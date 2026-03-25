MMG Aktie: Bauphase beginnt ( Finanztrends)

25.03.2026, 2898 Zeichen

MMG lässt die Phase der reinen Planung hinter sich und geht bei seinen globalen Bergbauprojekten in die operative Umsetzung. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem massiven Ausbau der Kupferkapazitäten in Botswana und der Sicherung der Produktion in Südamerika. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Industriemetallen für die Energiewende rückt die Lieferfähigkeit des Konzerns nun verstärkt in das Visier der Marktteilnehmer.

Fokus auf Botswana und Peru

Ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie ist das Khoemacau-Kupferprojekt in Botswana. Hier startet nun die Bauphase für eine neue Konzentratanlage sowie die zugehörige Bergbauinfrastruktur. Ziel ist es, die Mahlkapazitäten deutlich zu steigern, um die ehrgeizigen Produktionsziele im Kalahari-Kupfergürtel zu erreichen. Gelingt die termingerechte Umsetzung dieser Meilensteine, wäre dies ein wesentlicher Faktor für das Erreichen künftiger Output-Ziele.

Parallel dazu bleibt die Lage in Peru ein entscheidender Faktor für die Bewertung. Das Flaggschiff-Projekt Las Bambas ist regelmäßig sozialen und politischen Spannungen in der Region ausgesetzt. Für das Erreichen der diesjährigen Prognosen für Kupferkonzentrat ist eine stabile Erzförderung an diesem Standort jedoch unverzichtbar. Marktbeobachter achten hier besonders auf die Kontinuität der Betriebsabläufe und die Stabilität der lokalen Rahmenbedingungen.

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Marktreaktion und Ausblick

An der Börse sorgten die Nachrichten heute für eine deutliche Gegenbewegung: Die Aktie legte um über zehn Prozent auf 0,87 Euro zu. Damit setzt sich das Papier ein Stück weit von seinem erst im November erreichten 52-Wochen-Tief bei 0,70 Euro ab. Trotz der aktuellen Erholung bleibt die Aktie mit einem Minus von rund 22 Prozent auf Monatssicht unter Druck, was die Sensibilität des Wertes gegenüber operativen Fortschritten und dem Marktumfeld unterstreicht.

Für die weitere Entwicklung sind folgende Termine bereits bestätigt:

21. April 2026: Bericht zur Produktion im ersten Quartal

28. Mai 2026: Jahreshauptversammlung (AGM)

18. August 2026: Veröffentlichung der Zwischenergebnisse

Die langfristige Strategie von MMG zielt darauf ab, von der globalen Elektrifizierung zu profitieren. Da Kupfer und Zink für den Ausbau von Stromnetzen und die E-Mobilität essenziell sind, bleibt die Entwicklung langlebiger und volumenstarker Anlagen die oberste Priorität des Managements, um die prognostizierte internationale Nachfrage zu bedienen.

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(25.03.2026)

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