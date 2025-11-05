SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Felix Lamezan-Salins, Manager machen Musik und reinhören in einen Take von Diana Klein und mir (audio cd.at)

Christian Drastil
Christian Drastil
05.11.2025, 2592 Zeichen

- Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei Scholdan & Company, Gebrüder Weiss und dann zwölf Jahre in Ministerkabinetten in Österreich, zuletzt als Kabinettschef von Finanzminister Magnus Brunner, davor u.a. bei Karlheinz Töchterle, Harald Mahrer, Margarete Schramböck und Gernot Blümel. Auch die Extremsituationen rund um Covid sind Thema. Seit Februar 2025 ist Felix selbstständig. Seine Positionierung ist die Durchlässigkeit oder Nicht-Durchlässigkeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Die Argumentation, dass die Politik nichts von Wirtschaft versteht, hört man oft. Aber wieviele Entscheidungsträger in der Wirtschaft verfügen umgekehrt über nennenswerte Kenntnis von der Verwaltung oder der Politik? Darum geht es bei Stratvice und in unserem Talk, in dem auch noch Tennis, die Steiermark, der Waterrower und damit Frank Underwood Thema sind. Und natürlich Gutes zieht Kreise. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8046/
http://www.stratvice.at
Börsepeople Magnus Brunner: https://audio-cd.at/page/podcast/4966/
Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023/

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet in Not geraten sind.
2025 Line Up:
Claudia Eder / Thomas Zanyath / Bernhard Gily / Thomas Hahn / Katharina Kafka-Uvizl / Bernhard Gruber / Andrea Maier / Wolfgang Neubauer / Christine Pol-Berzler / Michael Sander / Lisa Staltner / Alex Suppan / Stefan Unterweger / Peter Hofbauer .
https://audio-cd.at/page/podcast/8045
Und: Stefan Unterweger (Steve Kalen) ist der Sänger des kapitalmarktstimme-Jingles hier. Am Ende des Podcasts gibt es einen "Get Closer Westend Remix", den ich heute mit Diana Neumüller-Klein aufgenommen habe, dieser hat nichts mit der oben skizzierten Veranstaltung zu tun, dafür dann mit CIRAoke (CIRA Karaoke) im Jänner.
Karten: https://www.managermachenmusik.at
Und in eigener Sache: https://photaq.com/page/index/4183/

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8044
- ATX schwächer
- Verbund gesucht
- AT&S rechtfertigt neue Kursregion
- Partytalk: Marterbauer und Hattmansdorfer einzeln super, gemeinsam weniger
- Frequentis wird zum SBO-Problem
- Research zu AT&S, Flughafen Wien, Palfinger
- DAX schwächer, Henkel top

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.11.)


(05.11.2025)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, EVN, Pierer Mobility, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Stadlauer Malzfabrik AG, CPI Europe AG, Marinomed Biotech, Lenzing, Telekom Austria, RBI, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, DO&CO, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom.

