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New Fortress Energy Aktie: Kapitalschnitt droht ( Finanztrends)

17.03.2026, 2574 Zeichen

New Fortress Energy kämpft gegen die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen versucht derzeit, seine massiven Schuldenprobleme durch eine Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital zu lösen. Nach der Herabstufung auf „Selective Default“ durch S&P hängt die Zukunft des Energiekonzerns nun maßgeblich vom Ausgang der Verhandlungen mit den Gläubigern ab.

Rating auf „Selective Default“

Die finanzielle Schieflage hat bereits deutliche Spuren hinterlassen. Die Ratingagentur S&P stufte das Unternehmen Mitte März 2026 auf „Selective Default“ (SD) herab, da New Fortress Energy bestimmten Zahlungsverpflichtungen nicht mehr fristgerecht bedienen konnte. Zwar verschafften vorübergehende Stillhalteabkommen dem Management eine kurze Atempause, jedoch ist die Notwendigkeit einer dauerhaften Lösung der Schuldenlast dringender denn je.

Zentraler Bestandteil der aktuellen Strategie ist der Versuch, bestehende Kredite in Vorzugsaktien umzuwandeln. Dieser Schritt soll die Bilanz entlasten und einen ungeordneten Zahlungsausfall verhindern. Allerdings bedeutet eine solche Maßnahme für die bisherigen Aktionäre in der Regel eine massive Verwässerung ihrer Anteile.

Operativer Druck und Marktbewertung

Das Marktumfeld erschwert die Sanierungsbemühungen zusätzlich. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt nur noch rund 300 Millionen US-Dollar steht der Eigenkapitalwert in einem extremen Missverhältnis zur Gesamtverschuldung. Diese hohe Hebelwirkung sorgt für eine enorme Volatilität an den Märkten, da Investoren bei jedem Verhandlungsschritt mit den Kreditgebern empfindlich reagieren.

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    Autor: Finanztrends

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