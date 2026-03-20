Hyundai Aktie: Rückrufe und Neustart ( Finanztrends)

20.03.2026, 2577 Zeichen

Hyundai hat gleich auf mehreren Fronten Handlungsbedarf. Während der Konzern mit zwei laufenden Rückrufaktionen unter Druck steht, schickt er in Deutschland gleichzeitig ein sportliches Elektromodell ins Rennen — ein bemerkenswerter Kontrast.

Tödlicher Unfall zwingt zum Einlenken

Der ernsteste Fall betrifft die USA: Nach einem Vorfall am 7. März 2026 in Ohio, bei dem ein zweijähriges Mädchen ums Leben kam, hat die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA einen Rückruf von 61.093 Palisade-SUVs der Modellserie 2026 angeordnet. Das Problem liegt bei den elektrisch verstellbaren Sitzen in der zweiten und dritten Reihe — diese erkennen unter Umständen keinen Kontakt mit Insassen oder Gegenständen. Hyundai hatte den Verkauf betroffener Fahrzeuge in den USA und Kanada bereits vergangene Woche gestoppt. Als Sofortmaßnahme soll eine Software-Aktualisierung der Sitzsteuerung erfolgen, eine dauerhafte Lösung befindet sich noch in Entwicklung.

Parallel dazu läuft ein weltweiter Rückruf von über 104.000 Kona-Elektrofahrzeugen. Betroffen sind Exemplare aus dem Produktionszeitraum Januar 2018 bis Juli 2023, bei denen eine erhöhte Brandgefahr durch fehlerhafte Batteriemanagement-Software nicht ausgeschlossen werden kann. Auch hier ist ein Software-Update in den Vertragswerkstätten die vorgesehene Abhilfe.

Ioniq 6 N als Gegenpol

Trotz der laufenden Rückrufwellen setzt Hyundai offensiv auf Produktoffensive: Der Ioniq 6 N ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Die Sportlimousine mit Nürburgring-erprobtem Fahrwerk und virtueller Schaltfunktion startet bei 75.900 Euro — und lässt sich noch weiter aufkonfigurieren. Es ist das zweite vollelektrische N-Modell des Herstellers und zielt auf eine kaufkräftige, sportaffine Käuferschicht.

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Für Anleger bleibt die Frage, wie schwer die Rückrufkosten und der Reputationsschaden rund um den Palisade-Unfall ins Gewicht fallen — zumal ein tödlicher Unfall in den USA erfahrungsgemäß auch juristische Nachspiele haben kann. Der Hochlauf des Ioniq 6 N dürfte diese Belastungen kaum aufwiegen, liefert aber ein Signal zur Markenpositionierung im Premiumsegment.

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(20.03.2026)

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