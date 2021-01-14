SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.01.2026, 639 Zeichen

Extrema:
14.01.2025: Flop 2: Lenzing: -15.0877% - [Flop 1: -21.7984% (20.09.2022), Flop 3: -14.5733% (27.09.2018)] zum Kalender

Positive Serie in Tagen:
14.01.2021: Lenzing: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 14.01.2021) zum Kalender

Bisher gab es an einem 14. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.01. beträgt -0,22%. Der beste 14.01. fand im Jahr 2010 mit 1,91% statt, der schlechteste 14.01. im Jahr 2009 mit -4,27%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.01.)


(14.01.2026)

