SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Porr, Strabag, Wienerberger, Frequentis ...

26.09.2025, 1764 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX verlor 0,10 Prozent auf 4.630,31 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten Rückgänge. An der Wall Street ging es im Verlauf ebenfalls abwärts. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen besser aus als erwartet und ließen die Zinssenkungsspekulationen in den USA etwas zurückgehen. Investoren zeigten sich zudem vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die heute Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Aus Österreich kamen kaum marktrelevante Nachrichten. Merkliche Verluste wiesen die Bauwerte auf. Die Aktien von Porr verloren 4,4 Prozent, die von Strabag fielen um 2,7 Prozent. Seit dem Jahresstart liegen die beiden Titel aber deutlich im Plus. Die Aktien des Ziegelherstellers Wienerberger schlossen mit minus 1,5 Prozent.

Die Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV gewannen 0,4 Prozent auf 45,9 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank hatten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien in einer Sektor-Studie bestätigt, ihr Kursziel jedoch von 56,0 auf 53,0 Euro gesenkt.

Die im ATX schwergewichteten Banken legten mehrheitlich zu. Bawag verteuerten sich um 0,4 Prozent und Erste Group um 0,5 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbuchten hingegen ein Minus von 0,3 Prozent. Frequentis-Papiere gewannen um weitere 1,6 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hatten die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen fast fünf Prozent zugelegt. Seit dem Jahresauftakt haben die Titel etwa 130 Prozent gewonnen."


(26.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/04: Alina Astafei




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, Pierer Mobility, Amag, SBO, Frequentis, Erste Group, Semperit, OMV, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Gurktaler AG Stamm, Porr, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, voestalpine, Wienerberger, IBM, Addiko Bank, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Post.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Porr, Strabag, Wienerberger, Frequentis ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.9.: Do&Co, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGe...

» Wiener Börse Party #998: ATX schwach, Fritz Mostböck präzisiert die Aust...

» Nachlese: Investmentpläne, EY (audio cd.at)

» PIR-News: RBI mit Stablecoin-Allianz, Post-Bank mit Anleihen-Premiere, F...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana und Uniqa gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Investmentplänen Erwin Hof, Baader Inve...

» ATX-Trends: Frequentis, CPI Europe, AT&S, Telekom Austria ...

» Wiener Börse Party #997: In Wien wenig los, weil es Bier für alle bei de...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Asana stellt neue AI Teammates vor: Kollaborative Agenten, die Ergebnisse erzielen
Wie Siemens Healthineers, HeidelbergCement, adidas, E.ON , Deutsche Boerse und Hannover Rück für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Wirecard, Glencore, FACC, Valneva, Evotec und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Wie IBM, Nike, Merck Co., salesforce.com, Chevron und Johnson & Johnson für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
21st Austria weekly - AT&S, AMAG, Marinomed (17/09/2025)
ATX-Trends: Porr, Strabag, Wienerberger, Frequentis ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Addiko Bank
    #gabb #1944
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S20/24: Cosima Radimsky

    Cosima Radimsky ist Client Relationship & Legal Managerin bei Dale Investment Advisers in Wien, sie verbindet Financial Literacy mit Kaffee und manchmal auch mit Laufen. Wir sprechen über einen frü...

    Books josefchladek.com

    Johannes Groht
    Insight Grindel
    2025
    Self published

    András Ladocsi
    There is a big river ...
    2024
    Void

    Maja Daniels
    Gertrud
    2024
    Void

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published



    Autor: Mario Tunkowitsch

    26.09.2025, 1764 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX verlor 0,10 Prozent auf 4.630,31 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten Rückgänge. An der Wall Street ging es im Verlauf ebenfalls abwärts. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen besser aus als erwartet und ließen die Zinssenkungsspekulationen in den USA etwas zurückgehen. Investoren zeigten sich zudem vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die heute Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

    Aus Österreich kamen kaum marktrelevante Nachrichten. Merkliche Verluste wiesen die Bauwerte auf. Die Aktien von Porr verloren 4,4 Prozent, die von Strabag fielen um 2,7 Prozent. Seit dem Jahresstart liegen die beiden Titel aber deutlich im Plus. Die Aktien des Ziegelherstellers Wienerberger schlossen mit minus 1,5 Prozent.

    Die Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV gewannen 0,4 Prozent auf 45,9 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank hatten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien in einer Sektor-Studie bestätigt, ihr Kursziel jedoch von 56,0 auf 53,0 Euro gesenkt.

    Die im ATX schwergewichteten Banken legten mehrheitlich zu. Bawag verteuerten sich um 0,4 Prozent und Erste Group um 0,5 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbuchten hingegen ein Minus von 0,3 Prozent. Frequentis-Papiere gewannen um weitere 1,6 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hatten die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen fast fünf Prozent zugelegt. Seit dem Jahresauftakt haben die Titel etwa 130 Prozent gewonnen."


    (26.09.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/04: Alina Astafei




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, Pierer Mobility, Amag, SBO, Frequentis, Erste Group, Semperit, OMV, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Gurktaler AG Stamm, Porr, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, voestalpine, Wienerberger, IBM, Addiko Bank, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Post.

    Random Partner

    Novomatic
    Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, Wienerberger, Frequentis ...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.9.: Do&Co, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGe...

    » Wiener Börse Party #998: ATX schwach, Fritz Mostböck präzisiert die Aust...

    » Nachlese: Investmentpläne, EY (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI mit Stablecoin-Allianz, Post-Bank mit Anleihen-Premiere, F...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana und Uniqa gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Investmentplänen Erwin Hof, Baader Inve...

    » ATX-Trends: Frequentis, CPI Europe, AT&S, Telekom Austria ...

    » Wiener Börse Party #997: In Wien wenig los, weil es Bier für alle bei de...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Asana stellt neue AI Teammates vor: Kollaborative Agenten, die Ergebnisse erzielen
    Wie Siemens Healthineers, HeidelbergCement, adidas, E.ON , Deutsche Boerse und Hannover Rück für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Wirecard, Glencore, FACC, Valneva, Evotec und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Wie IBM, Nike, Merck Co., salesforce.com, Chevron und Johnson & Johnson für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    21st Austria weekly - AT&S, AMAG, Marinomed (17/09/2025)
    ATX-Trends: Porr, Strabag, Wienerberger, Frequentis ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Addiko Bank
      #gabb #1944
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S20/24: Cosima Radimsky

      Cosima Radimsky ist Client Relationship & Legal Managerin bei Dale Investment Advisers in Wien, sie verbindet Financial Literacy mit Kaffee und manchmal auch mit Laufen. Wir sprechen über einen frü...

      Books josefchladek.com

      Viktor Kolár
      Ostrava
      2010
      KANT

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank