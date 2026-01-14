» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)

14.01.2026, 2219 Zeichen

Michael Mayer übersetzt Cyber-Schwachstellen in geschäftliche Risiken und die Folge wird ein Deep Dive in genau dieses Thema. Vernetzt hat uns Michaels Mutter, die Fotografin Helga Mayer (u.a. Kultiges für Opel/Stellantis), sie war ebenfalls bereits in der Börsepeople-Serie zu Gast und gemeinsam haben wir auch die Donaustadt. Und so starten auch Michael und ich mit einem Exkurs zu den Schulen im Bezirk, der faule Computer Nerd (O-Ton) wurde trotz einiger Flops im klassischen Unterricht mit immer grösseren Schul-IT-Projekten betraut. Und so kam es, dass er in Folge schon bald von u.a. GM oder T-Systems eingesetzt wurde, auch Notare und weitere Grosskonzerne All over the World spielen eine Rolle. Seit einem Jahr konzentriert sich Michael mit Nullzwo auf den Mittelstand, da gehen wir so eine typische Journey durch. Wir sprechen aber auch über Kultfilme, natürlich über Hacker, über die Bürokratie, über Drucker und auch ein mehr als feines Ziel als Marathonläufer.

Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.

Heute: Max Otte, Analyst und Fondsberater aus Deutschland mit Nähe zur Wiener Börse.

