Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.01.2026, 2219 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/
Michael Mayer übersetzt Cyber-Schwachstellen in geschäftliche Risiken und die Folge wird ein Deep Dive in genau dieses Thema. Vernetzt hat uns Michaels Mutter, die Fotografin Helga Mayer (u.a. Kultiges für Opel/Stellantis), sie war ebenfalls bereits in der Börsepeople-Serie zu Gast und gemeinsam haben wir auch die Donaustadt. Und so starten auch Michael und ich mit einem Exkurs zu den Schulen im Bezirk, der faule Computer Nerd (O-Ton) wurde trotz einiger Flops im klassischen Unterricht mit immer grösseren Schul-IT-Projekten betraut. Und so kam es, dass er in Folge schon bald von u.a. GM oder T-Systems eingesetzt wurde, auch Notare und weitere Grosskonzerne All over the World spielen eine Rolle. Seit einem Jahr konzentriert sich Michael mit Nullzwo auf den Mittelstand, da gehen wir so eine typische Journey durch. Wir sprechen aber auch über Kultfilme, natürlich über Hacker, über die Bürokratie, über Drucker und auch ein mehr als feines Ziel als Marathonläufer.
https://www.nullzwo.at
Börsepeople Helga Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/6309

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8294
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.
Heute: Max Otte, Analyst und Fondsberater aus Deutschland mit Nähe zur Wiener Börse.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8292
- ATX leichter
- Addiko Bank mit Top-Performance
- Martina Draper läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Fotografin des Zertifikate Forum Austria hat beim heutigen Zertifikate-Jahresauftakt hunderte Fotos geschossen. Und heuer wird das ZFA 20, dazu gab es einen intensiven Austausch zwischen ZFA Präsidentin Heike Arbter und mir für das grosse Börsebuch
- News zu Agrana, Bajaj und Post
- Frankfurt: DAX weiter auf hohem Niveau

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.01.)


(14.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.

 Latest Blogs

Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...

ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...

Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)

Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...

PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...

Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht

ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...

Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...


Messages 2024
Polytec übernimmt Composites-Geschäft von Profol
Asta Energy plant IPO in Frankfurt
Wie PNE Wind, Fresenius Medical Care, Sixt, Francotyp-Postalia, 3D Systems und Under Armour für Gesprächsstoff sorgten
Wie Bayer, K+S, Wirecard, Lufthansa, Aixtron und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Warimpex startet Wohnungsverkauf in Krakau




    Star der Stunde: VIG 1.71%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.81%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(2), Andritz(2), RBI(1), Addiko Bank(1), AT&S(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Amag 1.84%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1), Mayr-Melnhof(1), Porr(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 3.33%, Rutsch der Stunde: OMV -2.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(1)
    BSN MA-Event Lenzing
    Star der Stunde: Polytec Group 2.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1), Porr(1)
