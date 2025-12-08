Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
08.12.2025
Um 15:21 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 5088 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24107 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).
Topperformer DAX sind Bayer mit +4.53% auf 34.8125 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.29% auf 1579.75 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1996 schauen wir uns das IPO-Jahr 1996 an: KTM, SEZ und WMP haben ihr Listing durchgeführt.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.
