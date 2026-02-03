SOCIAL

NETWORK

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

03.02.2026, 1404 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8362
Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, gettex, wikifolio und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Immer wieder geht es um das Real Money Depot bei dad.at, das mit 20.000 Euro dotiert wurde. Zum Jahresende 2025 wurde ich von Bernhard Grabmayr vom ZFA dazu interviewt. Das möchte ich hier besprechen und mit Status 3. Februar updaten. Bei Bitcoin stehe ich mit Limit im Kauf.
http://www.dad.at
20 Seiten Zertifikate im Börsejahrbuch: https://boerse-social.com/pdf/magazines/boersehandbuch_24_25

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8356
- ATX unverändert in den Februar
- Deutsche Bank schickt den AT&S-Chart nach oben
- Research zu RBI, News von der Post
- Laura Phillipeck-Casanova läutet die Opening Bell für Montag, als Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group nahm sie heute ganz legal den CD Award for Business Angel Excellence zur Übergabe an Hansi Hansmann in Empfang
- Frankfurt: DAX fester, adidas gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8357
Wolfgang Anzengruber, damals CEO Verbund, vor 10 Jahren zum 25er des ATX,

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)


(03.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.

