztrends)

» Mesoblast Aktie: Strategische Personalie ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

» Liquid Avatar Aktie: Kampf gegen Stillstand ( Finanztrends)

» Digitale Achtsamkeit: E-Rezept und globale Expansion treiben Branche ( F...

» KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft aber Deepfake-Verbot ( ...

» Pointpack Pl Aktie: Geschäftsbericht naht ( Finanztrends)

» Salungano Group Aktie: Strategischer Wandel ( Finanztrends)