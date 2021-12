ATX-Trends: Agrana, Addiko, Lenzing, Polytec, Do&Co, ...

Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt konnte zulegen, der Zuwachs fiel aber mit einem Plus von 1,3% etwas geringer aus als bei den großen europäischen Börsen, allerdings hatte der heimische Markt im Gegensatz zu diesen schon am Vortag mit einem kleinen Plus enden können. Unternehmensnachrichten waren gestern eher Mangelware, allerdings gab es einige Analysten, die sich zu einzelnen Titeln zu Wort meldeten. Die Deutsche Bank revidierte das Kursziel für Erste Group leicht von 44,0 Euro auf 45,0 Euro nach oben, die Einstufung als „Buy“ wurde unverändert beibehalten, auf die Aktie hatte das nur geringe Auswirkungen, sie schloss mit einem leichten Plus von 0,1%. Besser verlief da der Handel für die anderen Banken, die Bawag konnte ein klares Plus von 2,9% erzielen, für die Raiffeisen International ging es um 1,8% nach oben und auch die Addiko Bank konnte um 0,7% vorrücken. Raiffeisen Research setzte die Einstufung für Agrana von „Buy“ auf „Hold“ nach unten, auch das Kursziel wurde von 21,0 Euro auf 19,0 Euro gekürzt, der Zucker- und Stärkekonzern musste daraufhin einen leichten Rückgang von 0,9% hinnehmen.



Lenzing schloss unverändert zum Vortag, der Faserhersteller will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 4,35 Euro je Aktie ausschütten, dieser Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung im März spiegelt auch die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 wider, wie von dem Unternehmen mitgeteilt wurde. Raiffeisen Research bestätigte zudem das Kursziel von 51,0 Euro für UBM Development, auch die Kaufempfehlung wurde beibehalten, der Immobilienentwickler konnte eine leichte Verbesserung von 0,2% erzielen. Schwächster Titel des gestrigen Handels war Marinomed, für das Biotechnologieunternehmen ging es um 3,5% nach unten. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich S Immo mit einem stolzen Plus von 5,7% setzen, fast genauso stark war Porr, für den Baukonzern gab es einen deutlichen Zuwachs von 5,4%. Ebenso gut nachgefragt waren Polytec, der Autozulieferer konnte 5,3% befestigt aus dem Handel gehen, und AT&S, der Leiterplattenhersteller konnte um 5,2% vorrücken. Deutlich erholt präsentierten sich Do & Co und FACC mit Anstiegen von 4,3% beziehungsweise von 3,7%, auch Palfinger war durchaus gesucht, der Kranhersteller durfte sich über eine Kurssteigerung von 4,1% freuen.

Unternehmensnachrichten



BAWAG

Die BAWAG Group gab gestern den erfolgreichen Vollzug des Erwerbs der Hello bank! Österreich von der BNP Paribas bekannt. Hello bank! Österreich ist Marktführer im Online-Brokerage. Für eine Übergangsperiode wird das Geschäft weiter unter der Marke der Hello bank! Österreich fortgeführt, ehe es nach einem Rebranding unter der Marke easybank weitergeführt wird. Die Akquisition ergänzt das Online-Brokerage Business der BAWAG Group, indem sowohl ergänzendes Know-how, erweiterte Fähigkeiten, neue Chancen als auch ein Kundenstamm im Wertpapiergeschäft eingebracht werden.

(02.12.2021)

