Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.02.2026, 1629 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce.
https://www.linkedin.com/in/laura-casanova-1206/
https://www.linkedin.com/company/hanswomengroup/
https://www.hanswomengroup.com
Hansi Hansmann Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Private Investor Relations Podcast #24: Veronika Rief in der Philosophie-Viertelstunde über Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3VZnMrcl8xAR71wlkcWeug
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce.
Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund.
Bildnachweis
1.
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce.
Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund.
