(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.02.2026, 573 Zeichen
Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.86% auf 4.38 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (a...
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (...
» ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14...
» Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dad.at , Bayer, RBI, Harald Hagenauer, ...
» ATX-Trends: RBI, Frequentis, AT&S ...
» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,26 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malz ste...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, T...
- Wie AT&S, Lenzing, OMV, Erste Group, Bawag und Po...
- Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschic...
Featured Partner Video
176. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
03.02.2026, 573 Zeichen
Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.86% auf 4.38 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (a...
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (...
» ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14...
» Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dad.at , Bayer, RBI, Harald Hagenauer, ...
» ATX-Trends: RBI, Frequentis, AT&S ...
» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,26 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malz ste...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, T...
- Wie AT&S, Lenzing, OMV, Erste Group, Bawag und Po...
- Österreich-Depots: Wieder Rekord (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschic...
Featured Partner Video
176. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published