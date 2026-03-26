Verbio Aktie: Gewinnziel kräftig nachgebessert ( Finanztrends)

26.03.2026, 2601 Zeichen

Der Biokraftstoffhersteller Verbio überrascht den Markt mit deutlich optimistischeren Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Statt eines operativen Ergebnisses im zweistelligen Millionenbereich stellt das Management nun einen dreistelligen Millionengewinn in Aussicht. Diese operative Stärke zwingt selbst optimistische Analysten dazu, ihre Bewertungsmodelle hastig anzupassen.

Verantwortlich für den plötzlichen Schub ist eine anhaltend hohe Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen gepaart mit starken Absatzpreisen. Zudem spielt ein günstigeres regulatorisches Umfeld dem Unternehmen in die Karten. Konkret rechnet Verbio nun mit einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 100 und 140 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die Nettofinanzverschuldung bis zum Geschäftsjahresende spürbar auf rund 140 Millionen Euro sinken.

Die Börse eilt voraus

Die Deutsche Bank reagierte umgehend auf die verbesserten Perspektiven. Analyst Michael Kuhn hob sein Kursziel von 29,60 Euro deutlich auf 40,50 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Bemerkenswert ist dabei das Tempo der Anleger: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 43,06 Euro hat das Papier das neu ausgegebene Analystenziel bereits hinter sich gelassen. Dieser Wert markiert exakt das aktuelle 52-Wochen-Hoch und krönt eine massive Aufwärtsbewegung. Allein seit Jahresbeginn verbucht der Titel ein starkes Plus von über 93 Prozent.

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Das Fundament für diese Rally wurde bereits im zweiten Quartal gelegt. Hier verzeichnete der Konzern einen Umsatzsprung auf gut 455 Millionen Euro und schaffte mit einem Ergebnis von 0,05 Euro je Aktie die Rückkehr in die Gewinnzone.

Konkrete Termine im Fokus

Am 13. Mai 2026 präsentiert Verbio die Ergebnisse für das dritte Quartal. An diesem Stichtag müssen die detaillierten Zahlen belegen, ob das hohe Niveau der Absatzpreise im aktuellen geopolitischen Umfeld Bestand hat. Zudem rechnen Marktbeobachter im Vorfeld dieses Termins mit weiteren Anpassungen der bisherigen Gewinnschätzungen durch andere Analysehäuser, da die aktuelle Konsensschätzung von 0,15 Euro je Aktie für das Gesamtjahr durch die neue Prognose als überholt gilt.

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(26.03.2026)

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