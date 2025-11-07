Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.11.2025, 3378 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.53% vs. last #gabb, +24.28% ytd, +107.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Verbund gleicht Verluste der Trendaktien aus.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,91 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.783,28 €
|+28,91% / +10.267,53 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0750 EUR
|1.147,13 €
|+15,00 % / +149,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|28,9500 EUR
|2.373,90 €
|+139,06 % / +1.380,88 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,7250 EUR
|807,98 €
|-19,09 % / -190,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,6000 EUR
|1.339,20 €
|+37,52 % / +365,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,4000 EUR
|1.100,80 €
|+10,61 % / +105,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,2750 EUR
|1.090,43 €
|+9,08 % / +90,79 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|199,1000 EUR
|995,50 €
|+10,61 % / +95,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|89,5250 EUR
|1.432,40 €
|+50,06 % / +477,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5750 EUR
|1.195,88 €
|+20,80 % / +205,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,6450 EUR
|1.443,72 €
|+44,81 % / +446,73 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,5000 EUR
|945,00 €
|-1,32 % / -12,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,7000 EUR
|2.614,50 €
|+168,71 % / +1.641,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,4600 EUR
|1.104,66 €
|+10,62 % / +106,02 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,0500 EUR
|1.124,55 €
|+13,08 % / +130,05 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,2000 EUR
|1.333,20 €
|+34,67 % / +343,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1000 EUR
|1.023,40 €
|+4,51 % / +44,20 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,7750 EUR
|1.538,75 €
|+56,38 % / +554,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,7300 EUR
|686,50 €
|-30,30 % / -298,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9750 EUR
|1.487,50 €
|+48,75 % / +487,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|25,8000 EUR
|1.444,80 €
|+45,43 % / +451,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,8500 EUR
|1.542,50 €
|+56,20 % / +555,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8900 EUR
|1.082,76 €
|+8,87 % / +88,20 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|65,8500 EUR
|1.646,25 €
|+66,71 % / +658,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0100 EUR
|1.126,25 €
|+13,19 % / +131,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,6000 EUR
|1.401,20 €
|+40,37 % / +403,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9100 EUR
|1.639,57 €
|+64,88 % / +645,16 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|68,8000 EUR
|963,20 €
|-1,71 % / -16,80 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|43,9750 EUR
|1.407,20 €
|+44,89 % / +436,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5260 EUR
|919,45 €
|-8,04 % / -80,41 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|24,8700 EUR
|920,19 €
|-7,13 % / -70,67 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1015: ATX etwas erholt, Zeichnungsfrist bei UBM startet, Baader unterstützt VIG, Frequentis ist das Oddo-Sell wieder los
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
07.11.2025, 3378 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.53% vs. last #gabb, +24.28% ytd, +107.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Verbund gleicht Verluste der Trendaktien aus.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 28,91 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.783,28 €
|+28,91% / +10.267,53 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0750 EUR
|1.147,13 €
|+15,00 % / +149,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|28,9500 EUR
|2.373,90 €
|+139,06 % / +1.380,88 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,7250 EUR
|807,98 €
|-19,09 % / -190,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,6000 EUR
|1.339,20 €
|+37,52 % / +365,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,4000 EUR
|1.100,80 €
|+10,61 % / +105,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,2750 EUR
|1.090,43 €
|+9,08 % / +90,79 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|199,1000 EUR
|995,50 €
|+10,61 % / +95,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|89,5250 EUR
|1.432,40 €
|+50,06 % / +477,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5750 EUR
|1.195,88 €
|+20,80 % / +205,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,6450 EUR
|1.443,72 €
|+44,81 % / +446,73 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,5000 EUR
|945,00 €
|-1,32 % / -12,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,7000 EUR
|2.614,50 €
|+168,71 % / +1.641,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,4600 EUR
|1.104,66 €
|+10,62 % / +106,02 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,0500 EUR
|1.124,55 €
|+13,08 % / +130,05 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,2000 EUR
|1.333,20 €
|+34,67 % / +343,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1000 EUR
|1.023,40 €
|+4,51 % / +44,20 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|30,7750 EUR
|1.538,75 €
|+56,38 % / +554,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,7300 EUR
|686,50 €
|-30,30 % / -298,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9750 EUR
|1.487,50 €
|+48,75 % / +487,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|25,8000 EUR
|1.444,80 €
|+45,43 % / +451,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,8500 EUR
|1.542,50 €
|+56,20 % / +555,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8900 EUR
|1.082,76 €
|+8,87 % / +88,20 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|65,8500 EUR
|1.646,25 €
|+66,71 % / +658,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0100 EUR
|1.126,25 €
|+13,19 % / +131,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,6000 EUR
|1.401,20 €
|+40,37 % / +403,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9100 EUR
|1.639,57 €
|+64,88 % / +645,16 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|68,8000 EUR
|963,20 €
|-1,71 % / -16,80 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|43,9750 EUR
|1.407,20 €
|+44,89 % / +436,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5260 EUR
|919,45 €
|-8,04 % / -80,41 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|24,8700 EUR
|920,19 €
|-7,13 % / -70,67 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1015: ATX etwas erholt, Zeichnungsfrist bei UBM startet, Baader unterstützt VIG, Frequentis ist das Oddo-Sell wieder los
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni