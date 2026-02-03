Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber (audio cd.at)

03.02.2026, 1404 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8362

Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, gettex, wikifolio und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Immer wieder geht es um das Real Money Depot bei dad.at, das mit 20.000 Euro dotiert wurde. Zum Jahresende 2025 wurde ich von Bernhard Grabmayr vom ZFA dazu interviewt. Das möchte ich hier besprechen und mit Status 3. Februar updaten. Bei Bitcoin stehe ich mit Limit im Kauf.

http://www.dad.at

20 Seiten Zertifikate im Börsejahrbuch: https://boerse-social.com/pdf/magazines/boersehandbuch_24_25

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8356

- ATX unverändert in den Februar

- Deutsche Bank schickt den AT&S-Chart nach oben

- Research zu RBI, News von der Post

- Laura Phillipeck-Casanova läutet die Opening Bell für Montag, als Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group nahm sie heute ganz legal den CD Award for Business Angel Excellence zur Übergabe an Hansi Hansmann in Empfang

- Frankfurt: DAX fester, adidas gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8357

Wolfgang Anzengruber, damals CEO Verbund, vor 10 Jahren zum 25er des ATX,

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)

(03.02.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er

