Verbio Aktie: Gewinnziel kräftig nachgebessert ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 2601 Zeichen
Der Biokraftstoffhersteller Verbio überrascht den Markt mit deutlich optimistischeren Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Statt eines operativen Ergebnisses im zweistelligen Millionenbereich stellt das Management nun einen dreistelligen Millionengewinn in Aussicht. Diese operative Stärke zwingt selbst optimistische Analysten dazu, ihre Bewertungsmodelle hastig anzupassen.
Verantwortlich für den plötzlichen Schub ist eine anhaltend hohe Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen gepaart mit starken Absatzpreisen. Zudem spielt ein günstigeres regulatorisches Umfeld dem Unternehmen in die Karten. Konkret rechnet Verbio nun mit einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 100 und 140 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die Nettofinanzverschuldung bis zum Geschäftsjahresende spürbar auf rund 140 Millionen Euro sinken.
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Konkrete Termine im Fokus
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