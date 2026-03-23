Studie identifiziert 64 Blutproteine als Depressions-Frühwarnsystem ( Finanztrends)

23.03.2026, 4128 Zeichen

Eine großangelegte Proteom-Analyse hat 64 spezifische Proteine im Blut identifiziert, die Jahre vor einer Diagnose auf ein erhöhtes Depressionsrisiko hinweisen. Die Studie, die diese Woche im Fachjournal Molecular Psychiatry veröffentlicht wurde, könnte den Weg für eine neue Ära der Früherkennung ebnen.

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Drei Proteine stechen besonders hervor

Die Untersuchung nutzte Daten aus genetischen Assoziationsstudien, um die Verbindung zwischen Erbgut und Blutproteinen zu analysieren. Dabei kristallisierten sich drei Proteine als kritische Indikatoren heraus: PIGR, HAVCR2 und IL4R. Besonders PIGR steht im Fokus.

Erhöhte Werte dieses Proteins korrelieren nicht nur mit einem höheren Risiko für schwere Depressionen. Sie gehen auch mit einem reduzierten Volumen im ventralen Diencephalon einher – einer Hirnregion, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Damit zeigt die Studie eine greifbare neurobiologische Basis der Erkrankung auf.

Biologische Weichen werden früh gestellt

Das Protein IL4R ist eng mit Entzündungsprozessen verknüpft. Die Forscher beschreiben einen dreiphasigen Ablauf: Er beginnt mit programmiertem Zelltod, geht in eine Entzündungsphase über und mündet in eine Störung der Proteinregulation. Diese Kaskade deutet darauf hin, dass die biologischen Weichen für eine Depression oft schon 10 bis 15 Jahre vor dem ersten Schub gestellt werden.

Ein auf diesen Proteinen basierendes Vorhersagemodell erreichte in der Studie eine beachtliche Genauigkeit. Könnten Bluttests zur Risikofrüherkennung bald Realität werden?

Genetische Landkarte des Gehirns

Ergänzend veröffentlichte das King’s College London eine wegweisende Arbeit zur Gehirnkartierung. Ihr sogenannter GEDAR-Ansatz verknüpft genetische Risiken erstmals direkt mit strukturellen Veränderungen in spezifischen Hirnarealen.

Das Ergebnis: Das genetische Risiko konzentriert sich auf Regionen, die für Immunantwort und Entzündungsregulation zuständig sind. Dies stützt die Theorie, dass viele Depressionen als systemische Entzündungskrankheiten des Nervensystems betrachtet werden müssen.

Das Ende der "Versuch-und-Irrtum-Medizin"?

In der klinischen Praxis könnten diese Erkenntnisse einen Paradigmenwechsel einläuten. Bisher warten Patienten oft Monate, um zu sehen, ob ein Antidepressivum wirkt. Künftig könnten Ärzte durch die Kombination von genetischen Risikoscores und Protein-Markern vorhersagen, welcher Patient auf welche Wirkstoffklasse am besten anspricht.

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Die Forschung baut auf massiven internationalen Kooperationen auf. Ein entscheidender Fortschritt der letzten Jahre ist die zunehmende Diversität der Datengrundlage. Während ältere Studien fast ausschließlich auf Menschen europäischer Herkunft basierten, schließen aktuelle Analysen nun verstärkt Probanden aus anderen Weltregionen ein.

Prävention rückt in den Fokus

Die Entdeckung, dass biologische Veränderungen bereits Jahre vor Symptomen messbar sind, eröffnet neue Perspektiven für die Prävention. Zeigt ein Profil ein hohes Risiko für künftige Entzündungsprozesse im Gehirn, könnten frühzeitige Interventionen den Ausbruch der Krankheit möglicherweise verhindern oder abmildern.

Für die kommenden Monate werden weitere Daten aus klinischen Studien erwartet. Branchenanalysten gehen davon aus, dass die Integration von Genomik und Proteomik in die psychiatrische Routineversorgung innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre Standard werden könnte. Die Depression wird damit endgültig aus der Nische der rein subjektiven Befindlichkeit geholt.

(23.03.2026)

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