PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)

17.03.2026, 3348 Zeichen

PayPal kämpft mit einem stagnierenden Kerngeschäft und enttäuschten Investoren. Anstatt das Problem im klassischen Bezahlvorgang nur defensiv zu verwalten, wählt der Zahlungsdienstleister eine aggressive Expansionsstrategie. Mit neuen Großpartnerschaften in den Bereichen künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie sucht das Unternehmen gezielt nach alternativen Wachstumsquellen.

Der Grund für diese strategische Neuausrichtung liegt in den jüngsten Geschäftszahlen. Im vierten Quartal 2025 verfehlte der Umsatz mit 8,68 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen. Besonders das Volumenwachstum beim wichtigen Branded Checkout brach von fünf auf magere ein Prozent ein. Diese fundamentale Schwäche spiegelt sich deutlich am Kapitalmarkt wider. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 20 Prozent an Wert verloren und schloss gestern bei 39,49 Euro. Der neue CEO Enrique Lores, der das Ruder Anfang März 2026 übernahm, muss das Kerngeschäft nun dringend stabilisieren.

Krypto-Netzwerke als neuer Anker

Um neue Einnahmequellen zu erschließen, hat sich PayPal dem Crypto Partner Program von Mastercard angeschlossen. Gemeinsam mit Branchengrößen wie Binance und Ripple soll die Blockchain-Technologie mit der globalen Zahlungsinfrastruktur verknüpft werden. Der Fokus liegt dabei auf praktischen Anwendungen wie grenzüberschreitenden Überweisungen und B2B-Zahlungen.

PayPal bringt hierbei seine riesige globale Nutzerbasis und seine Stablecoin-Infrastruktur ein. Das Management positioniert den Konzern damit bewusst an der Schnittstelle zwischen der traditionellen Finanzwelt und der aufstrebenden Blockchain-Ökonomie.

Milliardenmarkt Reisebuchungen im Visier

Parallel dazu treibt das Unternehmen seine KI-Ambitionen voran. In einer Partnerschaft mit dem Reisesoftware-Anbieter Sabre und der KI-Plattform Mindtrip entwickelt PayPal ein vollständig chatbasiertes Buchungssystem. Reisende sollen künftig Flüge und Hotels über einen KI-Assistenten suchen, buchen und direkt bezahlen können. Der Wechsel zwischen verschiedenen Apps oder Browser-Tabs entfällt komplett.

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Der Start für Flugbuchungen ist für das zweite Quartal 2026 geplant, Hotelangebote sollen später folgen. Eine zusätzliche Kooperation mit OpenAI soll zudem den Checkout-Prozess direkt in ChatGPT integrieren und so Millionen von Händlern an KI-gesteuerte Einkaufsplattformen anbinden.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,9 wird PayPal derzeit weit unter dem Branchendurchschnitt bewertet. Der Markt bepreist das Unternehmen nicht mehr als wachstumsstarkes Fintech, sondern als traditionelles Zahlungsnetzwerk in einem hart umkämpften Umfeld. Die Wetten auf KI und Blockchain zeigen zwar eine klare strategische Vision. Die zentrale Aufgabe für die neue Führung unter Enrique Lores besteht nun darin, diese Initiativen operativ erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig den Margendruck im Kerngeschäft zu stoppen.

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(17.03.2026)

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