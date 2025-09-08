PIR-News: News zu Kontron, Strabag, Post, Kapsch TrafficCom und Rosenbauer neue Top Picks (Christine Petzwinkler)

08.09.2025, 4372 Zeichen

Die Produkte der Kontron Gruppe bleiben weiterhin von den Handelszöllen befreit, welche die US-Regierung der Europäischen Union im Rahmen der Executive Order vom 31. Juli 2025 auferlegt hat, teilt das IoT-Unternehmen mitteilt. "Dank seiner strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada ist Kontron bestens aufgestellt, um mögliche Auswirkungen aktueller und zukünftiger Zollbestimmungen abzufedern", bestätigt Kontron. Durch diese Positionierung habe Kontron eigenen Angaben zufolge bereits neue Kunden gewinnen können, die direkt von der Zollbefreiung für die Produkte profitieren werden. Mit seiner international ausgerichteten Produktionsstruktur sei Kontron zudem in der Lage, für rund 85 bis 90 Prozent seiner Produkte Einfuhrzölle in die USA zu vermeiden, wie es heißt. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel, den verbleibenden Anteil von 10 bis 15 Prozent durch Verlagerungen und andere Maßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren. CEO Hannes Niederhauser: „Die aktuelle Zollsituation stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und das Leistungsversprechen, das wir unseren Kunden und Partnern bieten können. Unsere Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt eröffnet uns zusätzliche Wachstumschancen.“

Die Strabag-Tochter Böhm BiB GmbH hat im Auftrag der WI Immobilien GmbH in knapp drei Jahren ein multifunktionales Stadtquartier geschaffen. Das Projekt Quartier Starhemberg besteht insgesamt aus fünf Baukörpern, davon vier revitalisierte Gründerzeithäuser sowie das Fabriksgebäude einer ehemaligen Hutfabrik. Es bietet rund 70 generalsanierte und neu errichtete Eigentumswohnungen. Die Einheiten reichen von 35 bis 240 Quadratmeter und besitzen ein bis fünf Zimmer. Viele Wohnungen verfügen über Terrassen, Balkone oder Eigengärten. Markus Engerth, Vorstandsmitglied der Strabag AG Österreich, erklärt: „Beim Quartier Starhemberg durften wir wieder einmal unsere besondere Kompetenz beim ressourcenschonenden Bauen im Bestand zeigen. Die Einsparung von CO 2 durch die Nutzung bestehender Substanz und die effiziente Verwendung der knappen Innenstadtflächen sind für uns ein entscheidender Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.“

Die Österreichische Post präsentiert eine neue Werbe-Kampagne und will sich damit als moderne, zukunftsorientierte und verlässliche Partnerin im Alltag positionieren. Unter dem Claim „Immer da, wenn du uns brauchst“ zeigt sich die Post nicht nur als Zustellerin, sondern als Grundversorgerin, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kampagne setzt auf einen vielfältigen Mediamix – von Sujets auf zwei Warda Walls bis hin zu einem markanten Auftritt am Tower der Süd-Ost-Tangente. Im Zentrum stehen TV- und Kinospots. Sichtbar wird die Kampagne zudem im öffentlichen Raum durch klassische Außenwerbung wie Plakate, digitale Screens sowie eine Rolltreppenbeklebung in der U3-Station Rochusgasse. Ergänzt wird die Präsenz durch gezielte Printanzeigen, Direct Mailings und Newsletter, mit denen die Post ihre Privatkund*innen direkt erreicht sowie ein Mailing, das die Empfänger*innen punktgenau über das neue Markenversprechen informiert.

Research: Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer September-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Um weiter am verbesserten Sentiment im europäischen Pharmabereich zu partizipieren, ersetzen sie den US-Pharmariesen Pfizer durch Merck KGaA. "Vor allem das Life Science-Segment stimmt uns dank steigender F&E-Ausgaben als stabiler Wachstumsträger positiv," begründen die Experten. Als Vorreiter bei Feuerwehrfahrzeugen gilt Rosenbauer. Der oberösterreichische Hersteller von Löschfahrzeugen ist bei aktueller Bewertung und Sentiment einer der Raiffeisen Top Picks im wiedererstarkenden Industriesektor. Neu aufgenommen als zweiter "Hidden Champion" wird Kapsch TrafficCom. Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: Amazon, ASML, Barrick Gold, Deutsche Post, EVN, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Nestle, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Porr, Qualcomm, Rosenbauer, Vonovia, Wienerberger, Zalando.

