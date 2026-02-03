SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.02.2026, 573 Zeichen

Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.86% auf 4.38 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)


(03.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.

Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (a...

» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (...

» ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14...

» Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dad.at , Bayer, RBI, Harald Hagenauer, ...

» ATX-Trends: RBI, Frequentis, AT&S ...

» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Number One Awards 2025
Kontron-CEO kauft 3000 Aktien
PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (Christine Petzwinkler)
Zu Besuch 2025
Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(3), Uniqa(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Bawag 1.16%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -3.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(2)
    BSN Vola-Event OMV
    Star der Stunde: OMV 1.25%, Rutsch der Stunde: Porr -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(7), OMV(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Palfinger 1.1%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(5), OMV(1), Kontron(1), Frequentis(1)
    Featured Partner Video

    176. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    03.02.2026, 573 Zeichen

    Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.86% auf 4.38 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)


    (03.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.

    Random Partner

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (a...

    » PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (...

    » ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14...

    » Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dad.at , Bayer, RBI, Harald Hagenauer, ...

    » ATX-Trends: RBI, Frequentis, AT&S ...

    » Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Number One Awards 2025
    Kontron-CEO kauft 3000 Aktien
    PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (Christine Petzwinkler)
    Zu Besuch 2025
    Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
    Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(3), Uniqa(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Bawag 1.16%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -3.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(2)
      BSN Vola-Event OMV
      Star der Stunde: OMV 1.25%, Rutsch der Stunde: Porr -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(7), OMV(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Palfinger 1.1%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(5), OMV(1), Kontron(1), Frequentis(1)
      Featured Partner Video

      176. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de