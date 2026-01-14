Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.01.2026, 714 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 305 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 4 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.01.)
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...
» PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht
» ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten: Strabag immer noch zu einem Discount z...
- Fear of missing out bei wikifolio 15.01.26: TKMS
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- DAX-Frühmover: Fresenius, adidas, Deutsche Teleko...
- ATX TR-Frühmover: OMV, AT&S, Wienerberger, Lenzin...
- BayWa, Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/01: Michael Mayer
Michael Mayer übersetzt Cyber-Schwachstellen in geschäftliche Risiken und die Folge wird ein Deep Dive in genau dieses Thema. Vernetzt hat uns Michaels Mutter, die Fotografin Helga Mayer (u.a. Kult...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
14.01.2026, 714 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 305 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 4 wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.01.)
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...
» PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht
» ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten: Strabag immer noch zu einem Discount z...
- Fear of missing out bei wikifolio 15.01.26: TKMS
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- DAX-Frühmover: Fresenius, adidas, Deutsche Teleko...
- ATX TR-Frühmover: OMV, AT&S, Wienerberger, Lenzin...
- BayWa, Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/01: Michael Mayer
Michael Mayer übersetzt Cyber-Schwachstellen in geschäftliche Risiken und die Folge wird ein Deep Dive in genau dieses Thema. Vernetzt hat uns Michaels Mutter, die Fotografin Helga Mayer (u.a. Kult...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag