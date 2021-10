ATX-Trends: Strabag, AT&S, Zumtobel, Erste Group, Andritz ...

Einen deutlichen Dämpfer gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX handelte während des gesamten Tages im negativen Bereich, ein kurzfristiger Erholungsversuch am Nachmittag war nicht von Erfolg gekrönt und das heimische Börsenbarometer musste 1,1% tiefer aus dem Handel gehen. Die schwache Stimmung in Europa belastete auch die Kauflust der Investoren in Wien, es gab darüber hinaus keine merklichen Impulse von der Konjunkturseite, auch die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen war wieder einmal sehr mager. Einen deutlichen Rückschlag erlitten die Ölwerte, die OMV erwischte es dieses Mal stärker, der Mineralölkonzern musste 2,9% abgeben, Schoeller-Bleckmann konnte sich da vergleichsweise besser halten, erlitt aber dennoch ein Minus von 1,5%. Unter Verkaufsdruck standen auch die Versicherer, die Vienna Insurance musste 3,2% nachgeben, uniqa verbilligte sich um 2,4%. Die Deutsche Bank senkte das Kursziel für voestalpine geringfügig von 41,0 Euro auf 40,0 Euro, liess aber die Anlageempfehlung „Hold“ unverändert, für den Stahlkonzern ging es um 2,0% nach unten. Andritz konnte ein kleines Plus von 0,2% erzielen, der Anlagenhersteller hat in den USA einen knapp 75 Millionen schweren Auftrag an Land gezogen, wie gestern mitgeteilt wurde, zudem bestätigte die Baader Bank sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 57,0 Euro. Strabag musste um 2,1% nachgeben, wegen der Teilnahme an dem vor einigen Jahren in Österreich aufgeflogenen Baukartell hatte das Kartellgericht die Geldbuße gegen den Strabag-Baukonzern von mehr als 45 Millionen Euro am Donnerstag bestätigt. Die Banken hatten wieder einen gemischten Tag, für die Bawag brachte der Handel eine Verbesserung von 1,1%, die Erste Group musste um 0,6% tiefer schliessen, die Raiffeisen International erlitt einen Rückgang von 0,7% und die Addiko Bank endete prozentuell unverändert zum Vortag. Stärkster Titel des gestrigen Handelstages war Zumtobel, für den Leuchtenhersteller ging es um 1,6% nach oben, auch AT & S konnte sich erholen, der Leiterplattenhersteller konnte um 1,1% befestigt schliessen. Gleichfalls zu den Gewinnern zählten EVN und Marinomed, der Versorger und das Biotechnologieunternehmen konnten jeweils um 1,0% vorrücken. Mit Amag, UBM Development, der Österreichischen Post und wie schon erwähnt der Addiko Bank endeten gleich vier Titel ohne Veränderung zum Vortag.

Unternehmensnachrichten





Erste Group

Bei der Erste Group Bank kommt es zu einer spürbaren Veränderung der Aktionärsstruktur. Das spanische Geldhaus Caixa will seine Beteiligung im Ausmaß von 9,9% abstoßen. Über den beabsichtigten Verkauf sie die Erste Stiftung in ihrer Funktion als Syndikatsführerin informiert worden, teilte diese Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Ein Zeitpunkt für den Verkauf sei seitens CaixaBank nicht genannt worden. Dieser hänge von den Marktkonditionen ab.

Strabag

Wie erwartet, hat das österreichische Kartellgericht heute, Donnerstag, ein Bußgeld in Höhe von €45,37 Mio. gegen zwei STRABAG-Konzerngesellschaften verhängt. Damit bestätigte sie die von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) beantragte Höhe.

Im Juli 2021 hatte die STRABAG SE bekannt gegeben, dass die Konzerngesellschaften STRABAG AG und F. Lang u. K. Menhofer Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG im gegen sie anhängigen Kartellverfahren ein Anerkenntnis im Rahmen eines Settlements abgegeben und die BWB daraufhin einen Bußgeldantrag beim Kartellgericht gestellt habe. Das Anerkenntnis und die vollumfängliche Kooperation mit der BWB wirkten sich entsprechend positiv auf die Höhe des beantragten Bußgelds aus.

(22.10.2021)

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Strabag.

Random Partner S&T AG

Der Technologiekonzern S&T AG ist mit rund 6.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu Erste/Caixa, startup300, Intershop, Jenoptik...

» BSN Spitout Wiener Börse: Pierer Mobility dreht nach drei Tagen

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

» Börsegeschichte 22.10: ATX-Events bei Palfinger, Austria Tabak und Strabag

» PIR-News: News von Andritz und Pierer, Caixa erwägt Ausstieg bei Erste, ...

» Direct Market Plus: startup300 darf keine XB Systems II werden (Christia...

» Schlusstag Viertelfinale Aktienturnier (Christian Drastil)

» Smeil Nominierungen 2021: The Motley Fool, fairzinsung, einfachanlegen, ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Warimpex, AT&S gesucht

» Wert statt Wachstum - u.a. mit IBU-tec, 2G Energy,Tesla, Apple, Fortinet...