Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.12.2025, 664 Zeichen

Um 15:21 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 5088 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24107 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd).
Topperformer DAX sind Bayer mit +4.53% auf 34.8125 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.29% auf 1579.75 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1996 schauen wir uns das IPO-Jahr 1996 an: KTM, SEZ und WMP haben ihr Listing durchgeführt.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)


(08.12.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

